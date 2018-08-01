Водоворот на набережной, потоп у стадиона: Как Калининград пережил очередной "тропический" ливень

1 Авг. 14:07 2018-08-01T14:17:02+03:00

Такую картину мы застали буквально в нескольких сотнях метров от стадиона. Фото: Александр КАТЕРУША

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Сильный дождь, который начался в ночь на среду, 1 августа, стал причиной подтопления сразу нескольких улиц в Калининграде. Например, сильно пострадала улица Генерала Павлова на острове.

- Не знаем, как выходить из подъезда. Вода подступила прямо к дому, люди не могут подойти и к своим машинам, чтобы уехать на работу, - пожаловалась нам Надежда, жительница дома № 38 по улице Генерала Павлова.

Кое-кому пришлось с утра добираться до своих машин во дворах вплавь.Фото: Александр КАТЕРУША

Затопленными после ливня оказались и новые дороги и пешеходные тротуары, построенные со стороны стадиона. Люди пытались найти обходные и объездные пути. Самые отчаянные автомобилисты преодолевали огромные лужи на скорости, рискуя получить гидроудар.

Обладатели внедорожников проезжали лужи на скорости.Фото: Александр КАТЕРУША

Затопило после дождя и улицу Транспортную. Там воде уходить некуда и она держится глубокой грязной лужей. При этом, в отличие от улицы Павлова, на Транспортной серьезный поток автомобилей, в том числе грузовых, которые продолжают разбивать асфальт. Активно ездят тут и маршрутные такси, и городские автобусы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/662663" frameborder="0"></iframe> Водоворот на Трибуца.

Не обошлось без подтоплений и на соседней Портовой, где из-за неработающих ливневок образовались огромные лужи. И это при том, что улицу совсем недавно отремонтировали! Работы идут в несколько этапов по программе «Безопасные и качественные дороги». Подтопления случились как раз на уже сделанном участке от Транспортной до двухъярусного моста, куда с рабочим совещанием меньше месяца назад выезжал глава города Алексей Силанов. Тогда озвучивалось, что на улице меняют покрытие на почти 4 км проезжей части на сумму 65,6 миллионов рублей. Строители рассказывали, что при ремонте дороги применяют геотекстиль, который препятствует образованию трещин.

Недавно отремонтированная улица Портовая. Ливневки не работают.Фото: Александр КАТЕРУША

В пресс-службе мэрии «Комсомолке» сказали, что по программе «Безопасные и качественные дороги» ( «БКД») производят ограниченные виды работ.

- На дорогах, которые мы ремонтируем по «БКД» проводится фрезеровка, снятие старого слоя асфальта и укладывают новый слой асфальта. Ремонт ливневок в программу не входит, - уточнили в пресс-службе.

В администрации Калининграда признали, что знают о неработающих ливневках.

- Проблема с подтоплениями есть не только на улице Портовой, - заключили в пресс-службе.

Отметим, сейчас идет ремонт улицы Портовой на участке от Двухъярусного моста до поворота на Ленинский проспект.

По прогнозам погоды, дождь в Калининграде возможен и во второй половине дня в среду, при высокой температуре до +30 градусов.

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