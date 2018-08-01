В Мамоново продают картину Леонардо да Винчи «Молодая девушка в мехах» за 72 миллиона евро

1 Авг. 16:49 2018-08-01T19:31:45+03:00

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В среду 1 августа на сайте частных объявлений Авито появилось сообщение о продаже картины Леонардо да Винчи «Молодая Девушка в мехах». Автор публикации, скрывающийся под псевдонимом ddrymov, адресом сделки указал город Мамоново Калининградской области, а цену шедевра назначил в 72 миллиона евро.

- Вашему вниманию предлагаю подлинник картины, - пишет пользователь. - Местонахождение: Германия. Эстимейт картины (аукционная стоимость – Ред.) колеблется около 280М€. Предлагаемая цена: 72М€.

Общение по телефону с разместившим объявление мужчиной было недолгим.

- Добрый день, интересует картина, которую вы на Авито выставили. Это подлинник?

- Да, подлинник. Экспертизу делали в Москве.

- Она у вас находится?

- Нет, в Германии.

- А почему на Авито решили выставить, а не на каком-нибудь специальном сайте?

- Так, вы купить хотите или что?

- Написать про вас хотим.

- Слушайте, проблем что ли в стране больше нет? Мне это не интересно, до свидания.

Интересно, что на Авито у ddrymov, зарегистрировавшегося на сайте 7 июля, всего два объявления, одно из которых уже стоит под статусом «завершенная сделка». Ранее он продал комплект электронных учебников и ключевых материалов для сертификации PMP за 9500 рублей.

Стоит отметить, что картина, которую разместил пользователь, сейчас самая дорогая из продаваемых на сайте объявлений.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Екатерина Илюшкина, искусствовед Калининградского музея изобразительных искусств:

- Могу сказать, что с большой долей вероятности это либо подделка, либо работа круга да Винчи - художников работавших примерно в то же время, что и сам Леонардо. Но точно атрибутировать полотно могут лишь эксперты по творчеству да Винчи, чье мнение котируется в кругах главных музеев и аукционных домов. Мнение одного из таких исследователей приведено в статье 2014 года сайта artnet.com. В частности, там говорится, что ежегодно на рынке появляется одна или две работы Леонардо, но они либо не задокументированы, либо у продавцов есть документы, сделанные подставными экспертами за деньги. Таким образом, большинство настоящих экспертов не сможет подтвердить, что это оригинал. В мире всего несколько людей, чьи экспертные заключения признаются, и тогда работы продаются не на Авито, а на ведущих аукционах Сотбис и Кристис. Все остальное – грубая подделка.