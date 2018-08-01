Как польского князя съели мыши

1 Авг. 17:17 2018-08-01T17:28:04+03:00

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Многие калининградцы, часто колесящие по Польше, наверняка в курсе, что столица страны не всегда находилась в Варшаве. Кто-то, возможно, знает про Лодзь, в которую польское правительство переехало из-за разрушенной нацистами Варшавы. Большинство вспомнят про Краков, пребывавший в столичном статусе дольше любого другого польского города, возможно, и про Познань, бывший резиденцией польских королей, все слышали. Но кто хоть что-нибудь знает про Гнезно или Крушвицу? Тем не менее, легенд с ними связано великое множество, и с некоторыми из них нам удалось познакомиться во время недавней поездки.

Князь, ставший кормом для мышей

С Крушвицы, до которой от Гнезно 61 километр, некогда началось объединение польских племен под руководством княжеской династии, возглавляемой Попелом Первым. Династия, правда, как началась, так и закончилась – на его сыне по имени Попел Второй, которого, по одной из версий съели мыши.

Если верить преданию, Попел Второй, который, прямо скажем, был сам по себе не подарок, женился на красивой, но подлой немке Герде. Та жить не могла без выдумывания истязаний для подданных князя, к тому же, ей не нравилось, что правил ее муж не единолично, а, опираясь на совет старейшин, в который входили дядья Попела. Однажды, подстрекаемый своей женой, Попел собрал старейшин на пирушку и вручил всем по чарке отравленного пива. Герда в это же время подсыпала отраву в другие яства. Скрючившихся от боли старцев после пирушки выбросили из окон башни в воды озера Гопло, а в их телах якобы завелись мыши. Покончив со старейшинами, грызуны ринулись в княжескую башню. Там они, разумеется, нашли Попела и слопали его, набросившись всей оравой.

Экспозиция "Попел Второй травит свой совет старейшин во время застолья".Фото: Иван МАРКОВ

В центре Крушвицы на стене одного из домов сегодня есть граффити, на котором мыши очень живописно едят Попела. Глядя на эту картинку, можно подумать, что поедание происходило в башне Крушвицкого замка, которую и сейчас можно наблюдать на берегу озера Гопло. Вот только печально закончившаяся пирушка происходила, если верить источникам, в 843 году, а древний замок был разрушен еще в XII веке. Зато на смену этой крепости Казимир Великий в 1331 году построил еще одну. Она горела, ремонтировалась, снова разрушалась, стала жертвой шведов во время Кровавого потопа XVII века. В итоге башня, на которую сегодня можно забраться, вовсе не та, о которой сложена легенда. Но с другой стороны, в восстановленном домике Канта из поселка Веселовка Черняховского района Кант тоже ни разу не был, и это никого не смущает.

Чешка, крестившая Польшу

Вернемся к женщинам-иностранкам, манипулировавшим своими титулованными польскими мужьями. Благодаря одной из них Польшу в 966 году крестили.

Согласно легенде, жена князя Мешко Первого из династии Пястов, взявшей власть после съеденного мышами Попела Второго, была очень набожной христианкой. Звали ее Дубравка, и она не собиралась мириться с дикими языческими нравами своего мужа.

Первым делом, она распустила гарем Мешко Первого и отказалась при этом разделись ложе с мужем до того момента, пока тот не пройдет обряд крещения. История, конечно, интересная, но, скорее всего, на князя больше повлияла политическая необходимость – династический союз за счет женитьбы на чешской принцессе и крещения давал ряд преимуществ в борьбе с немецкими княжествами. В итоге, этот князь вошел в историю как объединитель польских земель, а его сын Болеслав Храбрый стал первым польским королем, пройдя обряд коронации в Гнезненском соборе. Таким образом, Гнезно стал городом первых польских королей.

Куда пропала корона

На одной из стен гнезненского собора Успения Пресвятой Девы Марии (на его месте стояла базилика, в которой короновали Болеслава Храброго) есть пять портретов первых польских королей. Но только на голове одного из них нет короны, хотя обряд он проходил, как полагается. Это Мешко II Ламберт. И «виновата» тут его жена Рыкса Лотарингская, принадлежавшая к высшей немецкой аристократии того времени.

В 1025 году Рыкса вместе с мужем была коронована на польский трон в том же самом Гнезно, и все бы хорошо, но внешняя политика Мешко Второго была не на той высоте, что у его отца и деда. Интриги и войны привели к тому, что на страну напали сразу с нескольких сторон (кстати, с востока вторглась армия Ярослава Мудрого, поддержавшего притязания на престол брата Мешко Безприма). В 1031 году Мешко II Ламберт бежал в Чехию, а его жена Рыкса, прихватив детей и корону, вернулась в Германию. Где теперь эта корона, не знает никто, да и после правления незадачливого короля Польша окунулась в хаос, беспорядки и пережила языческую реставрацию.

Гробницы польских священников в подземелье гнезнеского собораФото: Иван МАРКОВ

В общем, главное место в Гнезно – это собор, посещение которого довольно любопытное мероприятие не только потому, что с ним связано столько событий. Тут действительно есть, на что посмотреть. В его подземелье находится то, за чем обычно охотятся любители древностей, а именно - развалины романской базилики, в стенах которой проходили коронацию первые польские короли. К тому же, тут сохранились фрагменты напольной плитки, по которой эти короли ходили. Кроме того, в центре собора в окружении золоченых колонн стоит гроб святого Войцеха (деревянный ларец XII века покоится в серебряном барочном ковчеге 1662 года), неудачно покрестившего пруссов - они отрубили ему голову, насадив ее на кол. Жизнеописание святого можно посмотреть в картинках тут же – на кованых дверях собора в картинках изображен весь путь Войцеха от рождения до помещения в гроб.

КСТАТИ

Лех, Чех, Рус и белый орел

Есть и легенда, которая касается основания Руси. По преданию, три брата, Лех, Чех и Рус решили ни с того ни с сего пойти на три стороны света: Рус пошел на восток и образовал там Русь, Чех двинулся на запад на гору Ржип, что недалеко от Богемии, и заложил там Чехию, а Лех направился на север. Шел он долго, пока не встретил огромного белого орла, охраняющего свое гнездо. Доподлинно неизвестно, что с этим орлом стало, но его теперь можно увидеть на польском гербе, а место, где он гнездился, стало городом Гнезно (легко догадаться, откуда взялось название города). Легенду о братьях-праотцах можно услышать и в Чехии, только там почему-то Рус не упоминается, а в русских летописях вообще ничего подобного не встречается. Но спорить не будем - легенда есть легенда.