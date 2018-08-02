Аллу Михееву не сразу узнали в калининградском музее

2 Авг. 15:02 2018-08-02T15:06:33+03:00

Гостившая в нашем регионе ведущая шоу «Вечерний Ургант» успела побывать на фестивале в Светлогорске и съездить в поселок Янтарный

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Звезда шоу «Вечерний Ургант», самая веселая телеведущая страны Алла Михеева очередной свой заслуженный отпуск частично решила провести у нас, в Калининградской области. И хотя приезжала всего на несколько дней, шустрая девушка нашла возможность посетить музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» в Светлогорске, где с удовольствием фотографировалась с поклонниками.

Есть информация, что прокатилась Алла и в поселок Янтарный – тем более, он тут же рядом на побережье. Вот только удалось ли ей искупаться и позагорать на самом широком пляже в российском эксклаве, так и осталось неизвестным.

Зато мы знаем, что Михеева делала в самом Калининграде. Не оригинальничая, совершила экскурсию по городским достопримечательностям и заглянула в частный музей «Altes Haus». В сопровождении экскурсовода и группы друзей Алла обошла квартиру, уставленную антикварной мебелью. И, говорят, очень удивилась тому, что столь оригинальные предметы быта из прошлого сумели сохранить до наших дней. Кстати, работники музея даже не сразу узнали, кто именно к ним пожаловал. Лишь немного погодя они опознали знаменитость с Первого канала, признавшись по секрету, что телевизионная Алла Михеева очень сильно отличается от той, какой она выглядит в обычной жизни, без камер и софитов.

Как, наверное, знают многие поклонники телезвезды, это был уже не первый ее визит в Калининградскую область. В прошлом году съемочная группа «Вечернего Урганта» в рамках рубрики «Острый репортаж» посетила проходившие здесь международные соревнования спецотрядов быстрого реагирования таможен ряда регионов РФ и государств СНГ. Телевизионный сюжет в итоге получился довольно забавным и интересным.

- Я побывала в секретном лесу, где находится тренировочная база калининградского таможенного спецназа, - рассказывала потом Алла. - Команда из четырех человек преодолевает полосу препятствий на время. Им нужно тащить на себе боеприпасы, захватывать людей, бежать по бревну, толкать машину. Я тоже прошла эту полосу препятствий.

Подтверждаем: действительно, прошла, хотя по пресловутому бревну не бежала, а осторожно ползла, сидя верхом. Обогатив при этом коллекцию шедевров отечественного юмора фразой «Главное, не напороться на сук - как и в жизни…»

А еще Михеева приняла участие в задержании условного нарушителя, лично защелкнув наручники на его запястьях.

Из Калининграда в Москву Михеева тогда уехала не с пустыми руками. Ивану Урганту она привезла в подарок вымпел Калининградской областной таможни