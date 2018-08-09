2018-08-09T11:39:52+03:00
Общество

В Калининграде археологи извлекли из земли старинную шпагу

Кто был владельцем оружия и как богато украшенный клинок попал сюда, пока можно лишь предполагать
Игорь Самарин
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На шпаге виден дворянский герб с девизом: "Действуя правильно - не сомневайся".На шпаге виден дворянский герб с девизом: "Действуя правильно - не сомневайся".Фото: Евгений Калашников
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Свой профессиональный праздник День археолога 15 августа сотрудники предприятия «БалтСпецАрхеология» встретят на рабочих местах – в раскопе рядом с областным историко-художественным музеем. Работы на территории бывшего кёнигсбергского района Фордерроссгартен уже принесли массу интересных артефактов, о которых наша газета уже сообщала.

Самой значимой находкой, конечно, стали портативные солнечные часы, 500 лет назад «настроенные» на широту Кёнигсберга. Но с ними вполне может соперничать другой предмет, который извлекли из культурного слоя XVIII века. Речь идет о шпаге, украшенной затейливой гравировкой с гербом и девизом. К сожалению, 85-сантиметровый клинок оказался сломан, хотя сам факт его обнаружения уже можно считать редкостной удачей. Глядя на лезвие, можно догадываться, что рукоять с эфесом по богатству отделки ему вряд ли уступали и, может статься, были даже украшены драгоценными камнями, как в те времена практиковалось. Увы, но эти части, судя по всему, наградного оружия археологам пока не попадались.

Раскопки на берегу Нижнего озера могут принести еще немало интересного. Фото: Евгений Калашников

Раскопки на берегу Нижнего озера могут принести еще немало интересного.Фото: Евгений Калашников

С возможным владельцем шпаги дело обстоит еще интереснее и загадочнее. Девиз «Recte Faciendo Neminem Timeas» в буквальном переводе с латыни звучит как «Действуя правильно - не сомневайся» Герб, насколько можно разглядеть, представляет собой щит, на котором дворянский коронованный шлем с нашлемником в виде опять же коронованного орла. Известно, что такой же (либо чрезвычайно схожий) был у российского дворянского рода Тейльсов, ведшего происхождение из Голландии. Вильгельм Тейльс в 1714-1718 годах заведовал делами русского посольства в Турции, а его сын Антон также с 1714 года состоял на русской службы в звании доктора медицины. Среди потомков были и вице-директор Московского университета, и тверской губернатор, и московский губернский прокурор.

Возможно, шпага действительно принадлежала кому-то из этих русских дворян, хотя данную гипотезу еще требуется подтвердить. Стоит надеяться, что больше информации о старинном оружии и его владельце появится после того как клинок будет очищен от наслоений и приведен в надлежащий вид.

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