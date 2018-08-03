Негромкая дата: 50 лет назад открылась станция Светлогорск-2

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-02T21:03:25+03:00

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Если отправляешься по железной дороге в наш главный курорт именно ради моря, значит, твой конечный пункт назначения – станция Светлогорск-2. Сегодня это кажется само собой разумеющимся. Тем не менее так было не всегда.

Например, в эти дни 60 лет назад тысячи людей тоже устремлялись в Светлогорск. Однако на поезде в августе 1958-го можно было доехать лишь до станции Светлогорск-1. Хотя это теперь она так называется. А тогда нумеровать ее не требовалось, других-то станций здесь не было.

Приехав, народ сперва был вынужден топать к морю пару километров, а затем – обратно на станцию. Это, конечно, портило общее впечатление от отдыха на пляже. Тем более все знали, что раньше пути вели к самому морю. Но затем ветку разобрали, а упраздненную станцию превратили в прогулочную зону. Колеи, где были рельсы-шпалы, стали аллеями, на которых поставили скамейки и скульптуры – типичные для советских парков той поры. Зачем же демонтировали пути?

– Очевидно, доставку отдыхающих до пляжа работники железной дороги сочли излишней роскошью, – злословили калининградцы 60 лет назад.

Конец 50-х. Дамы стоят на платформе станции, упраздненной в Светлогорске. А за спиной у них – бывшая колея железной дороги, превращенная в парковую аллею со скамейками и скульптурами.Фото: архив Ларисы НОВИКОВОЙ.

Не один год жители области просили, требовали: пустите поезда снова до моря! И в итоге стена все-таки была пробита, началось строительство новой ветки. А ровно полвека назад, 3 августа 1968-го, состоялось торжественное открытие станции Светлогорск-2, куда под звуки оркестра прибыл первый поезд с желающими окунуться в море.

Думается, стоит уточнить, что это был еще дизель. Пути на взморье электрифицировали у нас лишь в середине 70-х. Причем пионером стал Зеленоградск. Движение электропоездов на этом направлении открыли 2 июля 1976-го. А в Светлогорск первая электричка пришла 5 ноября 1976-го. Впрочем, это уже другая история.