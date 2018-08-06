Потомок русского офицера разыскал могилу прадеда, погибшего в Восточной Пруссии осенью 1914го

СЕГОДНЯ 11:37 2018-08-06T11:39:42+03:00

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В 2013 году, когда группа краеведов во время уборки на заброшенном воинском захоронении времен Первой Мировой в Озерском районе заметила камень, практически полностью утонувший в земле. После того, как глыбу с немалыми усилиями перевернули, оказалось, что одна из сторон гладко стесана и на ней виднеется надпись на немецком языке. Эпитафию удалось разобрать: «94 русских солдата и хауптманн (немецкий эквивалент воинского звания «капитан» – Ред.) Лоренц, погибшие 11.11.1914 в битве у Штропкена под Даркеменом (современный город Озерск – Ред.)».

Братья-однополчане

С луганчанином Владимиром Косатых мы встретились у Кафедрального собора, куда больше ста лет назад так и не дошел его прадед Константин Лоренц, наступавший на Кёнигсберг в составе Русской армии.

- В общем-то, бабушка не очень много рассказывала о своем отце, - вспоминает Владимир. – В Советском Союзе об участниках «империалистической войны» вообще было как-то не принято слишком уж вспоминать. А потом времена изменились, да и я подрос, стал активно интересоваться историей своего рода, своими предками. Вот бабушка и разговорилась.

Предки у Владимира оказались хоть куда. Взять хотя бы Константина Николаевича Лоренца, потомственного военного. В 1904-1905 годах он принимал участие в боевых действиях на русско-японском фронте, был награжден орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й степени. Первую Мировую войну он встретил командиром 6-й роты 98-го пехотного Юрьевского полка. Кстати, в том же полку служил и его родной брат Василий, тоже офицер.

Братья-однополчане Константин и Василий Лоренц.Фото: из семейного архива

Решив не ограничиваться бабушкиными рассказами, Владимир сделал запрос в Российский Государственный военно-исторический архив. Полученный ответ мужчину просто ошарашил.

- Выяснилось, что моего прапрадеда звали Николай Вольдемар-Иммануил Иоанн Лоренц, он происходил из иностранцев, принявших российское подданство. Воспитывался во второй Санкт-Петербургской гимназии, а военную службу начал в Вологодском пехотном полку. Участвовал в Кавказской войне (сын Константин и родился-то в Тифлисской губернии 20 мая 1871 года), дослужился до подполковника, имел множество наград. В частности, был кавалером орденов Святого Владимира 4-й степени с бантом, Святого Станислава 2-й степени и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 3-й степени и Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Когда я почитал этот послужной список, мне аж дурно стало!

Последний бой капитана Лоренца

Пошедший по стопам отца Константин окончил Санкт-Петербургское юнкерское училище. В 1896 года, судя по архивным данным, он был прикомандирован к корпусу военных топографов, а затем к военно-топографическому отделу Главного штаба. В декабре 1907 года был произведен в чин капитана и утвержден в должности командира 6-й роты Юрьевского полка. Однако Константин Николаевич не был грубым служакой-солдафоном. Напротив, натура у него была творческая. Офицер всерьез увлекался живописью и даже переписывался с великим Ильей Репиным. Одна из картин подававшего большие надежды художника даже сохранилась в семье Владимира Косатых.

Восстановить картину последнего боя капитана Лоренца и обстоятельства его гибели помог историк Николай Постников, правнук командира полка, в котором служили Константин и Василий.

«Бой был ожесточенным, об этом говорят потери полка, - пишет Постников. - Среди офицеров 1 убит (К.Н. Лоренц), 3 ранено, 2 контужено, 2 попало в плен, среди нижних чинов: убито и ранено 742 человека. К.Н. Лоренц погиб во время ночной атаки полка на деревню Штрепкен 16/29 ноября 1914 года. Как командир роты он командовал пулеметами, прикрывая отход двух батальонов из деревни Штрепкен. С расстояния в 100 шагов пулеметы расстреливали наступающих немцев и замедлили их продвижение вперед, чем спасли многие жизни отступающих юрьевцев. Но сам К.Н. Лоренц и вся пулеметная команда погибли».

Этот рассказ подкрепляется архивным документом, подписанным командиром полка. «Сим удостоверяю, что подполковник временно командуемого мною полка Константин Николаевич Лоренц II убит в бою 16 ноября 1914 года. Что подписью с приложением казенной печати удостоверяется».

Георгиевское оружие помогло выжить в голод

Младший брат и однополчанин Константина - Василий вскоре принял командование сначала ротой, а затем и первым батальоном Юрьевского полка. Далее приказом командующего 10-й армией Василий Лоренц был награжден Георгиевским оружием «за то, что в бою под городом Инстербургом (сейчас Черняховск – Ред.) 29 августа 1914 года при прорыве рот 1-го батальона 98-го пехотного Юрьевского полка через превосходные силы противника у деревни Крузиннен, следуя верхом во главе своей роты, врезался в неприятельскую колонну и обратил ее в бегство».

Установить, что стало с Василием после войны и революции, у Владимира Косатых пока не получилось. Следы этого прадеда теряются в конце марта 1918 года, когда он был уволен с военной службы в запас. Увы, семье не удалось сохранить ни боевые награды братьев, ни Георгиевскую саблю, инкрустированную драгоценными камнями.

- Как мне бабушка рассказала, почти все ушло на «толкучку» во время гитлеровской оккупации и голода, а ведь ей троих детей нужно было поднимать, - вздыхает Владимир.

Невероятное везение

Владимир во что бы то ни стало решил посетить бывшую Восточную Пруссию, где героически погиб один из его славных предков. Почти наудачу попробовал связаться с калининградскими краеведами на профильном интернет-сайте. И луганчанину просто невероятно повезло!

- Мне передали, что некий мужчина из Донбасса разыскивает могилу прадеда, - рассказывает краевед Александр Панфилов. – И примерно в это же время я узнал о найденном под Озерском могильном камне времен Первой Мировой. Помню, как раз ехал в автобусе, что ли, и вдруг в голове стукнуло: на камне фамилия Лоренц и у этого товарища из Луганской области прадед – Лоренц. Так, может, это один человек?! И вскоре подтвердилось – так оно и есть. Надо сказать, это редкая удача, обычно могилы ПМВ безымянные, только число захороненных указано. Может, при погибшем офицере были личные документы, и немцы, увидев фамилию, решили его отдельно увековечить? Кто знает…

Ольга Федоровна и Константин Николаевич Лоренц, 1910 год.Фото: из семейного архива

В конце июля Владимир Косатых приехал в Калининградскую область и посетил меситро захоронения прадеда – четвертую могилу своих предков, на которой ему дклоась побывать. Свои фамильно-исторические изыскания Владимир продолжит, так как выявленные ветви обширной родословной приносят все новые и новые вопросы. И конечно, нужно обязательно выяснить дальнейшую судьбу сгинувшего в водовороте Гражданской воны другого храброго русского офицера - Василия Лоренца.