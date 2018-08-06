Методие Бужор: Дочь говорит: папа, не пой!

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-06T11:51:32+03:00

Во время гастролей в Светлогорске известный баритон заглянул на Радио «Комсомольская правда»

Изменить размер текста: A A

Популярный певец, лауреат международных конкурсов и звезда телеэкранов, Методие Бужор приехал в Калининградскую область второй раз в этом году. По словам артиста, первый концерт в рамках фестиваля «Русская музыка на Балтике» собрал аншлаг, и ему поступило приглашение в «Янтарь-холл», выступить на бис.

- Я второй раз за сезон возвращаюсь в ваш город, это редкость, - рассказал Методие в эфире Радио "КП". - В первый раз был полный аншлаг. Я удивлен, но в Калининграде люди сияют внутренним солнцем, почти как в Молдавии.

- Калининградские поклонницы подходят знакомиться?

- Они очень интеллигентные, скромные и красивые. Просят сфотографироваться, берут автограф и спрашивают, женат ли я. Я честно отвечаю, что женат.

- Как жена реагирует?

- Она у меня мудрая, все понимает. У нас нормальная семья, кстати, ждем пополнения! Слава Богу, все хорошо.

- Вы женились через неделю после знакомства...

- Если мне что-то нравится, я подхожу и говорю об этом. Я южный человек, у нас не принято тратить время и энергию зря. Хочешь что-то делать — делай. Любишь — подойди, скажи: «Люблю!». Что время зря тратить? Я доверяю своей интуиции.

- Поклонницы делают вам подарки?

- Девушки из моей фан-группы в Санкт-Петербурге очень креативные. Однажды перед своим днем рождения я увидел баннер с надписью «Скоро он появится». Я думал, что это какая-то реклама (мобильного телефона, например). Через неделю появилась маленькая строчка. И в течение месяца они меняли этот баннер, пока я не узнал там свой образ!

- А фанаты-мужчины у вас есть?

- Я исполняю романтичные песни — логично, что они нравятся женщинам. Но с недавних пор в репертуаре появились патриотические, мужские песни. И появились мужчины, которые оценили мое творчество. Подходят, жмут руку. Бывает, целыми семьями приходят на концерты.

- А в вашей семье любят ваши песни?

- Нет. Дочка говорит: папа, не пой! Были на дне рождения друга, пели вдвоем с женой (а она редко поет). И дочка плакала и просила: «Папа, не мешай маме петь!»

- Есть песни, которые вам надоело исполнять?

- Если песня надоела — не выходи и не пой. Все должно быть в удовольствие, это мой принцип жизни.

- Вы часто возвращаетесь в родной Кишинев?

- К сожалению, все реже и реже. Но в моем репертуаре есть новые песни, которые имеют корни в Молдавии. Это неизбежно. Когда мы ищем в себе что-то новое, надо возвращаться к корням. Я предпочитаю возвращаться в Молдавию весной, когда все цветет; летом, когда изобилие; и осенью — в пору сбора винограда, когда есть молодое вино.

- А какое вино предпочитаете — белое или красное?

- В Молдавии есть традиция: если в названии месяца присутствует буква «р» - пьют красное. Если нет — белое. Попробуйте такую практику — с мая по сентябрь пить белое вино.

- А что вы слушаете, чтобы расслабиться?

- Только тишину. Для артистов музыка, звуки — это работа.

- Вас ангажируют для частных концертов?

- Однажды я пел перед двумя людьми. Не буду говорить, кто это, — они очень известны. Был большой гонорар. Песню «Мой путь» просили спеть восемь раз.

- А сколько стоит ваше выступление на свадьбе?

- Есть продюсеры, которые этим занимаются. Но меня можно просто попросить. Родственникам не могу отказать, иногда даже сам предлагаю. Говорю: давай, быстрее женись, пока мой гонорар не высокий. Не в деньгах счастье, а в количестве исполненных песен. Но уважение к артисту проявляется в аплодисментах зала и размере гонорара.

- Вы суеверный человек?

- Перед выступлением проговариваю «Отче наш», вспоминаю своих родителей, которых уже нет со мной. Если нет возможности этот ритуал провести, концерт не идет так, как нужно.

- Муслим Магомаев все еще близок вам, как исполнитель?

- Мне всегда хотелось быть первым Бужором, а не вторым Магомаевым. Но для этого нужен свой репертуар, нужно развиваться. Сейчас мы с моим другом Владимиром Ушаковым готовим программу для записи, несколько песен-танго.

Запись интервью с Методие Бужором слушайте ЗДЕСЬ