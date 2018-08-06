2018-08-06T15:43:44+03:00
Общество

Калининградская семья восстанавливает в Полесском районе уже четвертое заброшенное здание

На этот раз Александр Наталич с родственниками взялся за старинный пивзавод
Иван МАРКОВ
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На этот раз Александр Наталич с родственниками взялся за старинный пивзавод.На этот раз Александр Наталич с родственниками взялся за старинный пивзавод.Фото: Иван МАРКОВ
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Заросшая «Прусская Венеция»

Полесск чиновники местной администрации по привычке все еще называют «прусской Венецией». В видеороликах о презентации местного туристического потенциала они город так и величают, однако найти тут какие-то туристические услуги довольно сложно. Первым делом неопытный турист направится в замок Лабиау, заранее почитав в буклетах о музее, расположенном в его стенах. Первое впечатление будет жутковатым – замок больше похож на заброшенный завод, внутренний двор которого охраняет безголовый, безногий и поваленный на бок тевтонский рыцарь. Если вдруг дверь с надписью «музей» будет не заперта, еще не факт, что вы туда попадете.

В субботу 4 августа, например, попасть в музей так и не получилось. По телефону, указанному на информационной табличке, никто не отвечал (он был вне зоны действия сети), зато с последнего этажа раздавались голоса. В просторном помещении, заставленном всяческим хламом, стояло деревянное пугало рыцаря, а у столов, задвинутых в угол, сидели трое. Один молодой человек играл в какую-то компьютерную стратегию, а еще двое резались в карты. Все они хором представились местным театром, а по поводу музея ничего толкового сказать не смогли.

В самом городе точно такая же тишина и запустение. Памятник Ленину грустно смотрит с постамента в сторону устья Деймы, где на берег из клепаной лодки, застрявшей в водорослях, десантируется сгоревшая на солнце и успевшая заправиться спиртным молодежь. В соседнем квартале в душном коридоре филиала питерского аграрного университета сидит, ожидая абитуриентов, усталая женщина, по словам которой, желающих поступать не так уж много.

- В прошлом году мы мало людей приняли, а в этом совсем никто не идет, - сказала она, показывая обшитый деревом еще при немцах зал со старинными настенными часами.

Напротив – аптека №9, на чердаке которой школьники устроили эксперимент с оставшимися медикаментами, в результате которого сгорела крыша. Позже выясняется, что аптеку эту построил в Лабиау немец по фамилии Бланкенштейн, владевший пивзаводом.

«Старая пивоварня»

Решаем посмотреть на развалины пивзавода и вдруг натыкаемся на очищенную кирпичную кладку и работающую строительную технику.

Здание пивоварни пустовало несколько десятилетий. Последними его занимали дорожники. Фото: Иван МАРКОВ

Здание пивоварни пустовало несколько десятилетий. Последними его занимали дорожники.Фото: Иван МАРКОВ

- Ну, вот и его разбирают! – мелькнуло в голове. Но, как оказалось, все ровным счетом наоборот. Рядом с экскаватором что-то объясняет рабочим человек в желтой кепке, позже он рассказывает нам, что завод рушить никто не собирается. Более того, здание теперь будет нести две функции, причем, пивоварение тут вторично.

- В 2015 году мы, то есть семья Наталич, выкупили это здание, которое до этого четыре раза продавали на аукционе, - говорит Александр Наталич. - Никому это не было нужно. А мы тут захотели создать туристический центр. Наш проект мы так и назвали «Старая пивоварня». Часть помещений будет приспособлено под пивоварение, для чего они, собственно, и строились. А остальные – под музей.

Производство, ради которого еще придется поработать, будет возобновлено, по словам Наталича, в малых масштабах. Параллельно будет восстановлена территория вокруг пивоварни и «сквер пивоваров».

- Мы уже обнаружили старую улицу, вымощенную булыжником, и собираемся ее расчистить. Далее – проложим выход к Дейме и обустроим там лодочную станцию. На территории обнаружили две скважины, которые уже почистили, и питьевой родник, - продолжает Наталич. – Часть оборудования и интерьеров самого здания удалось спасти только из-за того, что там была сигнализация.

Четвертая «заброшка»

Параллельно предприниматель успел наладить отношения с коллегами по цеху из Полесского района, например, с Виктором Салтановским из усадьбы «Козий двор», с владельцами усадьбы Гильге, чтобы потом совместными усилиями планировать какие-то общие туристические маршруты. Мама Александра, Инесса Наталич, тоже входит в этот круг – ее музей, немецкая школа Вальдвинкель в Ильичевке, уже довольно популярен среди любителей сельского туризма.

- В прошлом году, как раз перед новым годом, мы получили грант на развитие ресурсного центра и обучили местных экскурсоводов, - рассказывает владелец бывшего завода. - Их базой уже сейчас становится наш первый этаж, оборудованный стендами с историческими справками. А вот выше этажом будет расположен сам музей, экспонаты для которого мы и на территории находим, и приносят нам много.

- Местным музеем-замком не хотели заняться?

- Вице-премьер Гольдман предлагал, но я понимаю, что и тут мне чуть ли не до конца жизни работы хватит. А вообще это уже четвертый объект, который мы поднимаем. Первый – это школа в Ильичевке. Второй – мой офис в Полесске (там раньше типография была), который в ужаснейшем состоянии находился, без окон, без дверей. Третий объект – это заброшенный недостроенный детский садик, у нас там теперь цех по производству металлопластиковых окон. Теперь вот пивзавод на очереди.

На этом месте долгое время после войны располагалось убежище. У немцев тут проращивался солод. Фото: Иван МАРКОВ

На этом месте долгое время после войны располагалось убежище. У немцев тут проращивался солод.Фото: Иван МАРКОВ

Сегодня туристический центр уже работает, открылся он еще 11 мая этого года. Можно сказать, что сейчас он уже выходит на определенные мощности. Например, в конце июля на его базе прошло несколько мероприятий, приуроченных ко Дню города. Именно тут принимали гостей из польского Штума (город-побратим Полесска), а также мэра Неринги с гостями. Кроме того, на праздник, узнав о восстановлении пивоварни, приехали туристами 50 бывших жителей Лабиау.

Сегодня восстановлением здания занимается не только сам Александр, но и его сообщники-энтузиасты, кроме того, помогать приходят и школьники, интересующиеся историей. Правда, бывают и те, кто помогать не хочет, а даже наоборот, стараются навредить. Например, несколько местных жителей, как только к зданию была подведена проводка, забрались внутрь в поисках наживы. Провода были срезаны и тут же, в помещениях, обожжены при помощи костра. Сейчас повреждения уже устранены.

Историческая справка

Пивоварня, построенная в Лабиау в 1840 году, после войны могла быть закрыта, как и многие другие, но советские власти решили возобновить производство на ее базе. Уже в конце октября тут появляется первый советский директор – подполковник Николай Новов. Он спешно набирает сотрудников в том числе и немцев (из 62 работников, получивших первую зарплату, 53 были немцы) и вводит суровую дисциплину. Так, к примеру, уже 6 февраля 1946 года трое немцев увольняются и даже передаются трибуналу за самовольный уход с работы.

Кстати, в ночное дежурство на время первой варки пива заступил сам подполковник Новов. А завод, конечно, производил не только алкоголь. Основой его продукции были ягодные соки, экстракты, повидла и желе.

Последним же пивоваром (после высылки немецкого населения в Германию) был Михаил Мясоедов, который до этого с 1946 года работал на пивзаводах Кавказа (от Моздока и Владикавказа до Грозного). Правда, в Полесске он просидел недолго – с 1954 по 1956 год. Из-за открытия крупного пивзавода в Калининграде предприятие закрылось в 1957 году, после чего только пару лет производило соки, лимонады и ягодные вина.

В дальнейшем предприятие некоторое время использовали дорожники, а после здание и вовсе было заброшено, а его оборудование постепенно было попилено в металлолом.

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