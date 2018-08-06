Пошла сполоснуть ноги и утонула: Стали известны подробности трагедии с 17-летней девушкой в Балтийске

6 Авг. 18:33 2018-08-06T18:42:37+03:00

Всего же на выходных в Балтийском море погибли пять человек Фото: Александр Подгорчук

Всего на выходных в Балтийском море погибли пять человек

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В Балтийске за прошедшие выходные, 4 и 5 августа, утонуло четыре человека. В субботу в районе Мечниково и на Балтийской Косе утонули двое мужчин 36 и 50 лет. В воскресенье вечером около 17:00 в районе поселка Мечниково не смог справится с отбойным течением 20-летний калининградец, а два часа спустя спасатели не успели спасти 17-летнюю девушку. Она утонула в районе Гвардейского бульвара.

Все погибшие купались в запрещенных для плавания местах. И все они попали в опасные течения, которыми успел «прославиться» Балтийск.

Стали известны некоторые подробности трагедии с 17-летней девушкой.

- Они отдыхали вчетвером, стояла палатка. И вот, уже собрали вещи, чтобы уезжать домой. Девушка пошла в море, чтобы обмыть ноги… Решила с волос песок смыть, опустила голову в воду и в это время ее раз, подхватила и понесла. Спасатели через две минуты после сообщения были на месте, но откачать ее уже не смогли, - говорит Юрий Лойко, старший госинспектор ГИМС, руководитель инспекторского отделения Балтийска.

Всего же в Балтийске в уик-энд было зафиксировано 23 происшествия на воде. 19 человек удалось спасти – отлично проявили себя муниципальные спасатели и инспекторы ГИМС. Но, как говорят, работе спасателей часто мешают сами отдыхающие.

- Мы несемся по пляжу на спасение, сигналим. На пляже люди лежат, некоторые даже не пошевельнутся. А есть и такие, которые перед машиной выскакивают и пытаются остановить, мол, что вы тут разъездились. Хотя есть и сигнал, и вывеска: «Спасатель». Понимать надо. Но некоторые воспринимают нас на пляже как нарушителей правил дорожного движения, - говорит Юрий Лойко. – Нельзя мешать работе спасателей. Каждая секунда дорога!

Работа спасателей не останавливалась и на следующий день после выходных. Только в первой половине дня в понедельник спасатели вытащили из воды трех человек.

- Один человек тонул на городском пляже и нахлебался воды. Его увезла скорая помощь. Госпитализировать пришлось и двоих подростков 15 и 16 лет, которые купались недалеко от заставы. Купались без взрослых, в запрещенном месте. Их успели вытащить. Ребята были никакие. Нахлебались, их рвало, - рассказывает Юрий Лойко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В воскресенье, 5 августа, в Светлогорске утонула 13-летняя девочка. Об этом в Фейсбуке сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Толмачев. Трагедия произошла на побережье в поселке Отрадное, в месте, где купание официально запрещено.

В понедельник тело девочки было найдено в районе Пионерского.

БДИ!

Плыви не к берегу, а вдоль него

Попав в течение, плывите не к берегу, а вдоль него, и вас вынесет волной на песок в целости и сохранности.

Возникновению течений способствует песчаное морское дно возле пляжей, в котором вода вымывает неглубокие желоба, идущие от берега. В случаях, когда ветер дует в сторону берега, возникают поверхностные ветровые течения, переносящие водные массы к берегу. Накопившись у береговой черты, они по наиболее рациональному маршруту возвращаются обратно в море. Таким маршрутом становятся вымытые в мягком песчаном дне желоба и по ним массы воды текут в сторону моря. Даже отличного пловца, попавшего в такую «реку», начинает уносить в море. Если же он пытается плыть в сторону берега, то, как правило, быстро устает, выбивается из сил и требует посторонней помощи.

Чтобы избежать беды, нужно:

1. Обратить внимание на направление и силу ветра;

2. Не купаться в районе желобов, идущих от берега в сторону моря;

3. Попав в идущее от берега течение, следует плыть не к берегу, а вдоль него с тем, чтобы пересечь, как правило, довольно неширокую «реку» поперек и оказаться в более спокойных водах, позволяющих доплыть до берега без излишнего напряжения.