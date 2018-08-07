Как живут семьи с детьми-аутистами в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-07T12:10:29+03:00

Одна из проблем заключается в том, что не все дети-аутисты могут пойти в общеобразовательные школы. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

9 августа на пляже в Янтарном проект медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети» соберет 75 калининградских семей, в которых растут особенные дети

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Проект «Страна других. Дети» состоит из нескольких глав. Вместе мы уже сделали яркой историей первую главу, когда эфир Радио «Комсомольская правда» вели дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенные и способные ведущие набрались храбрости и в прямом эфире задали вопросы писателю Евгению Гришковцу, губернатору Антону Алиханову, спортсмену Дмитрию Лапикову и другим интересным личностям.

Вторая глава нашего проекта была посвящена проблемам развития инклюзии. Слабовидящие дети вместе со здоровыми ровесниками посетили увлекательную экскурсию в Калининградском зоопарке. Зоопарк, как выяснилось, интересно работает в таком, инклюзивном, формате!

В ближайший четверг, 9 августа, с 12 до 14 часов в Янтарном состоится третий этап проекта - «Страна других. Другой пляж». В мероприятии участвуют 75 детей - подопечных восьми фондов и организаций - и их родители, а также здоровые дети. Онлайн-трансляцию обеспечивает партнер проекта — мобильный оператор Tele2. Организовать пикник поможет компания «Натурово».

С 14:00 до 15:00 в эфире радио «КП»-Калининград» участники подведут итоги очередного этапа. Прямой эфир будет транслироваться на сайте kp.ru, в группах «Клопс» и «КП@-Калининград» во «ВКонтакте». Присоединяйтесь к проекту «Страна других. Дети», которым мы привлекаем внимание общества к проблемам семей, где растут особенные дети!

А пока… Еще одна иллюстрация проекта. Она о том, как в Калининграде живут семьи с детьми-аутистами.

На пути к уставу…

Елена Близнец, мама 8-летней девочки с расстройством аутистического спектра, ведет в соцсетях необычную группу. 46 мам со всей Калининградской области (по статистике, около 200 семей в нашей области воспитывает детей с расстройством аутистического спектра) делятся проблемами, советами, информацией, поддерживают друг друга.

- Пока мы не оформлены в какое-то сообщество официально, но мы идем к этому, - призналась Елена «Комсомольской правде». – Мы движемся к тому, чтобы оформить устав, зарегистрировать НКО. Полагаем, что в статусе общественной организации мы, родители, сможем более последовательно, конструктивно обсуждать с властью, обществом проблемы детей с аутизмом, браться за реализацию проектов, которые помогут семьям, где растут такие, особенные дети.

По словам Елены, в последнее время одной из главных тем обсуждения родителей детей-аутистов стала проблема лечения зубов у стоматолога.

- Посадить аутиста в кресло стоматолога и попросить открыть рот – нет, это невозможно! - поясняет Елена. – Лечить зубы таким детям можно только под общим наркозом. Наркоз стоит от 8 до 12 тысяч рублей. Плюс – работа врача, стоимость материалов. По опыту одного из родителей, вся процедура лечения зубов их ребенку обошлось семье в 36 тысяч рублей. Сумма приличная, если учесть, что такой ребенок получает пенсию в размере 12 тысяч рублей. Как правило, мамы не работают, получают пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 5500 рублей.

По мнению Елены, создание НКО поможет в реализации идеи о создании или отдельного стоматологического кабинета в детской стоматологической поликлинике на улице Буткова, или – выделения определенных часов, дней, когда можно обращаться за помощью с особенными детьми в это учреждение.

Когда пора за парту

По слова Елены Близнец, не все дети-аутисты могут пойти в общеобразовательные школы.

- Расстройства аутистического спектра бывают очень разные, - объясняет Елена. – У одного ребенка это расстройство почти не заметно, другой ребенок – невербален, то есть не слышит обращенную речь, не смотрит в глаза. Детей, у кого расстройство не сильно выражено, вариант инклюзии в общеобразовательной школе вполне приемлем (если, конечно, педагог умеет адаптировать класс к такому ученику, а особенного ученика – к классу). А для невербальных детей необходимо развивать систему тьюторства, создавать ресурный класс (класс, в котором устанавливаются учебные парты с загородками, за каждой такой партой – один ребенок с тьютором).

И еще одна мечта, которая объединяет всех родителей особенных детей. Это создание единого учреждения, где ребенок-аутист для максимально эффективной социализации смог бы проводить до 6 часов в день (занятия с логопедом, ЛФК, АВА-терапия, рисование, лепка).

- И чтобы на базе такого центра обязательно работала психологическая служба поддержки родителей детей с расстройством аутистического спектра, - говорит Елена Близнец. – Поверьте, мамы таких детей делают очень много для того, чтобы их сыновья и дочери социализировались, чтобы смогли жить и быть принятыми обществом, но и мамы порой ооочень нуждаются в профессиональной поддержке.

Что нам, здоровым, нужно знать об аутизме? На этот вопрос Елена Близнец отвечает так:

- Все просто. Вы будете тянуться к такому ребенку – и он потянется. Откройте сердце, протяните руку – вы станете добрыми друзьями!

Продолжение следует…

Послушать программу, посвященную проблеме аутизма, можно ЗДЕСЬ