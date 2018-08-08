2018-08-08T12:02:37+03:00
Спорт

Наши на Чемпионате Европы: Калининградка принесла стране первую в истории медаль

18-летняя Анна Егорова стала бронзовым призером в плавании на 800 метров
Николай Литвинов
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Аня посвятила успех родителя и тренеру.Аня посвятила успех родителя и тренеру.Фото: мэрия Калининграда
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Сразу двое представителей Калининграда принимают участие в чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Глазго. И уже есть медаль! 18-летняя калининградка Анна Егорова стала бронзовым призером в плавании на 800 метров. Первое место заняла итальянка Симона Квадарелла, второй стала венгерка Айна Кесели.

Медаль Ани – первая в истории советского и российского плавания на этой дистанции. Заодно наша землячка выполнила норматив мастера спорта международного класса.

- Медаль я посвящаю исключительно своим родителям и своему тренеру. 90% этой медали их заслуга, оставшиеся 10 - моя, - сказала Егорова.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Калининграда, Анна является воспитанницей муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 14. На европейском чемпионате сейчас выступает и выпускник этой же школы, участник Олимпиады в Рио Александр Садовников.

Во вторник утром состоялись отборочные соревнования – женская эстафета 4 х 200 м вольным стилем, наши девушки с Анной Егоровой в составе показали лучшее время дня, вечером финал, пожелаем удачи нашей команде.

Сегодня Александр Садовников стартует на дистанции 100 м, баттерфляй и в комбинированной эстафете 4 х 100 м. А завтра, 9 августа, снова на старт выйдет Аня - дистанция 400 метров, вольный стиль.

Чемпионат, напомним, будет проходить до 12 августа. Всего разыгрывается 72 комплекта наград – 43 в плавании в 50-метровом бассейне, 13 – в прыжках в воду, 9 – в синхронном плавании и 7 – в плавании в открытой воде.

Трансляцию соревнований ведет телеканал «МатчТВ».

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