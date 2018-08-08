«Я победил рак!»: Как калининградцы справляются со страшным диагнозом

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-08T11:57:49+03:00

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Мы часто рассказываем о тех мерах, которые принимает министерство здравоохранения Калининградской области, чтобы онкопомощь была доступна и медицина работала на предупреждение онкопатологий, продлевала жизнь пациентам. И положительные примеры уже есть. Об этом - новый проект, который так и называется: «Я победил рак!».

Что уже есть…

В ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию в марте этого года одним из приоритетов для здравоохранения страны было обозначено развитие онкологической службы. В настоящее время в Калининградской области также продолжается совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с онкопатологиями. По данным регионального минздрава, за последние полтора года отмечен существенный рост выявления злокачественных новообразований на I - II стадиях - до 53 %. Кроме того, доля таких пациентов, выявленных активно, выросла до 19 %.

Знаковым событием стало открытие в июле 2017 года универсального медицинского комплекса - Центра женского здоровья с высокопрофессиональными врачами, новейшим оборудованием, определяющим мельчайшие новообразования, которые не видны на другой аппаратуре, а также подобного центра в Черняховске. До конца года планируется открытие Центра женского здоровья в Советске.

Помимо этого, для оказания онкологической помощи пациентам в июне 2017 года в Центральной городской клинической больнице открылись два отделения - онкологии и колопроктологии. За год там провели более 700 хирургических операций.

Для выявления онкозаболеваний проводятся различные акции по обследованию населения, в том числе - ставший популярным у жительниц региона «День женского здоровья». В выходной день можно прийти в женскую консультацию и без очередей получить необходимые исследования, получить консультацию гинеколога.

В настоящее время проходят торги для определения подрядчика по строительству онкологического центра в поселке Родники.

Об онкополиклинике

Еще одним эффективным достижением оказания онкопомощи стало создание онкополиклиники в составе онкологического диспансера областной клинической больницы.

Онкополиклиника расположено на 3-м этаже консультативно-диагностической центра на улице Клинической. Работает с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. В регистратуре (здесь два окна, а также отдельно – стол справок) пациенты могут ознакомиться с расписанием своего врача. И вот что важно! Это единственная в Калининградской области поликлиника, где в расписании работы специалистов указан рабочий телефон каждого доктора. В день поликлиника принимает в среднем 300 пациентов. При этом помощь организована таким образом, что очередей нет.

- Но, скрывать не буду, очередь периодически возникает, - объясняет заведующий онкологической поликлиники Леонид Ныжник. - Потому что жива привычка пациентов приходить к врачу заранее – за два часа до назначенного времени, например. Есть и вторая причина. Пациент записан к врачу, например, на 13.00, но приходит к 8.00. В надежде, что кто-то из пациентов не придет, и его примут раньше, в образовавшееся «окошко». Мы с подобными привычками, конечно, боремся, убеждаем приходить за 15-20 минут до назначенного времени. Раньше – не нужно! Более того, если мы видим, что у врача освобождается время, мы звоним пациентам (в амбулаторных картах указаны телефоны), предлагаем перенести визит к врачу на раннее время.

Еще одна причина – неявка записанных на прием пациентов.

- За 6 месяцев – 750 человек не пришли к врачу, - продолжает Леонид Ныжник. - Отдельно хочу сказать, что к такому востребованному специалисту как онко-гинекологу не явилось 148 пациенток за полгода. Да, мы понимаем, что зачастую это связано с тем, что пациенты в силу бытовых обстоятельство не могут явиться в назначенный день и час, или находятся в это время на консультации у другого специалиста. Но предупредить об отмене визита всегда можно. С этой проблемой – неявкой пациентов - мы боремся и по-другому. Министр здравоохранения Калининградской области Александр Юрьевич Кравченко поддержал инициативу врачей, экспертов о назначении ответственных лиц в каждой территориальной медицинской организации за информирование записанных пациентов о дате и времени приема специалиста. Могу сказать, что ситуация меняется в лучшую сторону.

Заведующий онкологической поликлиники Леонид Ныжник.Фото: Иван МАРКОВ

Специалисты напоминают: первичный прием – только по направлению врача поликлиники, в которой вы обслуживаетесь. А далее, если пациент прошел, например, химиотерпию, радикальное лечение, и ему необходимо показываться онкологу раз в 3 или раз в 6 месяцев, то да, такой пациент самостоятельно записывается на прием.

Как рассказал Леонид Ныжник, при проведении анализа амбулаторных карт пациентов, прошедших консультативный прием в поликлинике, выяснилось важное обстоятельство. Большое количество пациентов были направлены на прием не обследованными, из-за чего резко снижалась эффективность консультации. Сейчас разработан новый порядок направления пациентов на консультацию в онкополиклинику, определен минимальный набор диагностических исследований, которые должны быть проведены. И работа ведется по новым правилам.

Красная линия

Есть и еще один очень важный момент в организации работы онкополиклиники, на который обращает внимание руководитель отделения.

- Для повышения доступности оказания медицинской помощи у нас введена система дополнительных талонов к врачам-специалистам и на диагностическое обследование, - говорит Леонид Ныжник. - Это и называется красной линией. Системой допталонов (или «красной линии») пользуются и онкопациенты, которые чувствуют резкое ухудшение после проведенной, например, химиотерапии. Также «красная линия» позволяет принимать первичных онкологических пациентов в день обращения или в течение 3-х ближайших дней.

По словам доктора, пациентов, победивших рак, становится больше.

- Когда не ругают онкологов, а наоборот, - благодарят, - говорит заведующий поликлиники. - Эти пациенты – большие трудяги, борются с болезнью. Редко кто из них по этическим причинам готов говорить о том, как он победил рак, как он научился держать недуг под контролем. Но я очень надеюсь, что с каждым днем таких пациентов, кто сможет заражать в хорошем смысле своим примером других, станет больше.

Продолжение следует.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Главное - верить врачам и в свои силы!»

Калининградка Татьяна Тимошина рассказала, как победила страшный диагноз

В Калининграде есть пациенты, кто смело утверждает: « Я победил рак!». Одна из них - работающая пенсионерка Татьяна Тимошина

- В 2014 году я отдыхала в санатории, - поделилась своей личной историей с «Комсомолкой» Татьяна Константиновна. – Врач обратила внимание на то, что у меня подозрительный нарост около носа, настоятельно рекомендовала обратиться к онкологу. Что скрывать? Меня это расстроило, я испугалась. Вернувшись с отдыха, поторопилась к онкологу в Калининградскую областную клиническую больницу. Врач только взглянул и сразу: «Это рак кожи, нужно удалять новообразование. Чем быстрее – тем лучше!». Когда я вышла из кабинета доктора, мне стало плохо. Не знаю, как удержалась на ногах.

Нарост удалили, результат анализа подтвердил правоту врача – злокачественная опухоль.

- Направили меня на 15 сеансов облучения, - продолжает Татьяна Константиновна. – Эту процедуру физически я перенесла нормально, но вот морально… Я была подавлена тем, что со мной происходит. Операция, облучение мне помогли. Помогло и то, что я вовремя обратилась за помощью. Помогла врач в санатории, которая заподозрила что-то нехорошее…

- Все было нормально, но вот в этом году вдруг на лице появилась язвочка, - говорит калининградка. – Думаю, ну, все, началось! Сразу же обратилась в онкополиклинику Калининградской областной клинической больницы. Оказалась я на приеме у онколога Леонида Михайловича Ныжника. И он вернул меня в реальность, уже через несколько минут общения с ним я смеялась. Верите? Это не только онколог, но и профессиональный психолог. И самое важное. Сделали анализ, мои страхи развеялись, потому что никаких метастаз нет, а язва – следствие облучения. Второй месяц я хожу на лазеротерапию в поликлинику. Каждый раз, общаясь с доктором, я осознаю главное: нужно верить в силы своего организма, верить в то, что тебе помогут врачи, верить в то, что все будет хорошо. Нельзя терять веру!

СПРАВОЧНИК ПАЦИЕНТА

Куда обращаться за помощью онколога

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В поликлинике по мечту прописки. Если в штате нет онколога, вас направят в онкополиклинику консультативно диагностического центра Калининрадской областной клинической больницы.

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