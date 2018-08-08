2018-08-08T12:03:16+03:00
Спорт

Бассейн в Южном парке Калининграда появится не раньше 2020 года

Все зависит от поступления денег из федерального бюджета
Светлана БАРОН
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Эскиз будущего комплекса.Эскиз будущего комплекса.Фото: Правительство Калининградской области
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О том, что в Южном парке может появиться крупный спорткомплекс с плавательным бассейном, «Комсомолка» уже расказывала. Проект создали за деньги областного бюджета, а теперь власти хотят получить федеральное финансирование.

- Спорткомплекс спроектирован по олимпийским стандартам нескольких федераций. Сейчас документы находятся в Москве, в Минспорта. Боремся за субсидию на строительство, там серьезная конкуренция между регионами. Для строительства нужно 600 миллионов рублей, за средства города и области это будет сложно. Но если получим деньги, сможем построить к 2020 году, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» глава комитета архитектуры и строительства Калининграда Артур Крупин.

А вот ждать так додго новой спортивной площадки в центре города не придется. До конца 2018 года ее построят под второй эстакадой на набережной Трибуца.

- Такие типовые, компактные площадки хорошо размещаются под мостом. А в городе есть интерес к спорту, он востребован, - отметил Артур Крупин.

Напомним, общественное пространство "Мост" на острове Канта вмещает несколько площадок для баскетбола, воркаута, йоги, кроссфита, футбола и флорбола. Поиграть или посмотреть, как играют другие, может каждый.

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