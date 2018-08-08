Свинарник, ставший традицией: Как берег моря в Куликово калининградцы превратили в помойную яму
Еще летом 2014 года на примере поселка Куликово Зеленоградского городского округа «Комсомолка» описывала дикие нравы любителей пляжного отдыха. Надо сказать, что за четыре года тут мало, что изменилось. Скорее, девиация с того времени окончательно стала традицей, передающейся из поколения в поколение, да и автомобили окончательно превратили калининградцев в ленивых поросят.
Те, кто желает хрюкнуть
В среду утром температура уже была выше 25 градусов, днем она обещала перевалить за 30, поэтому пыль под колесами автомобилей, проезжающих через Куликово, начала клубиться довольно рано. К 11 утра вся так называемая парковка за ветрогенераторами, утыканная угрожающими желтыми знаками, была забита под завязку. Эти желтые знаки заранее предупреждали отдыхающих, что «мусор в лесу появляется от мусора в голове», что, «если загадил свой дом, не надо загрязнять чужой», а одно из объявлений даже предлагало хрюкнуть тому, кто выкидывает отходы мимо урны. Тут же, на парковке, вкопан и самый древний стенд с предупреждениями, который уже не раз замазывали краской развеселые «дикие» туристы. Он сообщает, что на пляже и рядом с ним нельзя выкапывать кустарники и рубить деревья, нельзя разжигать костры и засорять лес. Но это, конечно, формальности, на которые никто внимания обращать не собирается.
Призывы с покосившейся таблички давно никого не задевают.Фото: Иван МАРКОВ
Отдельно остановимся на тех, кто должен хрюкнуть, раскидывая мусор. Власти в этом направлении кое-какую работу все-таки провели: влево от самостийной парковки на машине со всем скарбом проехать уже невозможно – там стоит шлагбаум (поэтому и мусора там почти нет), а справа у грунтовки, проложенной тысячами колес, стоит один-единственный контейнер. Правда, до обеда он уже переполнен. Тем не менее, добраться до мусорного ящика желает далеко не каждый, поэтому отходы складируются буквально повсюду.
Свалка, оставленная отдыхающими.Фото: Иван МАРКОВ
Cлежавшиеся слои можно увидеть вдоль дороги, маленькие горки образуются под каждым вторым деревом, а горы покрупнее – вырастают в специально оборудованных местах между машинами. Все это, само собой, разлагается, сильно пахнет и роится мухами.
Средневековый туалет
Вопрос с туалетами тоже не решен. Вернее, каждый решает его по-своему. Те, кому лень далеко ходить, привозят с собой специальную палатку без дна и ставят ее на заранее выкопанную ямку, их коллеги по лени берут несколько черных пакетов для мусора и приколачивают их к деревьям, создавая три непрозрачные стенки. Более стеснительные бегут туда, где еще не стоят машины, то есть в поле или заросли ежевики. Благодаря этому коллективному удобрению территории смрад на берегу стоит поистине средневековый, и удивительно, что пляж до сих пор не стал рассадником эпидемий.
Парковка в бору
Теперь о деревьях. Калининградцы уже давно перестали ценить зеленые насаждения. Это заметно по парковкам во дворах, где машины часто стоят на корнях. Городские традиции с успехом перенесены и в Куликово, где сосновый бор скоро превратится в пару гектаров сухостоя.
Парковка в сосновом бору,Фото: Иван МАРКОВ
Автомобили стоят тут повсеместно. Ленивые горожане не могут оставить их на парковке, потому что тогда придется сто или двести метров тащить на себе палатку, провиант, пакеты с покрывалами, складные кресла и прочее барахло. В итоге, сотни машин стоят в тени сосен с отрытыми дверцами, и из их магнитол звучит что-то вроде «Бип-бип-бип, твой сигналит джип». Если машина не помещается из-за тесно стоящих деревьев, никто не считает зазорным исправить это недоразумение при помощи походного топора. Костер, опять же, сам себя не разожжет.
Молодая сосна, спиленная на дроваФото: Иван МАРКОВ
Полиэтиленовые комнаты отдыха
Отдельная история – полиэтилен, которым отдыхающие разграничивают территорию берега на «свои» участки. Помните, как в советском фильме «3+2» это делалось при помощи консервных банок? С того времени прогресс шагнул далеко вперед, и каждый калининградец уже может купить себе бабину стрейч-пленки. Далее полиэтилен наматывается между деревьями. Он и предохраняет участок от появления чужаков, и защищает костер из поваленной сосны от ветра.
Такие полиэтиленовые ячейки калининградцы устраивают для своих палаток, чтобы защититься от ветраФото: Иван МАРКОВ
Со стороны это выглядит, как палаточный лагерь, в котором поселилась колония гигантских пауков. Забирать пленку с собой после отдыха вовсе не обязательно, ведь можно приехать сюда еще раз. К тому же, какой-нибудь автомобилист, занимающий освобожденное пространство, только спасибо скажет за подготовленную релакс-ячейку.
Типичное место отдыха "человека-паука".Фото: Иван МАРКОВ
В Куликово жуткая картина свинарника повторяется из года в год, и властям (в данном случае администрации Зеленоградского городского округа), похоже, самостоятельно с наплывом «туристов-дикарей» уже не справиться. Для оборудования этого места нужны вложения и в благоустройство парковки, и в установку биотуалетов, и шлагбаумов, не пускающих в сосновый бор автомобили. Тем не менее, политической воли на исправление ситуации пока нет.