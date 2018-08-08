Свинарник, ставший традицией: Как берег моря в Куликово калининградцы превратили в помойную яму

СЕГОДНЯ 20:50 2018-08-08T21:03:52+03:00

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Еще летом 2014 года на примере поселка Куликово Зеленоградского городского округа «Комсомолка» описывала дикие нравы любителей пляжного отдыха. Надо сказать, что за четыре года тут мало, что изменилось. Скорее, девиация с того времени окончательно стала традицей, передающейся из поколения в поколение, да и автомобили окончательно превратили калининградцев в ленивых поросят.

Те, кто желает хрюкнуть

В среду утром температура уже была выше 25 градусов, днем она обещала перевалить за 30, поэтому пыль под колесами автомобилей, проезжающих через Куликово, начала клубиться довольно рано. К 11 утра вся так называемая парковка за ветрогенераторами, утыканная угрожающими желтыми знаками, была забита под завязку. Эти желтые знаки заранее предупреждали отдыхающих, что «мусор в лесу появляется от мусора в голове», что, «если загадил свой дом, не надо загрязнять чужой», а одно из объявлений даже предлагало хрюкнуть тому, кто выкидывает отходы мимо урны. Тут же, на парковке, вкопан и самый древний стенд с предупреждениями, который уже не раз замазывали краской развеселые «дикие» туристы. Он сообщает, что на пляже и рядом с ним нельзя выкапывать кустарники и рубить деревья, нельзя разжигать костры и засорять лес. Но это, конечно, формальности, на которые никто внимания обращать не собирается.

Призывы с покосившейся таблички давно никого не задевают.Фото: Иван МАРКОВ

Отдельно остановимся на тех, кто должен хрюкнуть, раскидывая мусор. Власти в этом направлении кое-какую работу все-таки провели: влево от самостийной парковки на машине со всем скарбом проехать уже невозможно – там стоит шлагбаум (поэтому и мусора там почти нет), а справа у грунтовки, проложенной тысячами колес, стоит один-единственный контейнер. Правда, до обеда он уже переполнен. Тем не менее, добраться до мусорного ящика желает далеко не каждый, поэтому отходы складируются буквально повсюду.

Свалка, оставленная отдыхающими.Фото: Иван МАРКОВ

Cлежавшиеся слои можно увидеть вдоль дороги, маленькие горки образуются под каждым вторым деревом, а горы покрупнее – вырастают в специально оборудованных местах между машинами. Все это, само собой, разлагается, сильно пахнет и роится мухами.

Средневековый туалет

Вопрос с туалетами тоже не решен. Вернее, каждый решает его по-своему. Те, кому лень далеко ходить, привозят с собой специальную палатку без дна и ставят ее на заранее выкопанную ямку, их коллеги по лени берут несколько черных пакетов для мусора и приколачивают их к деревьям, создавая три непрозрачные стенки. Более стеснительные бегут туда, где еще не стоят машины, то есть в поле или заросли ежевики. Благодаря этому коллективному удобрению территории смрад на берегу стоит поистине средневековый, и удивительно, что пляж до сих пор не стал рассадником эпидемий.

Парковка в бору

Теперь о деревьях. Калининградцы уже давно перестали ценить зеленые насаждения. Это заметно по парковкам во дворах, где машины часто стоят на корнях. Городские традиции с успехом перенесены и в Куликово, где сосновый бор скоро превратится в пару гектаров сухостоя.

Парковка в сосновом бору,Фото: Иван МАРКОВ

Автомобили стоят тут повсеместно. Ленивые горожане не могут оставить их на парковке, потому что тогда придется сто или двести метров тащить на себе палатку, провиант, пакеты с покрывалами, складные кресла и прочее барахло. В итоге, сотни машин стоят в тени сосен с отрытыми дверцами, и из их магнитол звучит что-то вроде «Бип-бип-бип, твой сигналит джип». Если машина не помещается из-за тесно стоящих деревьев, никто не считает зазорным исправить это недоразумение при помощи походного топора. Костер, опять же, сам себя не разожжет.

Молодая сосна, спиленная на дроваФото: Иван МАРКОВ

Полиэтиленовые комнаты отдыха

Отдельная история – полиэтилен, которым отдыхающие разграничивают территорию берега на «свои» участки. Помните, как в советском фильме «3+2» это делалось при помощи консервных банок? С того времени прогресс шагнул далеко вперед, и каждый калининградец уже может купить себе бабину стрейч-пленки. Далее полиэтилен наматывается между деревьями. Он и предохраняет участок от появления чужаков, и защищает костер из поваленной сосны от ветра.

Такие полиэтиленовые ячейки калининградцы устраивают для своих палаток, чтобы защититься от ветраФото: Иван МАРКОВ

Со стороны это выглядит, как палаточный лагерь, в котором поселилась колония гигантских пауков. Забирать пленку с собой после отдыха вовсе не обязательно, ведь можно приехать сюда еще раз. К тому же, какой-нибудь автомобилист, занимающий освобожденное пространство, только спасибо скажет за подготовленную релакс-ячейку.

Типичное место отдыха "человека-паука".Фото: Иван МАРКОВ

В Куликово жуткая картина свинарника повторяется из года в год, и властям (в данном случае администрации Зеленоградского городского округа), похоже, самостоятельно с наплывом «туристов-дикарей» уже не справиться. Для оборудования этого места нужны вложения и в благоустройство парковки, и в установку биотуалетов, и шлагбаумов, не пускающих в сосновый бор автомобили. Тем не менее, политической воли на исправление ситуации пока нет.