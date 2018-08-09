Опора на людей и традиции

СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-09T10:44:31+03:00

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Рыбная отрасль СССР справедливо считалась передовой и не случайно входила в число приоритетных направлений советской экономики. Крупный рыбопромысловый, транспортный и научно-исследовательский флот, мощная прибрежная инфраструктура и высококвалифицированные специалисты уже к концу 60-х годов позволили обеспечить присутствие практически во всех районах промысла Мирового океана.

Стабильность отрасли пошатнулась с началом перестройки, в тяжелейшее положение ее загнала начавшаяся приватизация и на начальном же этапе - отсутствие грамотного менеджмента.

Почетный гражданин Калининграда, бывший вице-президент Союза рыбопромышленников Запада Владимир Цуранов даже спустя почти 30 лет с начала приватизации считает, что передача государственных предприятий рыболовецкой отрасли в частные руки была несвоевременной и плохо подготовленной.

- В любой другой отрасли, возможно, это нужно было делать с точки зрения самостоятельности, выборности руководителей, конкурентности. В рыбной отрасли все это чуть не привело к краху. Потому что рыбная промышленность в СССР создавалась умными людьми, например, Александром Ишковым (министр рыбной промышленности СССР с 1940 года по 1950 год и с 1954 года по 1979 год. - Ред.), и не случайно отрасль была передовой в мире начиная с середины 70-х годов, - говорит Цуранов.

В крупнейшие рыболовецкие компании вместе с новыми собственниками пришли новые управленцы. Именно тогда работяги впервые услышали ранее незнакомое слово «менеджер». Как правило, это были люди, которые добились (добились ли?) успехов в других отраслях, с ними связывали надежды, ожидания на быстрый рост. А были еще гендиректоры, заместители гендиректоров, менеджеры…

На их фоне потерялись люди дела, настоящие профессионалы, отдавшие годы, десятилетия рыбной отрасли: капитаны, инженеры, технологи, механики, палубные моряки. Этих людей не слышали, их знания, умения, опыт оказались невостребованными в новых условиях. Это и предрекло печальную судьбу огромному числу рыболовецких компаний.

Кому продавать рыбу

Система сбыта рыбы в советские годы была отработанной и редко давала сбои. Транспортное судно подходило к рыболовному, забирало улов, два капитана подписали договор и отправили телеграммы в тралфлот. Рыбаки продолжали работать в море, а транспорт выгружал груз и вновь отправлялся за рыбой.

После крушения СССР и приватизации новым судовладельцам предстояло по-новому выстраивать схему сбыта рыбы: либо самостоятельно доставлять улов на берег, либо нанимать транспорт. Но гладко было на бумаге…

Выгрузка улова на транспортное судно на промысле в Северо-Восточной АтлантикеФото: Валерий Мезенцев

- Когда только начиналась приватизация, было принято решение, что транспортные суда и порты не будут приватизированы. Но потом, уже позже, некие предприниматели с Севера добились у властей разрешения отдавать транспорт в аренду, потом и наши, калининградские, судовладельцы начали этим заниматься, - вспоминает Владимир Цуранов.

Огромные транспортные суда стали перевозить… замороженную курицу, это оказалось намного выгоднее, а рыбаки остались без так необходимого им транспорта. Были проблемы и с плавбазами: многие из них оказались в Северном море и стали принимать рыбу у иностранных рыболовных компаний.

На что ремонтировать суда

-После приватизации перестала работать и годами отлаженная система ремонта судов,- отмечает Владимир Цуранов.

Раньше государство покупало рыболовецкие суда и передавало их компаниям. Ежегодно компании резервировали 13 процентов от стоимости судна на текущий и капитальный ремонт. Эти деньги хранились на специальных счетах и использовались, когда подходил срок ремонта. Конечно, были вопросы к срокам проведения ремонта, которые никого не устраивали, но с этим, как могли, боролись.

- Деньги на ремонт копились годами, на них строились ремонтные базы, а потом все исчезло, сначала государство, а затем и деньги. В итоге сбыт рыбы был нарушен, денег на ремонт нет, все пропало! - сокрушается Цуранов.

Позитивные изменения

Середина 90-х стала для калининградских рыбаков крушением планов, надежд, периодом стагнации, безденежья и отсутствием перспектив. Часть мощного калининградского тралового флота осталась в Африке, другая - остро нуждалась в срочном ремонте, однако корабелы в первую очередь требовали рассчитаться по прежним долгам. Рыбаки все ждали свои зарплаты…

Большой автономный морозильный траулер «Нивенское» в плавмастерской в КалининградеФото: Валерий Мезенцев

- Народ бузил, рыбаки «Тралфлота» проводили собрания за собранием, обсуждали, стоит ли компании брать кредит, чтобы рассчитаться с долгами. Правда, было страшно связываться с кредитами, особенно людям моего возраста. А если не получится, как людям в глаза смотреть? А какие условия? - говорит Цуранов.

Руководство компании «Запрыба», созданной на базе «Тралфлота», смогло договориться с администрацией Калининградской области и получило от государства кредит. На эти деньги компания смогла вызволить оставшиеся в Африке суда, отремонтировать имеющиеся, продать совсем уж старые и не подлежащие модернизации, рассчитаться с корабелами, со своими работниками.

- Я считаю, что это было хоть и тяжелым, но верным решением. От старого, экономически нерентабельного флота нужно было избавляться, иначе-труба, - уверен почетный гражданин Калининграда Владимир Цуранов. - Практически все компании, которые продолжили выжимать последнее из старых судов, разорились и исчезли. А «Запрыба» выжила и стала медленно вставать на ноги, выбираться из долговой ямы. И самое главное: руководство «Запрыбы» не лезло ни в какие авантюры!

Нет случайных людей

Сейчас в это сложно поверить, но крупнейшая рыбопромысловая компания Северо-Запада, корпорация «ФОР» появилась на базе той самой «Запрыбы», рыбаки которой месяцами не получали зарплату. Смелые и оправданные управленческие решения, проведенная реорганизация помогли компании стать одной из самых быстрорастущих и развивающихся в России.

Группа «ФОР» сейчас работает в Атлантическом океане и Баренцевом море и вылавливает в год до 180 тысяч тонн рыбы: сельдь атлантическую, скумбрию атлантическую, путасу, мойву, треску, пикшу, окунь морской и другие виды. Флот компании состоит из 10 крупнотоннажных судов. Это пять БАТМ типа «Пулковский меридиан» (большой автономный траулер морозильный), пять РТМК-С типа «Моонзунд» (рыболовный траулер морозильно-консервный, проект «Атлантик-488») и два БМРТ типа «Лангуст». Промысел ведут и четыре среднетоннажных судна: три траулера-сейнера морозильного типа «Орленок» (проект «Атлантик-333») и один рыболовный морозильный траулер. В состав группы «ФОР» входят пять предприятий: «Фор-фишинг», «Рыбфлот-Фор», «Атлантрыбфлот», ЛКТ и «Морская звезда».

Компании «ФОР» удалось сохранить высококвалифицированные кадры

- Они смогли сохранить людей «Тралфлота», которые работали, знали флот как свои пять пальцев, случайных людей не было, и это главное. Бывало, придешь в другую компанию, кого там только нет. И где теперь эти компании? - задает риторический вопрос Цуранов.

Кстати, про авантюры он упомянул не случайно, рассказал «для примера» историю одной из калининградских рыбопромысловых компаний. Дело прошлое, поэтому не будем раскрывать ее название.

- Московскому партнеру этой компании захотелось ловить тунца. Мы им по-дружески говорили, ребята, не получится, мы давно «мудохались» с тунцом, это рискованный промысел, не надо связываться со старыми, опытными тунцеловами, вам не дадут работать в Атлантике или в Тихом океане, там большие издержки, улов ваш будет «золотым». Но нет, захотелось рыбки. В итоге экспедиция прогорела, а вся компания вплотную подошла к банкротству.

«ФОР» на такие авантюры не шел, добавляет Цуранов. Компания четко определила для себя оптимальные районы промысла и оптимальный состав флота, пригласила управленцев из рыбопромышленных компаний Санкт-Петербурга. Новые люди, их знания и опыт оказались очень нужными для дальнейшего развития корпорации.

- Верным было решение вкладывать деньги в модернизацию имеющихся судов. В США, например, суда по 50 лет работают в Тихом океане, и ничего. Когда пришло время, судно подняли, пропесочили, выбросили все старое оборудование, поставили новое, и судно опять работает и зарабатывает, - говорит Цуранов. - Считаю, правильным было решение «ФОРа» приобрести компанию «Морская звезда», которая находилась в предбанкротном состоянии. Это позволило сохранить компанию, рабочие места, профессиональные кадры и районы промысла.

Модернизация имеющихся судов, даже в относительно спокойные двухтысячные годы, была единственным способом сохранить работоспособность флота, который уже тогда по техническим характеристикам уступал иностранным компаниям. Но выхода не было: найти 60 миллионов долларов на строительство нового траулера было практически нереально. Банки требовали госгарантию, страховку и предлагали кредит под грабительские проценты. Но самое главное - никто не гарантировал на сто процентов, что судно, даже за границей, будет построено в срок.

- Рыболовный бизнес - всегда риск. Если ты строишь судно в кредит и сроки строительства затянулись, то все, крах. А если начнутся проблемы с квотами, что тогда? Мы в Союзе рыбопромышленников Запада разрабатывали разные программы поддержки, отправляли их в Москву, но не пошло, - говорит Цуранов.

Поддержка ветеранов «Тралфлота»

Калининградская база тралового флота (КБТФ) в свое время была одним из лидеров рыболовной отрасли Советского Союза. Пять сотрудников предприятия были удостоены высшей степени отличия за труд - звания Героя Социалистического Труда. Корпорация «ФОР», сформировавшаяся на базе КБТФ, - достойный преемник крупнейшего калининградского рыболовного предприятия, флагманская компания рыболовецкой отрасли Северо-Запада России, уважение и почет к работникам одной из самых тяжелых отраслей экономики для них не просто слова.

Сейчас «ФОР» твердо стоит на ногах, суда работают как единый механизм, а высококвалифицированные специалисты обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции и успех предприятия. Компания уверенно смотрит в будущее, а ведь она вполне могла повторить судьбу тех компаний, чьи названия уже мало кто помнит. Люди, в руках которых была судьба рыбопромыслового флота, выбрали иной путь, не связывали его с быстрым и легким заработком, поставили цель не просто сохранить рыболовную компанию в Калининградской области, а сделать ее лучшей на Северо-Западе. И у них это получилось.

Каждый год 2 мая ветераны-рыбаки собираются в сквере у ДКРФото: Валерий Мезенцев

Успех «ФОРа» - не только верные управленческие решения нового менеджмента, подобравшего компанию, практически находившуюся в руинах. Это результат работы сотен, тысяч специалистов: капитанов, инженеров, механиков, младшего плавсостава, которые отдали компании большую часть своей жизни. И компания их не забыла.

Геннадий Оптов проработал в Калининградской базе тралового флота более 20 лет, прошел путь от матроса до начальника отдела кадров. Сейчас он председатель правления калининградской региональной общественной организации «Ветераны «Тралфлота». В своем кабинете Оптов показывает увесистую папку с документами. В ней поименные списки ветеранов тралового флота, которые получают помощь от корпорации «ФОР».

- У истоков создания ветеранской организации «Тралфлота» в 1997 году стоял бывший секретарь парткома Калининградской базы тралового флота Дмитрий Щербаков. Его поддерживал руководитель «Запрыбы» Александр Дацышин. Он всегда интересовался жизнью наших ветеранов, оказывал им посильную помощь, - говорит Оптов.

Сейчас в списке ветеранов «Трал­флота» более 1200 человек, которые проработали в отрасли более двадцати лет. Всем им оказывается материальная помощь ко Дню рыбака. Ветеранам-рыбакам в возрасте старше 75 лет, рыбакам-инвалидам I, II групп дополнительно оказывают материальную помощь ко Дню пожилого человека.

- Решение создать общественную организацию и через нее распределять помощь ветеранам единогласно поддержали акционеры компании «ФОР», на поддержку выделяется несколько миллионов рублей в год. Редко какая компания уделяет внимание и оказывает помощь своим ветеранам в таком объеме и постоянно, но владельцы «ФОР» приняли принципиальное решение: забота о ветеранах тралового флота является стратегическим приоритетом компании «ФОР», - отметил Геннадий Оптов.

Поддержка ветеранов тралового флота важна и для молодого поколения рыбаков, работающих в компании, уверены в компании. Это повышает ценность работы в одной из самых тяжелых отраслей народного хозяйства, сплачивает коллектив, делает его высокоэффективным механизмом. И это не остается незамеченным руководством «ФОРа».

- В середине 2000-х судов в компании было меньше, а рейсы были длительными - до 8 месяцев. Отличившихся членов экипажей после рейсов мы отправляли отдыхать на Канарские острова, конечно, с семьями, - вспоминает гендиректор «ФОРа» Владимир Серенков. - Сейчас рейсы стали короче, максимум - до 4 месяцев, после у экипажей есть 1-2 месяца отдыха на берегу, которые они проводят со своими родными и близкими.

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