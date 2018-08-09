Привет из 90-х: четверть века спустя убийца литовских бизнесменов получил срок

СЕГОДНЯ 19:12 2018-08-09T19:15:00+03:00

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«Девяностые возвращаются!» - произносят россияне, когда происходят особенно кошмарные и циничные преступления. Действительно, эпоха 1990-х годов осталась в памяти народа прочно ассоциируется с тотальным бандитским беспределом, когда фраза «Как страшно жить!» воспринималась отнюдь не как шутка эстрадного пародиста. Насколько уместно сегодня в том или ином конкретном случае говорить о «лихих девяностых», можно спорить, но иногда они действительно напоминают о себе – причем самым наглядным образом. На днях Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к лишению свободы сроком на девять лет и пять месяцев некого Дмитрия Чурилова (фамилия изменена – Ред.). Без малого 25 лет назад тот на пару с приятелем жестоко расправился с двумя литовскими бизнесменами.

«Это будет выгодная сделка!»

Утром 13 октября 1993 года на берегу Преголи в районе улицы Лесопильной Калининграда был обнаружен сгоревший автомобиль с обуглившимися телами людей в салоне. Судебно-медицинские эксперты определили, что причиной смерти двух мужчин стали ножевые ранения, а принадлежавший одному из литовцев ВАЗ-2107 подожгли, чтобы замести следы убийства.

Два дня спустя в милицию и прокуратуру позвонил калининградец, который сообщил, что знает или, по крайней мере, с достаточной долей уверенности предполагает, кто именно был в пресловутой «семерке». Дело в том, что мужчина занимался обработкой янтаря-сырца, и в начале октября другой знакомый янтарщик познакомил его с двумя литовцами. Те желали пробрести крупную партию обработанного пескоструйным аппаратом «солнечного камня». Но как раз в этот момент отшлифованного янтаря у калининградца не оказалось, а камень, только что собранный на морском берегу, как заявили скупщики, им не подходит.

Поскольку речь шла о действительно солидных объемах янтаря, обработчик, ориентируясь на существующие расценки, предполагал, что при литовцах должна была быть солидная сумма денег - не менее трех тысяч долларов США. временам) денежные средства в размере не менее 3 000 долларов США. Увидев по телевизору репортаж о страшной находке на Лесопильной, янтарщик почти не сомневался, что погибшие – те самые недавние визитеры.

Сотрудники уголовного розыска опросили и приятеля камнеобработчика, который свел мастера с бизнесменами. Приятель подтвердил, что литовцы планировали увезти из области не менее 50 килограммов янтаря. Причем в тот день они явно куда-то очень спешили, поэтому разговор вышел недолгим, и скупщики уехали. В том же телерепортаже он видел фрагмент обшивки салона машины – точно такой же, какая была в «семерке» бизнесменов. В итоге оперативникам удалось установить личности обоих погибших – ими оказались граждане Литовской Республики Альвидас Юргилас и Еугениюс Закарас.

Отец Юригиласа рассказал, что сыну перед его исчезновением звонили из Калининграда, и речь шла о покупке значительного количества янтаря. Потому что звонивший говорил, чтобы Альвидас брал с собой побольше денег. Поняв, что, один он такую крупную партию не потянет, Юргилас предложил войти в долю своему компаньону Закарасу. Тот одолжил денег у сестры, Альвидас попросил взаймы у своей сестры и тети, к которой заехал 11 октября.

- Отправляемся в Калининград за янтарем, – улыбнулся Альвидас, показав толстую пачку зеленых купюр. – Это будет очень выгодная сделка!

Больше тетушка своего племянника живым не видела.

Смертельная «однушка»

Калининградцы – 30-летний Евгений Чурилов и 24-летний Игорь Шевелев (фамилия изменена – Ред.) в 90-х были вполне типичными «братками», промышлявшими различными подчас не совсем законными, а зачастую и совсем не законными делишками. В том числе, спекулировали янтарем. Литовские бизнесмены среди покупателей встречались часто. Несколько партий приобрел и Юргилас. О нем-то и вспомнили приятели, когда решили не размениваться по мелочам, а разом сорвать крупный куш.

Бизнесмена планировали заманить в квартиру на улице Фрунзе. «Однушку» снимали две разбитные девицы, у которых Женя и Гоша периодически «зависали» (с особенным удовольствием расслаблялся на стороне женатый Чурилов).

- Короче, нам нужна ваша хата на два дня, с оплатой не обидим, только не вздумайте сами сюда заявиться и даже звонить! – предупредили они своих подруг. – У нас будут серьезные люди и серьезные разговоры.

Как и рассчитывали, Юргилас легко клюнул на приманку, пообещав быть непременно. К назначенному дню Чурилов и Шевелев принесли на Фрунзе пару ножей, позаботившись также запастись и сменной одеждой. Ибо крови обещало быть много, но крови «отморозки» не боялись. Неприятным для них сюрпризом стало лишь то, что, когда открыли дверь на долгожданный звонок, оказалось, что Юргилас приехал не один. Гостей отвели в кухню, а сами удалились в комнату – держать совет.

- Делать нечего, придется и второго «мочить», - недолго думая, решили бандиты.

Распределили между собой будущих жертв, и вернулись на кухню. Оказалось, что литовцы успели по имевшемуся в квартире телефону позвонить на родину и сообщить, что скоро возвращаются – еще одна возможная улика, но отступать от задуманного было уже поздно.

Когда Юргилас направился в туалет, следом вышел Шевелев. В этот момент Чурилов выхватил нож и ударил им Закараса в сердце. Услышав предсмертный вскрик компаньона, Альвидас моментально сообразил, в чем дело, и выскочил в коридор, стремясь вырваться из смертельной ловушки. Его кромсали уже в два ножа, нанеся в общей сложности 18 ударов в различные части тела и в голову. Причем в пылу расправы Шевелев умудрился пырнуть в грудь и своего подельника. К счастью для Чурилова, рана оказалась неглубокой, ее заклеили пластырем. А жене он потом наврал, что по дороге домой подвергся нападению пьяных хулиганов – обычное тогда дело.

При убитых обнаружили шесть тысяч рублей – совсем не те деньги, на которые рассчитывали бандиты. Можно себе представить их досаду, когда уже гораздо позже выяснилось, что убийцы не заметили потайной карман в одежде Юргиласа, где лежали 35 стодолларовых купюр! Из багажника «семерки» выгребли весь уже закупленный литовцами янтарь – потом его удалось продать за 1300 «баксов». Валявшиеся там же электронные весы хозяйственный Шевелев отнес матери – в хозяйстве пригодятся. Погрузив трупы в автомобиль, отогнали его на Лесопильную. Шевелев облил ВАЗ бензином и чиркнул спичкой… Ножи и окровавленную одежду выбросили в мусорный контейнер.

«Если б не инсульт – не сдался бы»

Когда через неделю убийцы вновь наведались на улицу Фрунзе, там их уже ждала засада. Но Курило повезло – он замешкался в такси и вовремя увидел, как у подъезда опера скручивают Шенеделева.

- Гони отсюда, шеф, два счетчика! – мгновенно отреагировал бандит, и «Волга» рванула с места.

Шенделев давно уже мотал отмеренный ему срок (насколько известно, отсидев 10 лет, он вышел на свободу по УДО), а объявленного в международный розыск Курило все еще не могли водворить за решетку.

- Выбраться из области в те времена было не так уж трудно, - объясняет следователь по особо важным делам регионального Управления СКР В. Скляренко. – Конечно, был сделан запрос и по месту рождения подозреваемого в Минской области. Думаю, белорусские коллеги Курило искали – по крайней мере, первые пару лет. Но, видимо, он в это время как раз бандитствовал уже в странах Бенилюкса, а на историческую родину вернулся гораздо позже. И надо признать, конспирировался очень тщательно: даже когда в Белоруссию к бабушке ездила его дочь, встретиться с ней не решился.

Кто знает, сколько бы еще пребывал Курило на нелегальном положении, но стало подводить здоровье – видать, сказалась бурная молодость. Первый инсульт он перенес на ногах, но когда в мае 2017-го хватил второй удар, понял, что надо сдаваться правоохранителям. Без документов его все равно не приняли бы ни в одной больнице.

- Трудно сказать, на что он при этом рассчитывал, - пожимает плечами майор юстиции Скляренко. – Может, думал, что опять пронесет. Но на этот раз не пронесло. Кстати, до последнего рассчитывал на какие-то послабления, пытался заключить досудебное соглашение со следствием. А когда в суде прокурор поинтересовалась, пришел бы он с повинной, если б не инсульт, ответил, что нет. Ну, хоть не соврал…