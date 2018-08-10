В Калининграде памятник сому открыли, а про мусорки забыли

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-10T15:37:20+03:00

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Гигантский сом, который два года назад помешал строителям (по их словам) обследовать дно Преголи во время реконструкции Высокого моста, превратился в бронзовый памятник. Скульптурную композицию установили неподалеку от моста на набережной. Автором памятника выступил калининградский скульптор Андрей Шевцов.

- Сома изготавливали полгода. Огромный валун, на котором он установлен, нашли в поле под Гвардейском и специально привезли в Калининград, – рассказал автор.

Кстати, с эскизом скульптору помогли дети. Наши коллеги из газеты «Страна Калининград» провели конкурс проектов и за основу взяли работу победителя - школьника Петра Зороастрова. Скульптор лишь добавил к рыбине домик смотрителя (копию того, что стоит возле Высокого моста), а на ус сома закрепил большой ключ от дверей этого домика.

- Разместить скульптуру на площадке неподалеку от Высокого моста – удачное решение. Сама по себе история с сомом очень интересная. Это событие надолго останется в памяти калининградцев, а сом будет напоминать о реконструкции моста, - сказал на открытии монумента замглавы администрации Калининграда Артур Крупин.

На церемонию позвали детей, которых после официальной части угостили мороженым.

- Ребята, бумажки от мороженого бросайте вот в эту коробочку, - сказал ведущий и объявил, что прекрасные мусорки на этой замечательной набережной установят чуть позже.

Кстати, проблема урн, а точнее их отсутствия беспокоит местных жителей давно. Они уже устали наблюдать за тем, как прохожие выбрасывают бутылки в реку. На территории вокруг Высокого моста, на самом путепроводе, на набережной реки вплоть до начала «Рыбной деревни» действительно нет ни одной мусорки. Хотя этот вопрос понимался еще в апреле. Тогда в администрации города пообещали решить проблему.

- Мы поставим и мусорки, и скамейки, - сказал и на этот раз Артур Крупин, отвечая на вопрос «Комсомолки». - Они находятся в заказе. Плюс осуществляются работы имущественного характера – передача и закрепление объектов, построенных к чемпионату мира. Имущественные вопросы закроем и поставим мусорки до конца сентября.

Артур Крупин отметил, что благоустройством набережной Преголи от Высокого моста до начала «Рыбной деревни» занималась не администрация города.

- Это территория областная, - напомнил Крупин и добавил, что пока не принято никаких решений по передаче территории городу.

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В Калининграде сом-гигант напал на водолаза

История о небывалых размеров соме, которого обнаружили у моста Высокого, продолжает обрастать подробностями. В понедельник подрядчик, занимающийся реконструкцией моста, сообщил о рыбине весом 220 кг, на которую при обследовании дна Преголи наткнулись водолазы. Вчера удалось узнать детали из первых уст.

Чтобы описать размеры чудища, Сергею Лабунскому пришлось активно жестикулировать.Фото: Иван МАРКОВ

- Я увидел его у стойки старого моста, одна из которых имеет рядом углубление до шести метров, - рассказал совершавший погружение водолаз первого класса Сергей Лабунский. – Сначала не было понятно, что это сом, конечно. Я на него сел и подумал, что это труба. Когда я эту трубу погладил, она вдруг начала из-под меня выходить. Если сом в 60-80 кг, которого я видел раньше, в диаметре сантиметров 25, то у этого диаметр – как туловище взрослого человека! Он реально огромный! После меня в эту же яму пытался спуститься мой коллега, но сом стал его выталкивать и даже пытался схватить за ногу.

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