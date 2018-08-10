Бомж-тур-2018: Как мы ездили по Калининграду в первую экскурсию для бездомных

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-10T19:20:09+03:00

Тур проходил по всем правилам - с экскурсоводом и рассказом о достопримечательностях. Фото: Иван МАРКОВ

«Комсомолка» присоединилась к необычной поездке, во время которой собрала несколько жизненных историй.

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ДОНБАССКИЙ ОФИЦЕР

Провести необычную экскурсию решились работники дома ночного пребывания поселка имени Космодемьянского вместе с активистами и народными экскурсоводами. Правда, на приглашение поехать осматривать достопримечательности откликнулись не все.

- Не хочу участвовать в этой показухе, - отмахнулся сидящий во дворе ночлежки лысый мужчина. Всем видом он показывал, что у него есть дела поважнее, но пообщаться не отказался.

На левой руке у большого пальца замечаю татуировку «Донбасс». Выясняется, что мой новый знакомый - кадровый офицер. Семья погибла. Воевать, по его словам, устал, и поэтому полтора года назад приехал в Россию, по которой тоже успел порядком помотаться.

- Я уже вторую неделю тут, полиция привезла. И лучше бы не на экскурсию, а на работу поехал, да вот не берет никто, - вздыхает он. - Разрешение на работу закончилось, и резко стал никому не нужен. Обещают тут с документами помочь, поэтому и приходится жить с бомжами. Жду который день, пока только обещания слышу.

Пока бывший донбасский офицер пытается выведать у меня о возможных подработках, мимо на посадку в автобус проходят человек десять. С палочками, костылями, прихрамывая и подволакивая ногу. Некоторые выглядят довольно резвыми. Например, Натаха, которая, как говорят ее соседи по месту пребывания, успела отсидеть за наркотики. Она держится вместе с другом Костей и постоянно просит, чтобы тот сфотографировал ее на телефон.

Когда почти все расселись по местам, метрах в десяти от автобуса, в кустах, началось шевеление. Там просыпался от полуденного сна еще один бездомный «турист».

- Вот про него напишите лучше, - подмигивает мне переселенец из Донбасса. – На ночь его бесплатно еще пускают, а за дневной постой денежку платить надо. Вот где правда жизни!

КУТУЗОВ С ДВУМЯ ГЛАЗАМИ

Как только мы добираемся до асфальтированной дороги экскурсовод берет в руки микрофон. С такой публикой она работает впервые, поэтому голос немного дрожит, и рассказ о достопримечательностях время от времени сбивается. По пути она успевает перепутать музей янтаря с музеем мирового океана и назвать фахверк «фахтверхом», но пассажиров это не смущает. Некоторые из них даже вполголоса поправляют ошибки.

- Обратите внимание налево, - живо тараторит гид, когда под колесами стучит брусчатка проспекта Победы. – Это Кутузов. Памятник уникальный, потому что тут военачальник еще молодой и смотрит на мир двумя глазами.

По выворачивающим шеи бездомным видно, что им интересно посмотреть на город новыми глазами. Из окна экскурсионного автобуса многие из них видят Калининград впервые.

- А вот и Ленинский проспект, - продолжает гид. – Дома тут были квадратненькие и некрасивые, а теперь тут красиво. Кстати, интересный факт. А вы знали, что у стадиона «Балтика» неправильная ориентация?

Кто-то из пассажиров ехидно хихикнул, но экскурсовод тут же объясняет, что арена сделана так, что одному из вратарей все время бьет в глаза солнце.

Когда проезжаем по Второй эстакаде, все взгляды, конечно же, направляются в сторону нового стадиона.

- А давайте к нему съездим, мы там не были ни разу! – кричит с места Натаха.

Обещают заехать, но - в следующий раз. А пока гид напоминает историю арены.

- Немцы тут не строили ничего, - произносит она заученную фразу, - но технологии с тех пор шагнули глубоко вперед, и мы теперь можем наблюдать эту чудесную арену.

«ЕСЛИ ТЫ НЕ АЛКАШ - ЖИВИ»

Первая остановка - перед музеем изобразительных искусств, бывшим ДКМ. Конечно, все это только ради фонтана, который многие бездомные тоже еще не видели. К бьющим из-под земли струям устремляется сидевший позади меня Сергей. Через минуту он, сырой и довольный, выходит к своим. Носки в шлепанцах смачно чавкают.

Параллельно у нас завязывается разговор с Андреем, который просит называть себя Андрюхой. Под расстегнутой рубашкой у него болтается маленький серебряный крестик, а ходит он, опираясь на деревянную палку.

Андрюха (так он просил себя называть) нашел работу при храме, но жалуется, что не хватает здоровья.Фото: Иван МАРКОВ

- Вы платите за жилье? - навожу справки я.

- Да. Но первое время государство за тебя платит, а потом ты уже сам должен отдавать определенную сумму. И если ты нормальный, адекватный и не алкаш, то принимаешь условия, которые тебе предлагают. Если у тебя еще есть желание стать человеком, ты за этот шанс ухватишься. Я вот сейчас себе работу при храме нашел. Раньше как-то катился вниз просто, а сейчас уже какие-то мысли об уюте появляются, о своем угле. Если смогу создать жизнь, которая будет мне по силам, может, и квартира когда-нибудь появится. Работу хочу нормальную найти, встать на ноги немного. Только вот спину надорвал немного. На уколы хожу сейчас. Отца Петра предупредил, чтобы он не выгонял меня, и два дня не появлялся уже.

- Поэтому с палочкой ходите?

- Нет. Мне стопы отрезали. Отморозил.

По словам Андрюхи, в ночлежку попадают в основном, те, кто стал жертвами мошенников и потерял квартиру. Также там много иностранцев, например, чаще других появляются луганские и донецкие украинцы, реже - литовцы, еще реже - узбеки.

На мой вопрос о выпивке Андрюха сначала испуганно выпаливает «нет», но все же признается:

- Знаю дозу, и знаю, где это можно делать.

ПЛОТНИК, ВОССТАНОВИВШИЙ СОБОР

Следующая остановка - остров Канта. Один из жителей ночлежки, представившийся как Владимир Безборобов, показывая костылем в сторону Кафедрального собора, хрипит: «А я тут в 1992-м крышу делал».

Оказавшись в соборе, Владимир Безборобов не без гордости вспомнил, как работал здесь на крыше в 1992 году.Фото: Иван МАРКОВ

- У меня квартира была в Калининграде, - пускается в воспоминания он. - Потом родители умерли. Квартира на сестру была записана, и она продала ее. Я в Знаменск уехал, у племянницы жил. Потом сюда попал, можно сказать, не захотела она со мной возиться. Потом туберкулез. Одного легкого уже нету. Вырезали. Сейчас ничего, вроде, хотя от погоды сильно зависеть стал. Но работать хочу. Буду стараться устроиться хотя бы на сидячую работу, хоть даже на конвейер. Правда, кто меня теперь возьмет? А так я плотник хороший.

Уже сидя на деревянной лавке собора, Владимир любуется потолком. Видно, что он горд.

- Своды, конечно, не мы делали, но стропила, обрешетку – мы, - улыбается Володя. - Мы же медью листовой все закрывали. Тяжеленные листы! Я с того момента ни разу тут не был, кажется.

По собору в это время бегают Натаха и Костя. Вот она спряталась за безголовую скульптуру, как бы подставляя свою голову вместо каменной. Костя щелкает ее на телефон, оба веселятся. Просят сфотографировать их в арке, по обе стороны которой идут надписи на латыни.

В разговоре Костя не скрывает, что отсидел за разбой.

- По глупости вышло, - добавляет он. - В середине нулевых нашли нас, дураков, одни граждане, попросили ЧП-шника припугнуть. Тот таксопарк свой держал. Короче, припугнули неудачно, почти всех посадили, кроме спецназовца одного гусевского, его до сих пор найти не могут. Потом меня развели с квартирой. У Сереги, того, что в фонтане купался, тот же риелтор, что и у меня. Мадам эта грамотная очень, бывшая учительница. До сих пор работает в недвижимости, и все у нее нормально. Прокуратура заниматься делом не хочет. По суду сделку расторгнуть тоже не получается.

Мы выходим на улицу, где всем предлагают перекусить и попить чаю. Дальше автобус возвращается в поселок Космодемьянского. Бездомный по имени Эдик не скрывает расстройства. Думал, что всех повезут на море, и просит, чтобы его оставили на острове Канта.

- Мы тебя в следующий раз не возьмем тогда, - предупреждает активистка Маша.

- Ну и ладно, - грустно говорит Эдик. – Я сам доберусь, до вечера.

Как рассказала нам позже Маша, многие остались очень довольны поездкой. Понравилась не столько экскурсия, сколько возможностью сменить круг общения и поделиться своими историями. Следующую прогулку активисты уже запланировали на сентябрь.

КСТАТИ

Как сообщила нам социальный работник Ирина Лукьянчикова, одна из сотрудниц ночлежки, в сутки постояльцы платят примерно по 50 рублей. Те, кто приходит в 21:00 и остаются до утра, услуги не оплачивают, а остальные могут находиться в доме постоянно.