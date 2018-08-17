«Пол помнит его поступь»: Под Черняховском открылся для посетителей «домик Канта»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-17T11:47:58+03:00

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Планы на философскую деревню

В поселке Веселовка Черняховского городского округа в четверг 16 августа после ремонтных и реставрационных работ, продолжавшихся больше года, открылся так называемый «домик Канта». Начиная с этого дня в доме-музее, который стал филиалом областного Историко-художественного музея, будет работать пять сотрудников, которые смогут провести экскурсию по пока еще скудной экспозиции. Сегодня тут представлено несколько информационных стендов, витрины с артефактами, найденными во время реставрации, и предметами из калининградских фондов Историко-художественного музея, а также несколько картин.

- Еще одно место, связанное с жизнью великого философа Иммануила Канта, появилось в практически новом исполнении, - перед тем, как перерезать ленточку перед входом, заявил губернатор Антон Алиханов. - Он здесь, в этом доме когда-то жил, как учитель преподавал детям, и, как наши историки пытаются утверждать, именно здесь родилась его теория космогонии Вселенной. Возможно, что наметки фразы про звездное небо и моральный закон тоже где-то здесь рождались. Я очень признателен президенту за то решение, которое было принято. Это объект, который восстановлен по его решению, нам дали из резервного фонда необходимые средства, не без проблем мы этот объект восстанавливали, где-то даже воссоздавали, потому что, по сути, он был руинирован.

По словам губернатора, необходимо добавить еще несколько штрихов, чтобы объект был привлекательным для туристовФото: Иван МАРКОВ

Тут же Алиханов добавил, что необходимо добавить еще несколько штрихов, чтобы объект был привлекательным для туристов. В частности, губернатор заметил, что в первую очередь нужно отремонтировать подъездную дорогу к Веселовке.

Вслед за главой региона слово взял замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов. Он тут же признался, что окончил философский факультет МГУ, и даже толкнул речь о том, что такое Кант для студентов.

- На самом деле, экзаменационный билет с Кантом для студентов МГУ был счастливым, - глядя ввысь, произнес Балашов. - Каждый студент считал своим долгом еще в советское время обязательно побывать в Калининграде на могиле Канта. И сейчас тут появляется такой замечательный объект. И это только начало. Насколько я видел из планов, здесь будет создана целая философская деревня. Иммануил Кант был из той плеяды великих ученых, как и наш великий ученый Михаил Ломоносов, которые могли в своем творчестве объять все.

Аппарат с викториной по Канту.Фото: Иван МАРКОВ

Закончил свою философскую речь замполпреда на словах о том, что наследие Канта очень важно для современного мира, поскольку «его трактат «К вечному миру» - это все то, на чем была построена мировая система международных отношений». После этого Балашов добавил, что, выйдя из здания музея, нужно посмотреть на звездное небо над головой. В этот момент спикер облдумы Марина Оргеева даже мельком взглянула вверх, но увидела только сгущающиеся тучи над Веселовкой.

Солдаты вернулись за деньгами

Далее началась первая экскурсия по дому-музею, которую вызвался провести директор Историко-художественного музея Сергей Якимов. Первым делом он сообщил, что попасть в дом с этого дня можно всего за 80 рублей (детский билет обойдется в 50 рублей), а потом подвел делегацию к витрине, на которой лежал смятый советский котелок, ложка, несколько пуговиц, маленький фарфоровый кролик с просверленной дырочкой и обрывок российской дореволюционной банкноты.

- В Первую мировую тут кратенько русские солдаты пробегали и потеряли деньги, а котелок этот уже советского солдата, который, как мы видим, еще финскую войну прошел, - вытирая обильный пот со лба, говорил Якимов.

- Это они специально денежку в 1914 году положили, чтобы в 1944-м забрать, - захохотал Балашов.

Дальше к экскурсии подключился специально выписанный из отпуска руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. Он решил рассказать о голландских печках, которые собрали из изразцов, привезенных буквально со всего округа.

- Все вытяжки отлично работают, я сам проверял! – с гордостью заявил Маслов. Позже он добавил, что архнадзор не позволил ломать помещения на втором этаже и, благодаря его специалистам, удалось спасти оригинальные деревянные балки.

Мурманчане-кантолюбы

Тем временем, Якимов провел гостей в зал, посвященный периоду, когда Кант принял подданство Российской Империи.

- Вот монеты, которые специально издавались в Петербурге для Восточной Пруссии, - указал на витрину директор музея. – А вот картина, изображающая встречу его с историком Карамзиным. Рядом, как видите, текст присяги прусского населения на русскую корону.

Пока губернатора и других высоких гостей водили на чердак и в подвал (его стены, кстати, Кант действительно мог видеть, так как он остался еще от старого здания), мы пообщались с гостями из Мурманска, совершенно случайно оказавшимися на этом празднике жизни. Ими оказались две сестры-двойняшки, Надежда и Наталья Медведевы, приехавшие отдыхать к своим родителям в Веселовку.

Сестры Медведевы в домике КантаФото: Иван МАРКОВ

- Мы очень счастливы, что успели застать это мероприятия. Я вот завтра уже домой улетаю, - говорит Надежда. - Родители тут жилье приобрели еще в 2010 году, и «домик Канта» был очень разрушенным, его окна были полиэтиленом затянуты, а внутри даже какая-то бабушка жила. Потом мы наблюдали, как тут все восстанавливалось. Нам вообще Калининградская область очень нравится, сюда, кстати, очень много мурманчан переехало. Да и родители наши тут до 2010 года никогда не были, но, как приехали, сразу решили остаться. В Веселовке им дом понравился и тишина.

Туристов, правда, за две недели сестры Медведевы тут увидеть не успели.

Музей Канта-педагога

Уже после экскурсии и записи в книге посетителей Антон Алиханов поделился своими впечатлениями.

- Мы теперь имеем возможность прикоснуться к камням, по которым Иммануил Кант, возможно, ходил, к которым он прикасался. В преддверии его 300-летия, которое у нас будет в 2024 году, это такой хороший первый шаг, чтобы подготовиться к празднованию более основательно. Возможно, к тому времени мы уже успеем закончить проект «Философской деревни». Сделаем конференц-зал рядом, восстановим еще несколько флигелей, чтобы окончательно завершить все работы на этом гектаре.

По словам же Якимова, главной концепцией музея станет идея Канта-педагога.

- Его идея была в том, что дети воспитываются не для настоящего, а для будущего. Когда вы приедете в апреле следующего года, к юбилею, который мы тоже будем отмечать, здесь уже все будет по-другому, - сообщил он, добавив, что концепция уже активно разрабатывается.

К слову, музей уже включен в туристические маршруты многих туроператоров (эту задачу решало министерство культуры и туризма), а в самой Веселовке успели подсуетиться и бизнесмены – в поселке открылось первое кафе.

Нужен кантовский маршрут

Своими соображениями по поводу открытия музея с «Комсомолкой» поделился и известный кантовед Валентин Балановский.

- Не так уж много мест сохранилось, где Кант бывал, где можно приобщиться к духу той эпохи, найти те камни, которые ощущали его поступь, те стены, которые слышали его голос (в Веселовке, по крайней мере, полы и подвальные стены его помнят). На мой взгляд, для академического туризма это очень хорошее место, которое будет обеспечивать какой-то поток наших коллег-ученых. Причем, не только философов. Ни для кого не секрет, что Иммануил Кант известен открытиями не только в области философии, но и в области естественных наук. Например, почетным членом Петровской академии наук он стал благодаря открытиям в области географии.

- Что еще необходимо восстановить, чтобы создать кантовский маршрут?

Подвал, который помнит КантаФото: Иван МАРКОВ

- Необходимо отреставрировать надвратную башню в поселке Курортное Правдинского района, также нужно что-то сделать в бывшем Вальдбурге, который сейчас находится в районе Голубево-2 (там находилось имение Кайзерлингов). Конечно, там ничего не осталось, но точка на карте имеется. А в Калининграде нужно найти тот самый домик лесничего Вобзера (это где-то на территории сегодняшнего поселка А. Космодемьянского). Дело в том, что еще при немцах был восстановлен какой-то такой домик, но находился он, как уже установлено, в совершенно другом месте.

Напомним, что к реставрации практически руинированного объекта приступили после ряда скандальных публикаций в СМИ. Сами работы начались в феврале 2017 года, и срок сдачи дома-музея несколько раз сдвигался.

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