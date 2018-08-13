2018-08-13T14:10:51+03:00
Звезды

Как превратить корягу в экспонат: Калининградец делает фотоаппараты... из деревяшек

Необычные камеры и фотографии можно посмотреть на выставке в областной научной библиотеке
Александр КАТЕРУША
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На изготовление одной камеры-обскура уходит у Сергея всего несколько дней.На изготовление одной камеры-обскура уходит у Сергея всего несколько дней.Фото: Александр КАТЕРУША
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Самую первую свою камеру-обскура (или просто пинхол, простейшее устройство, позволяющее получать оптическое изображение объектов) фотохудожник Сергей Лебедев сделал из обыкновенной пластиковой мыльницы.

- Фотоаппараты называют иногда мыльницами. Я и решил сделать камеру из настоящей мыльницы: покрасил ее изнутри в черный цвет, вставил две перегородки для 35-мм пленки, вмонтировал обычную палочку, чтобы крутить пленку. Объектива или линзы в той и остальных моих камерах нет. Есть тоненькая металлическая пластинка с малюсенькой дырочкой. Вот и все! – рассказывает мастер.

Уже потом Сергею пришла идея делать корпусы камеры из спилов коряг и бревен, найденных на побережье Балтийского моря. Получались удивительной красоты арт-объекты, которые, что важно, были еще и действующими фотоаппаратами!

- Я как-то нашел в Отрадном кусок граба, сделал спилы и собрал первую деревянную камеру-обскура. Потом делал аппараты из массивов березы, корня клена, осины, яснея, дуба. В качестве украшения можно использовать обточенные морем камушки и стекляшки, - раскрывает секреты фотохудожник.

Такими получаются снимки камеры-обскура.

Такими получаются снимки камеры-обскура.

На изготовление одной камеры-обскура уходит у Сергея всего несколько дней. Не считая, конечно, времени на сушку промокшей и тяжелой морской древесины. Из инструментов мастер использует пилу, резаки и наждачку.

Со временем камер-обскура собралось у автора столько, что он начал их продавать и показывать желающим. Сначала в интернете и соцсетях, теперь – на выставке.

В Калининградской областной научной библиотеке представлена дюжина камер-обскура из морских деревяшек. Есть на выставке и снимки, сделанные таким необычным способом, как правило, на очень длинных выдержках на побережье моря или на берегу озер.

- Когда прохожие люди видят, что у меня на штативе какое-то бревнышко, то подходят, спрашивают, что это и как это работает. Все удивляются. Потому что не многие вообще знают о таких камерах, - говорит Сергей.

Рассмотреть самодельные камеры и фотографии, сделанные ими можно в Калининградской областной научной библиотеке на выставке «Светопись жизни». Место проведения – клубный зал, 3-й этаж. Вход свободный.

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