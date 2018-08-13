«Норвегия и Белоруссия остались без хлеба, а мы собрали рекордный урожай»

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-13T15:31:42+03:00

Картофеля и овощей выросло меньше, чем в прошлом году, но жителям нашей области все равно должно хватить. Фото: Александр Подгорчук

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Европа просит пшеницы

- Владимир Ильич, прошлый год и весна были крайне неблагоприятны для озимых и яровых зерновых культур, картофеля. Область буквально заливали дожди. Сейчас фактически вся Европа, страны Прибалтики страдают от засухи. Как это отразится на урожае?

- Неблагоприятные погодные условия, конечно, сказались. В Беларуси нет зерна, неурожай, все сгорело. Сейчас Брянск отгружает в братскую республику пшеницу. Катастрофическая ситуация из-за засухи в Европе. Норвегия осталась без хлеба. Просят зерна у России Бельгия и Швеция.

У нас тоже все было непросто. В 2017 году мы не смогли посеять даже половину озимых от плановых площадей из-за переувлажнения почвы, обильных дождей. Зимой, в феврале специалисты нашего центра агрохимической службы применяя ноу-хау – метод электропроводности тканей, провели мониторинг. Судя по результатам наблюдений, значительная часть растений озимых рапса и пшеницы погибла от морозов. Эту критическую ситуацию мы обсуждали на Зерновом клубе со специалистами, руководителями хозяйств, фермерами. И приняли решение для спасения живых растений провести многократную подкормку азотными удобрениями. Что и было сделано, выжили поля. Весной – другая беда, был дефицит влаги в почве, земля - иссушена. Судите сами, за три весенних месяца выпало только 53 процентов осадков от нормы, в два раза меньше! Поэтому сев яровых провели рано, в сжатые сроки, в тяжелейших условиях. Но ранний сев дал возможность растениям ухватить немного влаги и сформировать будущий урожай.

- Каким он будет?

- Зерновые культуры по прогнозу в целом по области дадут около 400 тысяч тонн зерна. Это несколько выше прошлогоднего уровня. В этом году уборка зерновых идет более успешно. По состоянию на 6 августа хлеба убраны на площади 31 процента против 5 процентов в 2017 году на этот срок.

Картошка станет вкуснее

- Впервые узнала про Зерновой клуб. Что это такое?

- Это уникальная площадка для общения, наш клуб – единственный в России. Собираются матерые производители зерна, отличные специалисты, технологи. Обсуждаем самые злободневные вопросы. Приглашаем бизнесменов, фермеров из Польши, Германии, Литвы. Приезжают белорусы. Такой постоянный обмен передовым опытом, технологиями, позволяют нам качественно повышать уровень земледелия. Немцы, поляки, литовцы предлагают нам современные препараты, удобрения, технику. И это только у нас в Калининградской области! Кстати, недавно на Зерновом клубе обсуждали стоимость зерна. Пока сошлись на 8 тысячах 500 рублей за тонну, а, например, в Брянской области иностранцы готовы купить и за 10 тысяч рублей за тонну пшеницы. Ведущие маркетологи полагают, что цена дойдет до 13 тысяч, поэтому нашим товаропроизводителям можно будет торговать с иностранными покупателями и по такой цене.

- А нам самим хлеба хватит?

- Конечно. Вырастили вдвое больше, чем необходимо для внутреннего потребления. 200 тысяч тонн вполне хватает. 30-35 процентов зернового урожая подлежит продаже за границу.

- В каких районах самые высокие результаты?

- Наибольшие урожаи озимых и яровых зерновых культур получают в хозяйствах Правдинского района. А в ЗАО "Залесское молоко" уже на 3 августа уборка зерновых культур полностью закончена, достигнута урожайность озимой пшеницы свыше 60 центнеров с гектара, а яровых зерновых - свыше 50. На 6 августа по области практически закончена уборка озимого рапса. Общий сбор маслосемян рапса с учетом ярового рапса в целом по области составит около 75 тысяч тонн. Для условий нынешнего года это неплохой урожай.

- Засушливое лето повлияло на урожайность картофеля и овощей?

- Из-за систематического недостатка влаги в период вегетации урожай картофеля и овощей ожидается несколько ниже прошлогоднего. Это 36 тысяч тонн, не считая частников. Вполне хватит для жителей области. Корнеплоды в отличие прошлого года будут качественные, вкусные. В прошлом году картошку буквально выбирали из воды, поэтому она гнила. Знаете, картофель еще цветет, наливается. А ряд хозяйств, где урожай готов, начинает уборку. Массово убирать начнут во второй половине августа. Наши фермеры научились выращивать овощи, капусту, морковь, свеклу. В закрытом грунте получили хороший урожай огурцов и помидоров. В торговые сети отправлено 1500 тонн тепличных овощей, а 1100 тонн из открытого грунта.

Владимир Панасин.Фото: Ольга Гончарова

Гречкой уже наелись

- А что с кукурузой и гречкой?

- Валовой сбор этой культуры, по нашим прогнозам, может составить 110 - 115 тысяч тонн и оказаться самым высоким за последние 10 лет. Неплохие плантации кукурузы, которую посеяли на силос. Гречка тоже хорошо уродилась. Гречихи 5 тысяч га посеяно. Валовый сбор составит 7,5 тысячи тонн крупы. Это вдвое ниже прошлогодних показателей, и основная причина – отсутствие рынка сбыта, а не потому, что мы не умеем выращивать гречиху. Гречки, можно сказать, наелись. Соя – новая для нас культура тоже уродилась.

- И роста цен на продукты питания не намечается?

- На основании уровня урожайности и валового сбора, объемов заготовки кормов мы не прогнозируем дефицита сельскохозяйственной продукции, а следовательно, отсутствуют предпосылки для повышения цен на продукты питания.

- Насколько организовано в хозяйствах ведется подготовка к севу озимых культур?

- Во всех хозяйствах области активно ведутся работы по подготовке к осеннему севу зерновых культур. Значительные площади уже обработаны, подготовлен семенной материал, приобретено значительное количество минеральных удобрений и средств защиты растений. Старт сева озимого рапса намечен на 8 - 10 августа, озимой ржи и озимого ячменя - с 25 августа, а озимой пшеницы - с 1 сентября.