Викинги идут! Под Калининградом прошел фестиваль исторической реконструкции «Кауп»

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-13T17:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Было три фестиваля, осталось два

Еще год назад в Калининградской области было три исторических фестиваля, сейчас осталось два. Самый популярный - «Гумбинненское сражение», - собиравший некогда сотни реконструкторов и десятки тысяч зрителей, приказал долго жить. Второй по счету фестиваль в 2014 году посетил даже министр культуры Владимир Мединский и ему понравилось. Впрочем, «Гумбиннену» это не помогло: денег в областном бюджете на мероприятие, посвященное громкой победе русской армии в Первой мировой войне, нет, энтузиастов, которые смогли бы выбить деньги в Москве, тоже нет, спонсоры также себя не проявили. В итоге масштабное событие, вошедшее во все туристические проспекты и календари, тихо скончалось.

В реконструкции приняли участие несколько десятков викингов.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Осталось два фестиваля, оба посвященные Средневековью - «Ушкуй» в Правдинском районе и «Кауп» в Зеленоградском. Оба фестиваля держатся в первую очередь на энтузиастах, которым за несколько лет удалось реализовать очень симпатичные проекты. При этом - без гигантских затрат. «Кауп» - самый старый. В этом году под поселком Романово проводился уже десятый по счету фестиваль и, судя по количеству зрителей, популярность его не убывает.

В отличие от «Ушкуя», где, кажется, организаторы смешали непозволительно большое количество ингредиентов (достаточно сказать, что новгородские ушкуйники, в честь которых назван фестиваль, на территории Пруссии вроде бы не появлялись), «Кауп» весьма концептуален, он опирается на исторические факты и имеет четкую историческую географию. То есть фестиваль проводится примерно в том же месте, где находился настоящий Кауп.

Как викинги напали на Пруссию

Кауп – это торгово-ремесленный центр, который существовал в Пруссии на протяжении без малого двух веков и являлся отправной точкой так называемого Янтарного пути, по которому солнечный камень доставлялся от Балтийского моря к Средиземному. Кауп основали датские викинги. Примерно в 800 году они высадились на северном побережье Пруссии, в пределах нынешнего Зеленоградского района, разгромили аборигенов (обитало прусское племя самбов), после чего переженились на самбийских женщинах и основали поселение.

Дети готовятся к большому сражению на мечах.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

«Хакон, сын конунга Харальда, прозванного Синезубом, напал на сембов, - пишет датский хронист Саксон Грамматик, автор бессмертного труда «Деяния данов». - Когда он увидел, что его воины ослабели от смертоносной битвы, он повелел предать огню вытащенные на суши корабли, тем самым устранив надежду на бегство. Битва оказалось победной для датского меча. Датчане поселились на Самбии, женились на женах павших пруссов и повели свою жизнь вместе с бывшими врагами».

Со временем Кауп вырос в сеть небольших торговых поселений, жители которых специализировались на добыче, обработке и торговле янтарем. Эта торговая агломерация просуществовала до начала XI века и была уничтожена опять же датскими викингами: на прусском берегу высадились воины короля Дании и Англии Кнута Великого. Местное население они вырезали, а Кауп сожгли.

О Каупе было известно еще до войны, но более-менее масштабные раскопки проводились не так давно, в конце прошлого века. Были найдены захоронения викингов, оружие, монеты и украшения. Недалеко от древнего городища с 2006 года и проводится исторический фестиваль, который ставит целью воспроизвести эпоху викингов.

Аттракцион "Стрельба из лука": три выстрела - 100 рублей.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Пора строить драккары

Самое замечательное, что фестиваль развивается. Последний раз я был на "Каупе" летом 2015 года. С тех пор многое изменилось. Во-первых, фестиваль переехал в куда более живописное место - из поселка Заостровье в окрестности поселка Романово. Представьте себе холм, с одной стороны окруженный глубоким, заросшим лесом оврагом, с другой - озером. В центре - круглый ров и земляной вал, за ним деревянное городище с аутентичными зданиями, самое примечательное из которых - обширная харчевня, где готовят замечательную прусскую похлебку. В центре городища сейчас масштабная стройка. Я вначале подумал, что готовят драккар - знаменитый боевой корабль викингов, - чтобы спустить его на соседнее озеро, оказалось нет - Длинный дом, который должен стать центром и главным местом поселения. На эту затею, кстати, организаторы недавно получили грант.

Что касается событийной стороны дела, то самое главное - реконструкция - осталась. Хотелось бы, конечно, чтобы викингов было больше, чтобы в гости приезжали товарищи из Дании, Швеции и Норвегии, где широко распространена реконструкция этой эпохи, но неплохо и то, что заглядывают энтузиасты из "материковой" России и ближнего зарубежья.

И еще. В этом году добавилось множество интерактивных вещей: аттракционы по стрельбе из лука и арбалета, метанию ножей и топоров, конкурсы средневековых танцев и костюмов, детские бои с мягкими мечами и так далее. Зрители происходящее оценили - даже, когда под занавес второго дня фестиваля начался ливень, я не заметил расстроенных лиц.