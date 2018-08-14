2018-08-14T11:01:51+03:00
Туризм

Тысяча американцев на борту: Что известно о заходившем в Балтийск громадном лайнере

В самом западном городе России отдыхающие заметили огромное белоснежное судно. Кто и зачем приезжал в Калининград? [видео]
Александр КАТЕРУША
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Красавец, которого увидели купальщики, был лайнером круизной компании США «Holland America Line».Красавец, которого увидели купальщики, был лайнером круизной компании США «Holland America Line».Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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"Вот это громадина!"

На прошлой неделе отдыхающие на пляже в Балтийске и Балтийской косе стали свидетелями, как морскому каналу прошел огромный круизный лайнер.

- Вот это громадина! - ахали туристы.

Многие и не знали, что к нам заплывают такие суда. Красавец, которого увидели купальщики, был лайнером круизной компании США «Holland America Line», на борту которого находилось без малого 1000 туристов из Америки. Большая часть из них сошли на берег и ездили на автобусные экскурсии по городам Калининградской области. Побывали и в Светлогорске, и на Куршской косе.

После Балтийска лайнер отправился в сторону Клайпеды. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

После Балтийска лайнер отправился в сторону Клайпеды.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Это стандартный Балтийский круиз, большое количество их проходит по Балтийскому морю, так же как и по всем морям. В Клайпеду, например, заходит от 60 до 70 круизных судов за лето. К сожалению, в Калининград лайнеров заходит не так много – в сезон порядка 6-8 пароходов, хотя когда-то их было намного больше. Может, если у нас в Пионерском появится порт, что-то изменится, - говорит Михаил Друтман, руководитель компании «Балтма Турс», которая с 1991 года занимается обслуживанием кризных судов в нашем регионе. – Вопрос не только в стенке и портах, хотя это немаловажно. Но не только стенка! Это в первую очередь политическая ситуация, визовый режим, свободный выход с судна в организованном или неорганизованном порядке... Много вопросов, связанных с круизным бизнесом. Речь конечно и о значимости направления. Все эти вопросы существуют и в Санкт-Петербурге, но Петербург есть Петербург! Поэтому там 450 заходов за сезон.

Подобные лайнеры путешествуют по Балтике и всегда заходят в Питер, Клайпеду, часто прибывают в Ригу, Таллин, Копенгаген, Стокгольм.

- Американцев у нас давно не было, лет 17-18. А так, каждый год заходили круизы с американцами на борту. Но в таком количестве они зашли к нам впервые, - отметил Михаил Друтман.

По его словам, таких больших судов в ближайшее время в Калининградской области мы не увидим.

mr_gothymr_gothy
Внезапно на косе #балтийск
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Едут туристы из Германии и Швеции

Не успеем оглянуться, как пролетит август. Но для туристических фирм лето не заканчивается. Как раз сейчас к нам едут интуристы.

- Лето получилось необычное. Сроки приема оказались сдвинуты. В июне иностранного, да и российского въездного туризма практически не было. В дни чемпионата мира по футболу в Калининград приезжали только болельщики,- говорит Тамара Торопова, руководитель ассоциации туриндустрии Калининградской области.

Сейчас же к нам продолжают приезжать туристы из Германии, Швеции. Немцы, как правило, едут большими группами, но для них Калининград считается транзитом, ведь направляются они в Санкт-Петербург. Уже оттуда – в Финляндию.

Впрочем, сейчас, считает руководитель ассоциации, о туристическом подъеме говорить не приходится. Нынешний год ничем особенным не отличается от предыдущих.

Круизный лайнер в Балтийске.Алексей ДЕНИСЕНКОВ

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