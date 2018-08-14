Главный пластический хирург Калининграда: Силикон в губы? Это может плохо кончиться!

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-14T13:53:51+03:00

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Главный внештатный специалист Калининградской области по специальности «Пластическая хирургия» Василий Кривошеев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о том, какие операции можно сделать по ОМС, можно ли доверять местным врачам и что такое потребительский экстремизм пациентов.

- Калининградцы могут воспользоваться услугами пластического хирурга бесплатно (по полису ОМС)?

Надо понимать, что пластическая хирургия делится на две большие категории — это эстетическая и антивозрастная хирургия и, более важная на мой взгляд, реконструктивная хирургия. Все, что касается желаний пациента — исправить форму носа, овал лица, однозначно не оплачивается государством. А восстановление функций, исправление врожденных дефектов и посттравматических деформаций — оплачивается.

После крупных ДТП можно обратиться в профильное учреждение (если травма вокруг глаз — в офтальмологию, травма носа — ЛОР-патологию). Восстановление груди после онкологических операций у женщин тоже входит в перечень ОМС. Надо уточнять у лечащего врача, что именно входит в услуги по полису на базе наших учреждений. Например, в НИИ онкологии им. Пирогова в Санкт-Петербурге проводят установку экспандеров, грудных имплантов.

- Правда, что перед проведением омолаживающих процедур на лице надо разобраться с зубами?

Предположим, зубы завалены назад — профиль губ будет запавшим, профиль лица — вертикальным. Если вы с помощью брекетов расправите положение зубов, то губа приподнимется, и пластическому хирургу будет проще скомпенсировать, например, наполненность губ.

- А на бесплатную реставрацию зубов можно рассчитывать?

Если человек в пожилом возрасте потерял все зубы, он является, простите за прямоту, стоматологическим инвалидом. Фонд обязательного медицинского страхования для восстановления беззубой функции предлагает пациентам изготовление съемного протеза. В ряде случаев такой протез восстанавливает эстетику лучше, чем несъемные зубы. Все государственные клиники и ряд частных предлагают пациентам изготовление протезов, полных или частичных, за счет средств ОМС.

- Как вы относитесь к модной нынче процедуре — удалению комков Биша?

- При удалении жировой прослойки из щеки более контурно смотрятся скуловые кости. Но тут нужно понимать, что не всем людям она показана, не у всех будет смотреться хорошо и симметрично.

- Что еще сейчас модно менять в себе?

- На сайтах клиник вы увидите массу предложений, но я бы очень предостерег гоняться за модными процедурами, так как не все выдержит испытание временем. Вспомните введение силикона в губы 15 лет назад — сейчас это заканчивается плачевно. Я не рекомендую увлекаться инвазивными (проникающими) методами коррекции. Я не отрицаю омолаживающих процедур, просто рекомендую тщательно изучать показания и противопоказания.

- Вы сами пользовались услугами пластических хирургов?

- Мне 40 лет, пока не пользовался. На будущее ничего не исключаю. Что касается моих близких, то они такие операции проходили.

- Какие пластические вмешательства самые сложные?

- Самими трудоемкими являются те, в которых нужно переделывать лицевой отдел черепа, та же ринопластика. Из самых простых — блефаропластика (изменения формы век). Но любая операция может оказаться сложной в процессе восстановления.

- Можем ли мы доверять пластическим хирургам? Есть ли в Калининграде такие, кто возьмется за любую операцию, не рассказав про противопоказания?

- У нас в Калининграде не так много пластических хирургов — около пятнадцати. И я знаю всех. У каждого опыт переваливает за 10 лет. А это значит, что они уже «наелись» того подхода, и оперируют сугубо по показаниям. Ну и Росздравнадзор очень бдит за качеством выполненных работ, квалификацией докторов, оснащением клиник. Сейчас по всей России прошла волна проверок.

- После смертельных случаев в Москве?

- Летальные исходы есть в любой сфере медицины. Люди погибают не от операции — не от разреза или ушивания раны, а от осложнений, связанных с применением анестезии, наличием сопутствующих заболеваний. Это могут быть тромбоэмболические осложнения, инсульты, ухудшение кровообращения. Сейчас Росздравнадзор проводит проверку, как та или иная клиника будет справляться с нестандартной ситуацией. По новому положению Минздрава все клиники пластической хирургии должны иметь рентген-отделения, клиническую лабораторию, палаты интенсивной терапии, кабинет по переливанию крови и так далее. И особая ставка — на диагностику перед операцией, чтобы не преодолевать героически осложнения, а сразу отказать пациенту.

- А как часто пациенты остаются недовольны результатом пластической операции?

- Невозможно понять человека, что для него красиво. Иногда результат не совпадает с мечтами. Большая часть вопросов решается в досудебном порядке. Но существует и такое понятие, как потребительский экстремизм, когда люди получают услугу, а в это время уже лежит заявление в Росздравнадзор о некачественном ее оказании.

Запись интервью с Василием Кривошеевым слушайте ЗДЕСЬ.