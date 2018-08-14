Потрогать акулу и увидеть раков: В Янтарном работает детский лагерь «Погружение»

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-14T22:33:20+03:00

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Уже четвертое лето подряд волонтеры сразу нескольких детских организаций Калининграда и области вместе со своими подопечными выезжают на побережье Синявинского карьера в поселок Янтарный, где в течение недели осваивают новые для себя виды спорта и даже ныряют с аквалангом.

Палатки, песни у костра, игры и зарядка. Так проходит детский адаптационный социально-оздоровительный сбор «Погружение», совместный уникальный проект Культурного фонда «Выразительный мир» и благотворительного центра «Верю в чудо».

Неделя активного отдыха организована для ребят при поддержке дайвинг-центра «Демерсус», на территории которого и обосновался палаточный лагерь. Его участниками стали ребята из детских центров «Наш дом» (Зеленоградск), «Колосок» (Багратионовск, «Надежда» (Калининград) в возрасте от 13 до 17 лет. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Всего 19 детей из детских домов, 5 – из многодетных семей.

- Мы приветствуем такие хорошие мероприятия. Это поддержка здорового образа жизни, возможность проверить себя и свои силы, и поработать в команде. Это прекрасная история, которая позволяет нашим ребятам выйти из стен учреждений и увидеть жизнь во всем многообразии. Они погружаются с инструкторами, с детьми из обычных семей. Вот что важно! Наши ребята, может быть не нуждаются в большом количестве подарков и сладостей. В учреждениях все хорошо. А вот внимание, общение, необычный подход, который вызывает неподдельный интерес – это на вес золота. На такие шаги навстречу детские души откликаются особенно. Такая помощь нам нужна, - говорит министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

Министр Анжелика Майстер также нырнула с аквалангом.Фото: Александр КАТЕРУША

В лагере дети забывают о гаджетах и телефонах. Они общаются, играют и занимаются йогой и спортом. Самое классное тут – погружение с аквалангом на дно Синявинского карьера.

- Безопасность любого человека, который идет под воду, она превыше всего. Ребята, конечно, прошли инструктаж и серьезное обучение перед погружениями. Уже в воде на маленькой глубине мы смотрим, усвоил ли человек уроки, полученные на берегу, - говорит Алексей Кононов, директор лагеря «Погружение». – Погружение ребенка и взрослого, конечно, отличается. Для детей это больше эмоции. Если эмоций много, то логика не всегда работает. Часто дети теряют внимательность и нырять с ними непросто. Но мы с ребятами работаем до того момента, пока они не начнут спокойно дышать под водой. Даже не умея плавать под водой можно легко дышать.

В это раз все прошло без сложностей. Сразу несколько групп успешно погрузились с аквалангами. Уже на берегу делились впечатлениями.

- Я боялся погружаться. Ведь это первый раз! Было страшно и я думал о том, как буду дышать под водой. Но когда вышел на берег, понял, как было здорово на глубине и совсем не страшно, - говорит Даниил Полянин из центра «Наш дом» города Зеленоградска.

Еще один подопечный, 16-летний Саша, нырял уже второй раз. И снова остался в восторге.

- Под водой очень классно. Хочется, чтобы все это попробовали, испытали такие эмоции. Это впечатляет, - рассказывает Александр Афанасьев. – Когда мы погрузились, вначале было светло и очень красиво. Ушли глубже, и сразу начало закладывать уши. Значит надо продуваться! Этому научили инструкторы. На дне много рыбок, раков. Стало темнее и вода внизу значительно холоднее. Сразу начинает колоть руки.

Ребята рассказали, что погрузились на 9 с лишним метров. На дне удалось рассмотреть не только коряги, но и специальные затопленные экспонаты для дайверов. Например, настоящий мотоцикл, глубоководную мину и даже сервированный стол. Но больше всего детям понравилась акула.

- Не настоящая, конечно, но очень похожа! – говорят они и рассказывают, что кто-то даже умудрился потрогать зубастую хищницу за плавник.

Что может быть лучше счастливых лиц детей!Фото: Александр КАТЕРУША

Многие ребята всерьез увлеклись дайвингом. И ведь действительно, для кого-то из них это может стать интересным хобби, а для кого-то и частью профессиональной жизни.

- Мы должны создавать максимум возможностей для детей, чтобы они как можно больше увидели, испытали себя. Мы всегда поддерживаем такие мероприятия, в том числе и лично, - говорит министр соцполитики. Анжелика Майстер нырнула с аквалангом первый раз в лагере в составе детской команды.

По словам министра, лагерь стал уже доброй традицией, которая обязательно продолжится и в будущем.

КСТАТИ

В тот же день на базе палаточного городка на территории дайв-клуба "Демерсус" состоялась дискуссия на тему «Взаимодействие СОНКО с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в которой приняли участие руководители учреждений, подведомственных министерству социальной политики Калининградской области. Обсуждались перспективы взаимодействия социально-ориентированных некоммерческих организаций и учреждений социальной сферы, новые формы сотрудничества и целевые группы.

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