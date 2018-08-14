Мешали отмечать день рождения: Пьяный отец семейства набросился с кулаками на соседских детей

СЕГОДНЯ 22:10 2018-08-14T22:08:18+03:00

Один из пострадавших мальчиков приехал погостить к бабушке из Японии

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Дикий случай произошел накануне в поселке Васильково под Калининградом. 41-летний мужчина отмечал дома день рождения своего ребенка. Веселился, с удовольствием принимал на грудь, как вдруг... Услышал, как с улицы доносятся крики. Выглянул - во дворе в футбол играли подростки. Вероятно, удары по мячу вывели мужчину из себя, он бросил и напитки, и закуску, устремился на улицу и принялся избивать пацанов. Прямо возле спортивной площадки.

Под горячую руку пьяного хулигана попали двое подростков 12-ти и 14-ти лет от роду. Позднее, как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, врачи зафиксировали у детей ушибы мягких тканей лица, также у одного из них оказался сломан зуб. Что интересно, по информации "Клопс.Ru", один из мальчиков приехал из Японии - погостить летом у бабушки.

- Наш мальчик тихий, воспитанный, живет в стране с другим менталитетом, - заявила изданию бабушка мальчика Галина Шестакова. - Он даже не мог подумать, что этот мужчина опасен!

- Кроме того, после нападения на детей агрессивный сельчанин повредил два припаркованных во дворе дома автомобиля, - добавили в пресс-службе полиции.

Родители пострадавших детей обратились в дежурную часть. На место происшествия прибыли экипажи полиции и задержали злоумышленника. По некоторым данным, он прятался в кустах.

Жителя Васильково полиция задержала на пять суток. Сейчас устанавливается степень причиненного здоровью мальчиков вреда, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Натальи Гацко, в связи с общественным резонансом ведомство обратилось в прокуратуру для изъятия материалов проверки об избиении. Документы будут направлены в Следственный комитет.

Обидчику детей светит тюремный срок.