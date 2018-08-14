Война зоозащитников: Как пожар в приюте для животных поссорил любителей собак и кошек

СЕГОДНЯ 22:22 2018-08-14T22:16:30+03:00

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Утром 30 июля в поселке Полевое под Калининградом сгорел приют для бездомных животных «Ковчег». В огне погибло 7 собак и 4 кота. Уже днем его хозяйка Алла Вагнер развернула информационную кампанию, благодаря которой практически все СМИ региона написали о происшествии (читайте об этом ЗДЕСЬ). Тогда же был брошен клич о помощи, на который откликнулись волонтеры и все неравнодушные граждане, а также начался сбор средств на строительство нового приюта. В день пожара хозяйка приюта Алла Вагнер ответила на несколько вопросов «Комсомолки», в частности, она не отрицала, что дом, в котором содержались животные, принадлежал не ей, а другой женщине, с которой долгое время тянулась судебная тяжба. Были и другие нюансы, выросшие в прямые обвинения.

«Не хотим иметь ничего общего»

1 августа в социальной сети Вконтакте появилась группа под названием «Волонтерское расследование». В первом же сообщении ее создатели объяснили, почему они отказываются от помощи погорельцам.

- Большинство приютов давно не хотят иметь ничего общего с Аллой Вагнер и ее деятельностью, дабы не очернять своей честной репутации, - написали создатели «Волонтерского расследования». - На основании постоянных негативных прецедентов в данном приюте отсутствие веры к нему копилось годами, поэтому мы все не хотим иметь с ними ничего общего.

Ниже говорится о том, что создатели приюта не побеспокоились о том, что дом чужой, и что его давно надо было освободить.

- Из-за человеческих разборок там пострадали животные, которыми теперь спекулируют, - пишут создатели «Волонтерского расследования» и далее обращаются к жителям города и области. - Если вы владеете какой-либо информацией или обращались за помощью в данный приют, просим вас написать в группе на стене.

Надо сказать, что группа за две недели разрослась до семи сотен человек, и леденящие душу истории продолжают появляться на ее стене и сегодня.

В частности, участники расследования проанализировали ранние публикации «Ковчега» о повешенной собаке, о щенке с перерезанным горлом и прочие, где они вместе с комментаторами приходили к выводам о том, что сотрудники приюта сами инсценировали расправы над животными, чтобы потом собирать деньги на их лечение. Напомним, многие дикие истории о расправах попадали в СМИ, и сбор финансов, по словам волонтеров, увеличивался в разы. Кроме того, как сообщают участники «Волонтерского расследования», отчетность у «Ковчега» тоже не совсем в порядке, вернее, она практически отсутствует.

Последствия пожара.Фото: Иван МАРКОВ

«Прошу винить расследователей…»

Поначалу «Комсомолка» не собиралась влезать в разборку приютов для бездомных животных, однако через некоторое время в редакции появился мужчина с маленькой девочкой. Мужчина убедительно просил разместить на страницах газеты объявление о сборе средств и предлагал указать реквизиты, по которым необходимо перевести деньги. Редакция вежливо отказала, заявив, что в этом деле необходимо разобраться. Тем не менее, многие калининградские СМИ реквизиты приюта разместили. Информацию о пожаре в приюте и сборе средств для помощи пострадавшим животным вскоре начали транслировать даже в супермаркетах.

К тому же, 3 августа на странице группы приюта «Ковчег» появилось объявление следующего содержания:

- Если с моей семьей, животными произойдет несчастный случай, - писала администратор группа Алла Вагнер, - убийство, поджог, наводнение, цунами... прошу винить создателей и участников группы. Вторые сутки поступают угрозы, я боюсь за жизнь детей, животных и свою! Все, кто начитался гневных, разоблачительных комментариев, пожалуйста, приезжайте и посмотрите сами.

«Развели грязь»

Во вторник 14 августа корреспонденты «Комсомолки» выехали в поселок Полевое, где располагается приют «Ковчег» (за день до этого Алла Вагнер отказалась общаться по телефону, предложив встретиться лично), чтобы выслушать мнение хозяйки приюта по поводу происходящего.

С Аллой мы встретились у подожженного дома, по развалинам которого до сих пор бегает ошалевший кот. Вокруг пакеты с промокшими насквозь вещами, обугленный холодильник с поплывшими магнитиками, расплавленный велотренажер.

- У вас есть своя версия по поводу поджога? - спрашиваю Аллу. - Кто, по-вашему, мог это сделать?

- В первый день я думала, что это собственница. Сейчас у меня другая версия появляется.

- Какая?

- Я о группе «Волонтерское расследование». Только не говорите, что вы не понимаете, о чем речь. Только ленивый это не прочитал. Я реально боюсь, потому что группа эта развела такую грязь! А людей ненормальных на свете много. Есть же те, кто очень любит животных и ненавидит людей. Такие люди могут приехать и начать мне мстить за то, что я якобы сама сожгла этих больных животных. Тут же не только больные сгорели. Была Лиза, которую мы пролечили, она ждала поездки в Германию, где ей уже нашли хозяев, были и другие собаки, которых должны были отвезти волонтеры.

Отчет Аллы Вагнер

- Как случился пожар?

- Загорелось с крыши постройки. Когда приехали пожарные, стены были целыми, а крыша уже в середине провалилась. Проводки на крыше не было, дом отключен от электричества официально с 2013 года. Когда мы тут постоянно проживали, у нас был генератор.

- Вы уже занимались переездом, когда все загорелось?

- Я уже выселилась, оставались ребята, мой сын со своей супругой. У нас за день до этого поздно субботник закончился, поэтому они ночевали тут. Вещи и мебель мы тоже не успели полностью перевезти.

- Что вы можете по поводу обвинений сказать? Вам целая группа людей их предъявляет, собирает информацию о вашей деятельности…

- А факты где у этих обвинений?

- Что касается случая с повешенным щенком, то по выложенным фотографиям видно, что это сука, а вылеченный щенок, которого вы потом показываете пользователям – кобель.

- Пойдемте, я вам любого щенка-кобеля поверну так, что на фотографии получится сука. Это смешно. Неужели доктор, которому мы возили щенка-суку, напишет, что это кобель.

- Пишут, что именно в вашем приюте самое большое количество каких-то абсолютно диких историй. И повешенные щенки, и истощенные собаки, и прочее, и прочее.

- Не надо сказки рассказывать. Во всех приютах есть такие сложные животные. Взять, например старого пса Деда, которого ко мне привезли из Пионерского. Не я же его мучила, а хозяева у него такие были. Истощенного пса Кая из Железнодорожного привезли, он там из леса вышел.

- В 2015 году о вашем приюте была публикация в СМИ. Там говорилось, что якобы вам сдали щенков и оставили деньги, но щенки вскоре погибли.

- Когда мне звонят и просят забрать помет щенков, я говорю абсолютно всем, что 1100 рублей я беру за одного щенка. Это стоимость двух прививок и обработки от блох и глистов. Если кормом нам помогают люди или предприятия, то ветпрепараты нам никто не дарит, к сожалению. С теми людьми, которые отдали девять щенков, некрасивая ситуация получилась, и я им сказала, что не буду с ними общаться. Между прочим, одна девочка из того помета у нас до сих пор живет. Остальные тоже счастливо живут, правда, два действительно погибли.

- Важной претензией было и то, что вы не выкладываете финансовую отчетность. Она есть у вас?

- У приюта финансовая отчетность в порядке с сентября прошлого года. Мы не нарушаем требований и делаем отчет ежемесячно. У нас там и фотографии чеков, и скрин поступлений на Сбербанк-онлайн. Это можно проверить.

- Сбор денег из-за сожжения приюта до сих пор проводите?

- У нас в группе – нет. Если где-то, кроме нашей группы, деньги собирают, я за это не могу отвечать.

Готовить еду после пожара приходится на улице.Фото: Иван МАРКОВ

С хозяйкой сгоревшего дома, по словам Вагнер, у приюта сейчас «гражданско-правовые отношения».

- Мы переехали в никуда. Ребята тут в машинах ночевали, потому что в вольерах рядом собаки сидели, - жалуется Алла Вагнер.

Сейчас женщина вместе с сыном и его женой действительно переехали на участок по соседству. Оформить его до конца она еще не успела, однако, по ее словам, «последнюю бумагу из администрации Гурьевского района должны получить вот-вот».

- Мы оформляем участок в долгосрочную аренду, документы у меня на руках, - говорит Вагнер.

На сегодняшний день в приюте содержится 52 собаки (щенки и взрослые особи находятся в разных вольерах). Для кошек тоже построен отдельный приют. Сами владельцы живности хранят спасенные вещи в шалаше, ночуют в вагончике, а готовят для себя и собак на улице. Тем временем, обе группы, «Ковчег» и «Волонтерское расследование», и сегодня продолжают забрасывать друг друга обвинениями и готовятся к противостоянию уже в суде, так как с обеих сторон есть уже несколько исков и обращений в полицию. Выводы из этой истории мы предлагаем сделать не читателям, а правоохранительным органам, которым действительно придется выслушать доводы не менее десяти человек и сличить десятки фотографий.