2018-08-14T13:35:27+03:00
Общество

«Лопатофония» и фитнесмания: какие тренды захватили калининградцев

МТС проанализировала «гаджетовые» предпочтения жителей Калининградской области. Оказалось, что жители региона стали чаще заниматься спортом и превратили мобильное устройство в «единое» окно решения бытовых вопросов
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Хитом продаж в регионе с начала года стали «умные помощники» приверженцев активного образа жизни: фитнес-браслеты и smart-часы. В целом, с начала года калининградцы потратили на ЗОЖ-гаджеты как минимум в 10 раз больше, чем в прошлом году. Также показательно, что жители региона стали выбирать более «навороченные» устройства. Например, средний чек на фитнес-трекер в 2018 году составил 2 900 рублей против прошлогодних 1 200 рублей.

Еще одним трендом в Калининградской области стала растущая популярность смартфонов «больших форматов» - фаблетов и «безрамочников». Фаблет – смартфон с большим экраном, который еще называют «лопатофоном». Если год назад в салонах МТС Калининградской области такие устройства были практически новинкой, то теперь были «диковинкой», то теперь их популярность растет в геометрической прогрессии. Сейчас примерно каждый четвертый приобретаемый калининградцами «умный телефон» – фаблет или безрамочник, а зачастую гаджеты сочетают в себе обе характеристики. Год назад на долю таких устройств приходилось не более 2 процентов продаж. Всего калининградцы стали больше тратить на смартфоны на 11 процентов больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Эксперты объясняют популярность «безрамочников» и фаблетов появлением на рынке новых, более доступных моделей подобных смартфонов, а также тем, что продвинутый смартфон стал для пользователей «единым окном» для развлечений и решения повседневных задач. Он заменяет сразу несколько гаджетов — телевизор c поддержкой HD и 4К, качественный фотоаппарат, электронную книгу, плеер, навигатор и банковскую карту. Бытовые задачи также легче решаются при помощи смартфона и актуальных приложений: оплата ЖКХ, сервисы госуслуг, такси, доставка еды на дом и многое другое — всеми этими сервисами гораздо комфортнее пользоваться на большом экране качественного смартфона и через высокоскоростную сеть LTE.

Кстати, 9 из 10 смартфонов, которые выбирают калининградцы, поддерживают сеть «четвертого поколения». В Северо-Западном регионе по этому показателю впереди Калининграда только Санкт-Петербург.

В розничной сети МТС динамика продаж соответствует рыночным трендам. Наибольший рост показывает категория смартфонов 30-40 тысяч рублей — их стали выбирать в четыре раза чаще, чем годом ранее. Основное влияние оказали такие модели, как iPhone 7, iPhone 6S, Samsung Galaxy A8 и Honor View 10. Трехкратный рост показали устройства дороже 40 тысяч рублей. Основными драйверами в этом ценовом сегменте стали iPhone 8, iPhone X и Samsung Galaxy S8.

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