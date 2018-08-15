«Находился недалеко от Кёнигсберга»: Как полковой музыкант в день страшного поражения русской армии писал о победах

СЕГОДНЯ 17:11 2018-08-15T17:16:48+03:00

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В распоряжении редакции «Комсомолки» оказалась любопытная почтовая открытка, отправленная 17 августа 1914 года из Восточной Пруссии в Новороссийск солдатом Русской императорской армии по фамилии Элькинд. Текст открытки приводим полностью:

"Здоров, Миша! Как видишь, еще здравствую, чего и тебе желаю от души. Ты ведь, вероятно, теперь дома и поленился хоть словечком перекинуться, стыдно. Что нового в Новороссийске? Как наши поживают, напиши подробно обо всем по адресу: 1-й действующей армии, 3 армейского корпуса, 25 дивизии, 97 пехотного Лифляндского полка музыкальная команда. Я нахожусь в лазарете полковом, находился уж недалеко от города Кёнигсберга."

Открытка из Велау.Фото: Иван МАРКОВ

Открытка была получена Михаилом Абрамовичем Левиным (вероятно, родственником владельца типографии в Новороссийске) уже через десять дней.

Что интересного в этой открытке? Начнем с того, что отправлена она 17 августа по старому стилю, то есть 30-го числа по новому. Именно в этот день завершилась битва при Танненберге, окончившаяся катастрофой для русской армии, а в ночь с 29 на 30 августа застрелился находящийся в окружении командующий 2-й армией генерал Самсонов. Конечно, музыкант из Лифляндского полка, лежа в госпитале, об этом знать не мог, зато он, скорее всего, был знаком с директивой Главнокомандующего, поставленной перед первой армией, а согласно ей войска должны были обложить крепость Кёнигсберг, надежно обустроить тылы, предварительно расчистив от неприятеля берега рек Дейма и Фришинг (сейчас – Прохладная).

"Когда это будет достигнуто, - гласила директива, - следует приблизиться к крепости с востока и юга, и, остановившись вне дальности крепостного артиллерийского огня, укрепиться, усилив себя к этому времени подвозом осадной артиллерии. До выяснения вопроса, какие силы германцев сосредоточены в районе крепости Кёнигсберга, трудно останавливаться на подробностях; первое время представляется необходимым иметь между рекой Прегелем и морем 3-4 дивизии и не менее бригады конницы для наблюдения за правым флангом. На левом берегу реки Прегеля возможно ограничиться занятием путей на крепость Кёнигсберг с линии Велау (Знаменск – Ред.) - Прейсиш Эйлау (Багратионовск – Ред.), ограничиваясь далее влево наблюдением."

Открытка из Велау.Фото: Иван МАРКОВ

К слову, на открытке, которую отправил музыкант, изображен один из магазинов города Велау. Вот только вряд ли боец сумел дойти до этого города. Вполне вероятно, что ранение он получил в Гумбинненском сражении, в котором его полк принимал активное участие. Согласно архивным данным, 7 августа (по старому стилю) музыкант вместе с 97-м пехотным полком и 1-м дивизионом 25-й артиллерийской бригады выдвигался по шоссе на Гумбиннен. В этот день и начиналось сражение, которое, будучи успешным для русских войск, увы, не привело к общему успеху в Восточно-Прусской операции.

КСТАТИ

Вполне вероятно, что письмо было отправлено новороссийским евреем, ставшим впоследствии коммунистом. Согласно сайту istok.ru, некий М. Элькинд был лидером левой фракции «Рабочего батальона», занимавшегося строительством еврейской коммуны на юге Советского Союза. В 1928 году Элькинд и около ста его сторонников переехали в Крым и создали в Евпаторийском районе сельскохозяйственную коммуну, где им выделили тысячу триста гектаров земли, а также дали большую ссуду, предоставили скот и инвентарь. Коммуна занималась выращиванием пшеницы‚ разведением помидоров и огурцов. Правда, к 1933 году коммуна перестала быть чисто еврейской, так как власти заставили включить в ее состав русских‚ украинцев и татар. Вскоре место коммуны занял колхоз «Дружба народов». Сам же Элькинд был обвинен в шпионаже и расстрелян в 1938 году.