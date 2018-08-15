Фестиваль «Короче-2018»: Каких звезд увидят калининградцы в этом году

СЕГОДНЯ 19:13 2018-08-15T19:13:29+03:00

В этом году масштабный кинофорум пройдет в нашем городе уже в шестой раз - с 17 по 19 августа. Фото: Александр КАТЕРУША

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Калининград вновь готовится принять фестиваль короткометражного кино «Короче». В этом году масштабный кинофорум пройдет в нашем городе уже в шестой раз - с 17 по 19 августа. Выбирать лучшие фильмы будут: режиссер Николай Лебедев («Экипаж», «Звезда», «Легенда №17»), актриса Елена Лядова («Географ глобус пропил», «Елена», «Довлатов»), актер Владимир Вдовиченков («Салют-7», «Левиафан», «Бумер», «Бригада»), продюсер Игорь Мишин, писатель Евгений Гришковец. Председателем жюри станет продюсер, создатель и глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов.

Профессиональному жюри предстоит выбрать из фильмов основной конкурсной программы фестиваля «Короче» победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

В этом году на участие в фестивале были поданы 1503 заявки из 49 регионов России и 43 стран. В основную конкурсную программу этого года были отобраны 37 фильмов. Подавляющее большинство их – из Москвы и Санкт-Петербурга. По одной картине из Сыктывкара, Якутска и Лондона. И ни одной киноленты из Калининграда! Это все, потому что фильмы местного производства не удовлетворяют многим параметрам. Они, как говорит программный директор фестиваля Артем Рыжков, «очень уж неоригинальны».

Фильмом открытия в этом году фестиваля станет «Училка: Испытание» режиссера Алексея Петрухина с Андреем Мерзликиным и Ириной Купченко в главных ролях. Лента рассказывает о захвате заложников во время премьеры музыкального спектакля. В съемках принимали участие реальные участники трагедии «Норд-Оста».

Помимо основной, в рамках «Короче» зрители смогут увидеть и разнообразные внеконкурсные программы. Так, в Центральном парке состоятся специальный показ полнометражного фильма, снятого на основе фильма-победителя фестиваля «Короче» - «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». В кинотеатре «Заря» авторы представят картины «Сердце мира» и «Слоны могут играть в футбол».

Еще будут секции фильмов об эмпатии и любви к другим людям, о решении всех вопросов при помощи темных алгоритмов, для детей и семейного просмотра.

Блок «Перспективы» состоит из фильмов о будущем нашего кино и вообще о будущем, а также о том, как снимать так, как еще никто никогда не снимал.

Программа «Короче.Панорама» - это срез лучших фильмов из самых разных регионов России и зарубежья.

И, все же, по традиции самая народная часть фестиваля – красная дорожка (в этом году 17 августа). Церемонию устраивают ежегодно у кинотеатра «Заря» перед открытием кинофорума. Вот когда у калининградцев будет прекрасная возможность увидеть звезд и сделать селфи! В прошлом году, например, особенно повезло поклонницам Гоши Куценко. Артист тогда был очень весел. Он охотно фотографировался, обнимал и целовал всех женщин в первых рядах. Дамы были в восторге!