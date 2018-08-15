Загранпаспорт не документ? Как российский моряк из Латвии остался в Калининграде без банковской карты

СЕГОДНЯ 19:34 2018-08-15T19:35:32+03:00

Наш соотечественник получал банковские карты в Калининграде по загранпаспорту последние шесть лет без каких-либо проблем. Фото: Александр КАТЕРУША

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80-летний Валерий Николаевич, гражданин России, живет в Латвии, в Лиепае. Так сложилось после распада СССР. 13 августа пенсионер приехал в Калининград уладить семейные дела. 17 числа должен был вернуться обратно - там его ждет тяжелобольная жена, - но попал в необыкновенную банковскую переделку.

- Понимаете, я вынужден жить там, в Латвии, где проработал фактически всю свою сознательную жизнь. Сорок лет трудового стажа. За границей у меня жилье, пенсия - 250 европейских рублей и вид на жительство. А в Калининград езжу к сыну. Он у меня ходит в море, рейсы длинные, дома бывает редко. Поэтому, раз в три месяца отправляюсь сюда, чтобы присмотреть за его квартирой и оплатить счета за ЖКХ, дабы не было долгов, пеней и штрафов, - рассказал «Комсомолке» русский «латыш».

Наш соотечественник получал банковские карты в Калининграде по загранпаспорту последние шесть лет без каких-либо проблем и рассчитывался за «коммуналку» точно в срок через автоплатеж. Срок очередной карты «Мир» истекал в конце августа, и пожилой гость из Латвии даже не предполагал, что возникнут непреодолимые препятствия с ее заменой.

- Никогда не было вопросов. Я знал, что карту надо забрать, пришли из банка сообщения на телефон – карта перевыпущена, милости просим. Прихожу. А тут - на тебе от ворот поворот, причем без объяснения причин: «Вам не положена новая карта по загранпаспорту гражданина России» И все тут! Просидел час в этом отделении, ушел не солоно хлебавши. Расстроился, - рассказывает Валерий Николаевич.

Пенсионер пытался объяснить сотрудникам банка, что не собирается картой «Мир» расплачиваться в Америке или Латвии, что карта ему для расчетов нужна только в Калининграде. Пенсию свою на нее не переводит…Бесполезно.

Через несколько дней опять приходит эсэмэска – мол, заберите перевыпущенную карту из отделения на улице Гайдара. Обрадовался Валерий Николаевич, может выяснилось нелепое недоразумение. И утром к открытию банка был на месте. Но услышал опять повтор: «Не положено».

- Я истинный, стопроцентный россиянин и это подтверждают действующие документы - заграничный паспорт с дактилоскопией и прочими современными наворотами. Я родился во Пскове в 1939 году. Мама и папа – русские люди! – продолжает старик. – Неужели в стране законы поменялись?

К слову, в Латвию Валерий Николаевич попал в 1955 году, где закончил мореходку. Служил срочную службу на Балтийском флоте, четыре года - в Мамоново. А потом в Советском Союзе ходил в море из Лиепаи. Развалилась великая страна – получил синий паспорт "негражданина Латвии".

- Я с этим «негритянским» паспортом год отработал в Панаме. Имел банковские карты, без проблем переводил через банк заработанные деньги семье, хотя я не латыш, а русский без иностранного гражданства, – признается пенсионер. – Да, могу получить внутренний гражданский паспорт РФ, но для этого нужна регистрация в Калининграде. Долго и хлопотно...

Комментарий в банке удалось взять оперативно, в течение трех минут:

- Если при первичном выпуске карты человек указывал действующий загранпаспорт, то ему должны в банке выдать карту по этому документу. Советую позвонить Валерию Николаевичу в наш контактный центр, чтобы его подробно проконсультировали, составили обращение от его лица, чтобы разобраться и положительно разрешить ситуацию, - ответили в банке.

На следующий день Валерий Николаевич нам позвонил:

- В отделении банка пообещали что до 2 сентября вопрос с выдачей новой карты "Мир" будет решен. Надеюсь. А "Комсомолке" спасибо за участие!