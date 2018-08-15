«Проснулся от того, что в плечо кто-то стучит лапой»

СЕГОДНЯ 18:29 2018-08-15T18:29:23+03:00

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Калининградский бизнесмен, соцработник и путешественник Никита Елкин, предпринявший пешее путешествие вдоль великой русской реки, на днях добрался до Нижнего Новгорода по дороге из Волгограда до Кинешмы.

Это уже вторая попытка такого похода. В мае Никита вышел из Астрахани, прошел 160 км, заработал солнечный удар и отправился в больницу. Спасибо добрым людям, которые подобрали его в полубессознательном состоянии на автотрассе. Второй раз наш упорный земляк стартовал в июле, теперь уже из Волгограда. И не в одиночестве - со спутницей по имени Оксана.

- Ежедневно проходим 30 км в день. Если подворачивается попутка — используем, - рассказал Никита. - В Волгограде температура на солнце доходила до плюс 46, в Саратове было немногим прохладнее – плюс 35. Но главное, мы еще нигде не попали под тайфунные дожди, которые идут за нами по пятам. После Астрахани это вообще можно считать легкой прогулкой: идем мимо лесов, подлесков. Больше тени, больше Волги, чтобы искупаться. Смачиваем кепки, пьем воду.

Ночуют путники в палатке или даже под открытым небом, иногда в хостелах. Самый длительный период без душа пока — пять дней.

- Это было в национальном парке Самарская Лука. Там и с животными познакомились. Ночью просыпаюсь от того, что кто-то меня стучит по плечу. Открываю глаза... Хорошо, что не медведь и не волк! Лиса это была, один из символов заповедника. Она сначала пошуршала в пакетах с кофе и сахаром, а потом уж меня разбудила, - улыбается Никита.

В день путешественники, решившие ради облегчения рюкзаков покупать еду по дороге, тратят около тысячи рублей на двоих. В походе Никита и Оксана посещают православные реабилитационные центры — оказывается, это главная идея мероприятия. Признаются, что больше всего им понравилось в Саратове.

Героической паре до конца намеченного маршрута осталось пройти еще около 250 километров. Закончить поход собираются в начале сентября, чтобы успеть на слет православных реабилитационных центров в Санкт-Петербурге.