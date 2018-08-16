2018-08-16T10:59:33+03:00
Наука

Древнее золото: В Музее янтаря показали уникальную находку, которой 1,5 тысячи лет

Золотые конские удила были обнаружены при раскопках погребения вождя в Зеленоградском районе
Александр КАТЕРУША
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Конские удила с золотыми накладками, возраст которых около полутора тысяч лет, были обнаружены в 2017 году.Конские удила с золотыми накладками, возраст которых около полутора тысяч лет, были обнаружены в 2017 году.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградском музее янтаря всего на три дня, до 18 августа, выставили уникальный артефакт. Конские удила с золотыми накладками, возраст которых около полутора тысяч лет, были обнаружены в 2017 году при раскопках погребения вождя в Зеленоградском районе. Подобные погребения находили единственный раз более 140 лет назад.

Интересно, что рядом с захоронением вождя были обнаружены захоронения четырех его коней. Псалии – части удил одного из коней – сделаны из золота и серебра, с использованием техник литья, чеканки и золочения. Окончания обоймиц выполнены в германском зверином стиле, в виде голов воинов-эйнхериев в рогатых шлемах.

Однако красоту этой работы мы можем оценить только после того, как над предметом потрудились реставраторы.

- Почва очень кислая. В ней разлагается все, вплоть до серебра. Эти предметы были найдены полностью окислившимися. Они были в глине, пропитанной солями железа. Это был такой конгломерат, фактически камень, который даже из земли извлечь трудно, - рассказывает «Комсомолке» Константин Скворцов, старший научный сотрудник сектора археологии Калининградского историко-художественного музея, сотрудник института археологии РАН. – У меня большая практика такой работы, но потребовалось четыре месяца реставрационных работ. Работали вдвоем. Это была кропотливая расчистка: иглы, скальпели, просветка рентгеном, пропитка, зарепление, металлизация. Не всякий маленький музей такое финансово потянет. Мы делаем это практически за бесплатно.

Специалисты предполагают, что конские украшения были выполнены лангобардским ювелиром с севера Италии. При этом эксперты уверены – аналогов этой уникальной находке просто нет!

В Музее янтаря кроме самих золотых псалий представлены их фотографии до реставрации.

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