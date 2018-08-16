Парусник «Седов» планируют перекрасить к 100-летнему юбилею

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-16T12:54:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Парусник «Седов» отметит 100-летний юбилей в 2021 году. Но подготовка началась уже сейчас. Запланированы два мероприятия: в Калининграде и в Германии. Немецкий порт, в котором пройдет праздник, определят позже.

В планах провести ремонт парусника. Особое внимание в проекте уделят судовому музею. Кроме того, обсуждается перспектива перекраски корпуса «Седова».

- Мы хотим, чтобы к своему 100-летию парусник выглядел как юбиляр, празднично и нарядно. Вопрос перекраски в другой цвет на сегодняшний день не решен. Он обсуждается парусным сообществом, на уровне университета, академии, в том числе и с зарубежными партнерами, - говорит «КП» Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета. - Мы поднимаем исторические фотографии. Будем подключать дизайнеров, чтобы нам показали возможные варианты с учетом истории «Седова».

Сейчас судно черное с белой полосой и с яркими красно-оранжевыми реями.

За свою историю «Седов» были черным, белым и темно-серым. По мнению специалистов именно серый цвет – его первоначальный.

- Возможно, парусник останется в том же виде, что и сейчас и перекрасим только реи. Это не исключается. Потому что перекраска это затраты. К 2021 году будет сделано переоборудование многих внутренних помещений, парусник будет приведен в лучшее техническое состояние. Правительством России на капитальный ремонт «Седова» и «Крузенштерна» выделены значительные средства, - сказал ректор КГТУ, но сумму озвучивать не стал. – На 2018 год на капремонт и переоборудование обоих парусников выделено 186 миллионов рублей.

Владимир Волкогон отметил, что если перекраска судна состоится, то будет это в 2019 году. В этом году парусник еще совершит третий рейс.

Сейчас барк-красавец «Седов» находится у причала Светловского судоремонтного завода после завершения очередного рейса.

СПРАВКА «КП»

Барк Росрыболовства «Седов» занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно.

Судно построено на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 г. Длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4192 квадратных метра.

Судно построено с целью перевозки навалочных грузов между портами Европы и Южной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии и Океании. Во время второй мировой войны (1939-1945 годы) барк ходил в Балтийском море под германским военно-морским флагом. После войны Советский Союз получил «Коммондор Йонсон» по репарации вместе с двумя другими немецкими парусными судами: 4-х мачтовым барком «Падуя» (ныне «Крузенштерн») и 3-х мачтовым барком «Горх Фок» (переименован в «Товарищ», но в 2003 году вернулся в родной порт Штральзунд в Германии и стал плавучим музеем). «Коммодор Йонсен» получил имя «Седов» в честь полярного исследователя Г. Седова. В январе 1946 года на «Седове» был поднят военно-морской флаг СССР и он переведен в класс учебных судов.

В 2017 году легендарный парусник был передан из Мурманского государственного технического университета в оперативное управление Калининградского государственного технического университета