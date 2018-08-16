800 процентов годовых! Система микрозаймов оставила без штанов десятки калининградцев

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-16T14:07:46+03:00

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Если у вас нет обеспеченных знакомых, готовых одолжить денег до получки или выручить при покупке дорогостоящего товара, то приходится брать кредит. Предпочтительнее, конечно, в банке – но процесс потребует времени и целого ряда документов. А вот контора микрозаймов готова довольствоваться одним только вашим паспортом и выдает «пенензы» моментально. Оборотная сторона такой оперативности известна: не вернешь ссуду точно в оговоренный срок - попадаешь на чудовищные проценты. Поэтому специалисты советуют потенциальным заемщикам реально оценивать личные финансовые возможности, чтобы не стать ответчиком в суде. А примеров такого рода в нашем регионе – несметное множество. Вот лишь некоторые из них.

Идущие на «Запад»

Микрофинансовая организация «Запад» обратилась в Светловский городской суд с иском к жительнице города о взыскании суммы срочного займа, процентов и судебных расходов. Истец указал, что 31 мая 2012 года заключил с ответчицей договор и выдал даме 6 тысяч рублей. Процентная ставка была установлена в размере 2 процентов от суммы займа за один день пользования. Через месяц между истцом и ответчицей было заключено соглашение о пролонгации, согласно которому задолженность была реструктуризирована.

Но заемщица так и не возвратила деньги в срок. Суд установил, что сумма ее задолженности составила 110 тысяч 577 рублей. Причем проценты за пользование займом набежали аж на 103 тысячи 560 рублей, плюс неустойка – 1017 целковых.

21 октября 2016 года было вынесено судебное решение по гражданскому делу по еще одному иску микрофинансовой организации «Запад». Между истцом и ответчиком был заключен договор потребительского займа. Заемщик получил 10 тысяч рублей, с уплатой процентов по ставке 821,25 процента годовых. Когда выплату просрочил, договор пролонгировали. Гражданин потом смог частично расплатиться, но общая сумма задолженности составила 90 тысяч 349,79 рублей, из них проценты за пользование займом в размере 78 тысяч 519 рублей! Исковые требования «Запада» были удовлетворены в полном объеме.

18 сентября 2017 года Гурьевский районный суд по иску микрофинансовой компании «Парса Компани Групп» взыскал с гражданки задолженность по займу. В октябре 2015 года женщине срочно потребовались деньги. Она направила заявку на получение микрозайма на сумму 8 тысяч рублей. Вернуть долг должна была через 30 дней с процентами. Не получилось, задолженность росла, как снежный ком. И спустя два года накопилось уже 84 тысячи 524 рубля.

Взять ссуду и потерять работу

Очередное гражданское дело по исковому заявлению все той же микрофинансовой организации «Запад» рассматривалось в том же Гурьевском районном суде 23 марта 2017 года. Местная жительница получила по договору в августе 2015 года заем в размере 20 тысяч рублей. Деньги нужно было вернуть через год. Но увы, этого не случилось! В марте 2017 года размер штрафной неустойки за неисполнение клиентом своих обязательств по договору, составлял 3 тысячи 731 рубль, а сумма процентов за пользование займом - более 152 тысяч 827 рублей. Должница исковые требования признала частично, попросив снизить взыскание до суммы основной задолженности - 17 тысяч 551 рублей. Женщина объяснила, что последний платеж по договору займа внесла 13 февраля 2016 года. Но потеряла работу, единственный источник дохода, поэтому рассчитываться с заимодавцем ей было попросту нечем.

- Принимая во внимание то обстоятельство, что ответчица оплатила проценты по договору займа - 77 тысяч 319 рублей, а также то, что размер установленных договором займа процентов значительно - в десятки раз превышает средний процент банковских вкладов для населения, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по кредитному договору в размере 20 тысяч рублей и 800 рублей госпошлины, - сообщили в судебном ведомстве.

В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Наконец, 24 января этого года Зеленоградский суд рассмотрел в открытом заседании дело по иску микрофинансовой компании «ГринМани» к одной из клиенток. 21 июля 2016 года был заключен договор потребительского займа на 12 тысяч рублей под 730 процентов годовых на срок до 20 августа 2016 года. Договор заключили в электронном виде.

Истец предоставил клиентке доступ в личный кабинет, в котором она сделала привязку своей банковской карты «Тинькофф Банк». В этот же день сумма была перечислена. Но заемщица деньги в итоге не возвратила.

Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований взыскания основного долга - 12 тысяч рублей, а также проценты – 48 тысяч рублей, частично расходов по оплате госпошлины и юридических услуг. Всего с ответчицы взыскали 65 тысяч рублей.

Редкие счастливчики

Истории клиентов контор микрозаймов заканчиваются хорошо настолько редко, что становятся темой для публикаций в СМИ. И совсем уж чудом можно считать недавний случай, когда один калининградец сумел доказать, что он вообще не брал денег у вышеупомянутой организации. Об этом правовом прецеденте сообщила пресс-служба Центрального районного суда Калининграда:

- В обоснование заявленных требований истец указал, что при попытке получения кредитной карты ему стало известно, что он состоит в списке должников. В кредитной организации пояснили, что в 2017 году на имя был истца был оформлен микрозайм на сумму 8 тысяч 509 рублей, который не погашен.

Мужчина утверждал, что никакой договор займа он не заключал. И суд в итоге пришел к выводу о недоказанности факта получения денег.

Имеется еще один подобный пример недействительного кредитного договора с чужой подписью. Калининградец обратился в Центральный районный суд с иском к организации «ОТП Банк». Летом 2013 года горожанин получил письмо, из которого ему стало известно о долговых обязательствах. Мужчина утверждал, что кредитный договор с банком на получение займа – 54 тысячи 600 рублей сроком на 36 месяцев с уплатой 36,8 процента годовых, он не заключал, а соответствующий документ от его имени был подписан другим человеком. Калининградец обратился по этому поводу с заявлением в банк, но там уклонились от ответа. Тогда делом занялась полиция.

Служба безопасности банка представила заключенный от имени клиента договор с предприятием «Кениг торг» на покупку шкафа и двух кресел-качалок на общую сумму 85 тысяч 939 рублей. Однако «Кениг торг» бесследно исчез, даже не заплатив за аренду.

Выяснилось, что заявление на оформление потребительского кредита приняла некая гражданка, которая тогда проходила стажировку в «Кениг торге». И суд признал кредитный договор, заключенный между истцом и ОАО «ОТП Банк», недействительным.