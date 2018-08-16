Где в Калининграде проверить здоровье, если ничего не беспокоит

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-16T15:24:25+03:00

Врачи постоянно твердят нам: даже если вы чувствуете себя нормально, если вы полны сил, раз в год все же нужно сдать кровь, измерить вес и показаться доктору

Изменить размер текста: A A

Где в Калининграде бесплатно (по полису ОМС), кроме поликлиник, можно получить оценку здоровья. «Комсомолка» узнала такие способы

1. СДАТЬ КРОВЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

В ближайшую субботу, 18 августа в Калининграде пройдет массовая акция «Я здоров!». Акция проводится региональным министерством здравоохранения третий раз.

Какие анализы можно сдать, работу каких систем можно проверить?

- Любой житель Калининградской области сможет измерить уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, рост и вес.

- Можно пройти обследование на электрокардиографе, флюорографе, кардиовизоре и спирометре.

- Узнать полезную информацию о профилактике ожирения, правильном питании, о том, как бросить курить.

- Во время акции прием населения проведут медицинские специалисты - эндокринолог, дерматолог, онколог-дерматолог, кардиолог, врач функциональной диагностики.

- В этот день на площади будут работать три мобильных комплекса: центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации, передвижной флюорограф Советского противотуберкулезного диспансера, а также передвижной детский стоматологический кабинет Городской детской стоматологической поликлиники.

Для того, чтобы сдать кров, пройти флюорографию, получить консультацию узкого специалиста при себе необходимо иметь: паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. А для приема в передвижном детском стоматологическом комплексе – свидетельство о рождении ребенка, его полис ОМС и СНИЛС, паспорт родителей и детей с 14 лет.

И еще одно предупреждение: для наибольшей достоверности исследования крови специалисты советуют делать его натощак.

Как пояснили в министерстве здравоохранения, кровь сдается экспресс-методом, поэтому результат будет сразу, на месте. Что касается результатов ЭКГ, флюорографии – врачи пояснят, когда и где можно будет узнать результат.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: Акция «Я здоров!» начнется в 10.00 и продлится до 13.00 на площади Победы в Калининграде 18 августа 2018 года. Участвуйте!

2. ЗА ОЦЕНКОЙ - В ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Центр медицинской профилакти и реабилитации и профилактики предлагает всем жителям Калининграда обращаться за оценкой состояния здоровья в центр здоровья.

Здесь работает: кабинет врача-терапевта, кабинет тестирования, инструментального и лабораторного обследования, кабинет лечебной физкультуры, кабинет здорового питания, кабинет для проведения группового профилактического консультирования, кабинет медицинской помощи при отказе от курения. Специалисты проверят работу сердца, нервной системы, остроту зрения, вы узнаете, есть ли риск развития чсахарного диабета и так далее. Ведь задача центра – выявлять факторы риска основных неинфекционных заболеваний, ведущих к ранней смертности и инвалидизации населения. На основании результатов предварительного обследования пациенты получают рекомендации врача-специалиста по ведению здорового образа жизни, коррекции факторов риска, отказа от вредных привычек, изменению рациона питания и т.д. Отдельным гражданам при выявлении у них заболеваний рекомендуются обследования у узких специалистов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? В центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области по адресу: Калининград, ул. Литовский вал, д.64 а. Телефон для записи на обследование: +7 (4012) 46-95-87. Запись и обследование пациентов осуществляется в понедельник, вторник и пятницу.

3. ПРОЙТИ ГИНЕКОЛОГА И МАММОЛОГА

Да, в центре женского здоровья в Калининграде за один день пройти все виды исследований и получить консультацию всех специалистов – не получится. Спрос на услуги этого учреждения очень высокий. Но в течении 3-4 недель весь круг, а это маммология (исследование на маммографе, консультация маммолога, весь спектр гинекологического исследования + консультация гинеколога) пройти получится.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? Калининград, улица Иванникова, 7. Телефон регистратуры:

+7 (4012) 56-96-00.

4. ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛЕКЦИИ К ДИЕТОЛОГУ

Пациенты Калининграда и Калининградской области, имеющие избыточный вес, а также заинтересованные в профилактике заболеваний, связанных с нерациональным питанием и в построении здорового рациона питания для всех членов семьи, могут посещать школу здоровья «Рациональное питание». Занятия проводит врач по медицинской профилактике, диетолог Воронкина Алла Богдановна.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? Запись в формируемые группы производится по телефону:

+7 (4012) 469587 (понедельник, вторник, пятница). Школа здоровья «Рациональное питание» работает на базе Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области по адресу: улица Литовский Вал, 64а, кабинет № 35.

5. ЕСЛИ СТАЛА «НАПРЯГАТЬ» РОДИНКА

Проверить родинку, которая вдруг стала менять цвет или увеличилась в размере, можно, получив бесплатную консультацию у дерматолога в удобное для вас время.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? В центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области, улица Барнаульская, 68, телефон регистратуры:

+ 7 (4012) 313185.

КСТАТИ

Где в Калининграде работают школы для пациентов с хроническими заболеваниями?

Если сахарный диабет…

- Для дистанционного обучения и информирования разработан сайт программы shkoladiabeta.ru. Каждый пациент может пройти онлайн-обучение, посмотреть видеоуроки, посетить вебинары и задать вопрос специалисту.

- Круглосуточно работает «Горячая линия», которая поддерживает пациентов с сахарным диабетом. По телефону 8 800 200 6570 можно получить информацию о диабете.

- По указанному номеру телефона пациент с сахарным диабетом может записаться на занятия в школах, расположенных по следующим адресам Калининграда и области.

Калининград:

- ул.Клиническая, д.74, Калининградская областная клиническая больница, отделение эндокринологии. Тренер Сороко И.В.

- ул.Чапаева, д.26/28, Горбольница № 1, отделение эндокринологии. Тренер Федорова Е.А.

- ул.Летняя, д.5, поликлиника Центральной городской клинической больницы, кабинет Школы здоровья. Тренер Сурова С.И.

- ул.А.Невского, д.117-123, поликлиника №1, кабинет школы здоровья. Тренер Глухова В.В.

Гусев:

- ул.Московская, д.56, поликлиника Центральной районной больницы, кабинет Школы здоровья. Тренер Бабаева Э.А.

Кроме этого, в Калининградской детской областной больнице также работает Школа сахарного диабета. Она ориентирована на родителей тех детей, у кого впервые выявлено заболевание.

Если онкология…

В библиотеке имени Чехова раз в месяц работает школа пациента, ориентированная на социальную и психологическую поддержку женщин с онкологическими заболеваниями. Также на занятия приглашаются все, кого интересуют в онкологии вопросы профилактики, новые методы лечения и реабилитации. Ближайшее занятие – 29 августа в 17.00.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: Калининград, Московский проспект, 39, библиотека имени Чехова. Телефон: +7 4012 46 72 94.

Если в семье есть зависимый от алкоголя…

Отделение профилактики Калининградского областного наркологического диспансера каждую пятницу проводит бесплатные лекции для родственников зависимых в «Школе взаимопонимания».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? Для записи на лекцию нужно звонить по телефону:

+7 963 290 96 15. Лекции проходят в актовом зале наркологического диспансера по адресу: Калининград, улица Барнаульская, д. 6а.