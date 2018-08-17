МТС вернула безлимитный интернет в Калининградскую область

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-17T13:01:49+03:00

МТС объявила о запуске тарифа с неограниченным объемом интернет-трафика. «КП» разобралась, сколько будет стоит жителям региона безлимит и что еще нужно знать тем, кто много качает и разговаривает по мобильному телефону

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А интернет правда безлимитный?

Тут всё просто: качайте, сколько захотите. 10, 20, 30 ГБ… Больше? Да, если сможете, но про здоровый сон тоже не стоит забывать. Ждёте каких-то «но»? Оно единственное: МТС оставляет за собой право ограничивать трафик, который создают торренты.

На каких устройствах работает?

«Тарифище» — для смартфонов и планшетов. В модемах, роутерах SIM-карта с этим тарифом работать не станет. Превратить свой смартфон в роутер, «раздав» с него Wi-Fi, тоже не выйдет. «Тарифище» готов быть безлимитным, но только для вас и вашего гаджета.

Что с минутами и SMS?

По умолчанию в тариф включено 500 минут и 500 SMS в месяц на любые телефонные номера России. То есть, пока вы не исчерпали эти пакеты, в этом тарифе нет междугородних вызовов. Если вам мало 500 минут и SMS, настройте их количество под себя: увеличьте объёмы пакетов до 800, 1500 или 3000 SMS и минут. Сделать это можно в бесплатном приложении «Мой МТС» или в Личном кабинете на сайте оператора.

Как меняются условия для интернета и пакетов в поездках по России

Для пакетов минут и SMS — никак. А вот мобильный интернет может быть ограничен по скорости. Когда вы покинете домашний регион, вы можете использовать на максимальной скорости 500 МБ в день, после чего до конца календарного дня скорость будет ограничена до 128 кбит/с.

Сколько стоит

Вариант тарифа с минимальными пакетами минут и SMS обходится в Архангельской области в 450 рублей в месяц. Если пакеты увеличивать, возрастёт и стоимость:

800 минут и 800 SMS — 600 рублей;

1500 минут и 1500 SMS — 850 рублей;

3000 минут и 3000 SMS — 1350 рублей.

Плата списывается раз в месяц, в то самое число, в которое был подключён тариф. Если очередной месяц использования тарифа ещё не закончен и вы увеличите пакеты минут и SMS, то в этот момент с вашего мобильного счёта спишется разница между старой и новой стоимостью тарифа. Уменьшить размер пакетов в середине месяца использования можно, но новые условия тарифа (стоимость и размер пакетов) начнут действовать по истечении текущего месяца использования тарифа.

А как можно вообще не платить за связь?

Есть такой лайфхак. Если вы пользуетесь банковской картой «МТС Smart Деньги», совершайте по ней покупки в магазинах, оплачивайте ЖКХ, походы в кафе и т. п. на сумму 20 000 рублей в месяц или больше, то абонентская плата по «Тарифищу» будет равна нулю. Как это работает? Подробности здесь.

Что ещё нужно знать?

В тариф включена опция «Забугорище», которая позволяет во время путешествия во множестве популярных стран использовать включённые в тариф пакеты минут для звонков в Россию, не платить за входящие вызовы до 100 минут в день, не платить за мобильный интернет до 500 МБ в сутки. Плата за услугу «Забугорище» составляет всего 320 рублей в день, но она списывается только в том случае, если, находясь за границей, вы пользуетесь услугами связи. При путешествиях по России плата за опцию не взимается. Условия работы опции могут отличаться в разных странах. Подробности для каждой страны можно уточнить здесь.

Директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова:

– Наши абоненты живут в цифровой среде и интернет для них – базовая потребность. Отвечая на запросы пользователей, мы сделали интернет полностью безлимитным. Новый тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов. Кроме того, мы предложили выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку и cashback. Специально для запуска этого предложения мы подготовили сеть передачи данных, сделав акцент на стандарте 4G. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет «четвертого поколения» доступен на территории, где проживает свыше 750 тысяч человек. Речь идет не только о крупных городах, но и о небольших поселках, и мы продолжаем расширять географию покрытия.