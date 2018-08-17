Не до зрелищ, быть бы с хлебом: Как Калининград пережил дефолт 1998 года
Тот день сразу окрестили черным понедельником. Правда, большинство из нас тогда еще не представляло, насколько он черен. Еще накануне телевидение показывало президента РФ Бориса Ельцина, который уверенно заявлял: «Девальвации рубля не будет!» А уже утром 17 августа 1998 года премьер-министр Сергей Кириенко (сегодня – первый заместитель руководителя администрации президента России – Ред.) объявил о дефолте.
Закупайся, кто может!
В Калининграде тревожно стало еще в выходные – последние перед дефолтом. С одной стороны, жители города, как и весь российский народ, знали: если руководство страны уверяет, что чего-то плохого не будет, значит – жди беды. С другой стороны, секретная информация для узкого круга о грядущей «валютной революции» успела просочиться в массы. И вот уже то тут, то там в рабочее время вдруг стали закрываться магазины и пункты обмена валюты.
– В чем дело? – недоумевали потенциальные покупатели и клиенты.
Им отвечали: «Переучет», «Валюта кончилась», «Отключили свет, ничего не работает». И лишь «своим» могли шепнуть:
– В Москве решили «отпустить» рубль!..
Тот, кто понимал, что это означает, брал все наличные «деревянные» и срочно менял их на доллары. А все остальные действовали по привычной с советских времен схеме. Уже к вечеру 17 августа полки в магазинах заметно опустели. Даже не понимая еще толком, что это за звери такие – дефолт с девальвацией, россияне почуяли: дело пахнет керосином. А потому, запасайся, кто может! На все еще остававшиеся у них рубли калининградцы принялись спешно скупать продукты, спички, мыло.
В августе 1998-го магазинные полки заметно опустели.
Дефолт подкрался незаметно
Утром 18 августа на редких еще работавших обменниках были вывешены новые курсы. И если еще 16 августа доллар продавали гражданам за 6,45 рубля, то 18-го – уже за 9,50. В магазинах тоже спешно меняли ценники, причем порой – по несколько раз за день. Еще через несколько дней на товарах нередко можно было увидеть таблички типа «Все цены – на 50 процентов выше». Рука продавцов писать устала. Да и ценников на этот проклятый дефолт не напасешься. К слову, зачастую цены задирались необоснованно. Власть попыталась заставить их снизить, по торговым точкам отправились с проверками налоговики. Только мало от этого было толку.
А жизнь между тем давала трещины по всем направлениям. Так, в ту пору Калининград еще не был избалован визитами столичных звезд. И 23 августа популярный актер Александр Абдулов (ныне, увы, покойный) собирался выступить у нас в городе с моноспектаклем. Ожидался аншлаг. Но 18-го числа устроители визита вдруг дали отбой. Дело в том, что гонорар Абдулова должен был соответствовать определенной сумме в долларах. Организаторы же после обвала рубля могли заплатить только по старому курсу. Да и вообще, народу стало уже не до зрелищ – добыть бы хлеба…
Премьерская чехарда
Новости, поступающие из Москвы, усиливали беспокойство (если не сказать – панику) на местах. Было совершенно ясно, что «наверху» попросту не знают, что предпринять. Борис Ельцин, который еще вчера нарадоваться не мог на своих «младореформаторов», отправил правительство в отставку. Увольнение молодого да раннего премьера Кириенко и его команды протеста у населения не вызвало.
Однако кого Ельцин решил поставить взамен? Виктора Черномырдина, который четыре года «премьерил» до Кириенко и доверия не вызывал – в первую очередь у депутатов Государственной думы, которые должны были утвердить его кандидатуру. В итоге Черномырдина отвергли, а кризис продолжался.
Спустя всего три недели после объявления дефолта минимальный курс продажи американской валюты в Калининграде был уже 19 рублей и 40 копеек за один доллар США! Тем временем в столице на пост премьера выдвинули новую кандидатуру – Евгения Примакова…
После объявления о дефолте обменные пункты валюты в городе дружно закрылись.
«Не больше двух в одни руки»
Даже тем, кто до 17 августа 1998-го бедствовал (или считал, что бедствует), прежняя жизнь стала казаться чуть ли не утраченным раем. Ведь в одночасье стало гораздо хуже. Один за другим лопались банки, пустели или вовсе закрывались магазины, обесценивались деньги. Все меньше становилось на улицах машин: владельцы ставили их на прикол – в общественном транспорте ездить экономичнее. На рынках и оптовых базах выстраивались длинные очереди за самым дешевым товаром.
– Больше двух в одни руки не давать! – классическую фразу эпохи развитого социализма в те дни снова нередко можно было услышать.
А когда дешевый товар заканчивался те, кому не досталось, могли и драку затеять.
Так в тот период жила (точнее, выживала) основная масса калининградцев. Впрочем, точно так же существовал простой народ по всей необъятной России. Чуть легче стало лишь к Новому, 1999-му году, когда страна мало-помалу начала выходить из кризисного пике.
С той поры минуло уже 20 лет. Однако до сих пор для многих россиян термин «дефолт» – одно из самых страшных слов.