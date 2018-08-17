Не до зрелищ, быть бы с хлебом: Как Калининград пережил дефолт 1998 года

СЕГОДНЯ 20:40 2018-08-17T20:41:44+03:00

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Тот день сразу окрестили черным понедельником. Правда, большинство из нас тогда еще не представляло, насколько он черен. Еще накануне телевидение показывало президента РФ Бориса Ельцина, который уверенно заявлял: «Девальвации рубля не будет!» А уже утром 17 августа 1998 года премьер-министр Сергей Кириенко (сегодня – первый заместитель руководителя администрации президента России – Ред.) объявил о дефолте.

Закупайся, кто может!

В Калининграде тревожно стало еще в выходные – последние перед дефолтом. С одной стороны, жители города, как и весь российский народ, знали: если руководство страны уверяет, что чего-то плохого не будет, значит – жди беды. С другой стороны, секретная информация для узкого круга о грядущей «валютной революции» успела просочиться в массы. И вот уже то тут, то там в рабочее время вдруг стали закрываться магазины и пункты обмена валюты.

– В чем дело? – недоумевали потенциальные покупатели и клиенты.

Им отвечали: «Переучет», «Валюта кончилась», «Отключили свет, ничего не работает». И лишь «своим» могли шепнуть:

– В Москве решили «отпустить» рубль!..

Тот, кто понимал, что это означает, брал все наличные «деревянные» и срочно менял их на доллары. А все остальные действовали по привычной с советских времен схеме. Уже к вечеру 17 августа полки в магазинах заметно опустели. Даже не понимая еще толком, что это за звери такие – дефолт с девальвацией, россияне почуяли: дело пахнет керосином. А потому, запасайся, кто может! На все еще остававшиеся у них рубли калининградцы принялись спешно скупать продукты, спички, мыло.

В августе 1998-го магазинные полки заметно опустели.

Дефолт подкрался незаметно

Утром 18 августа на редких еще работавших обменниках были вывешены новые курсы. И если еще 16 августа доллар продавали гражданам за 6,45 рубля, то 18-го – уже за 9,50. В магазинах тоже спешно меняли ценники, причем порой – по несколько раз за день. Еще через несколько дней на товарах нередко можно было увидеть таблички типа «Все цены – на 50 процентов выше». Рука продавцов писать устала. Да и ценников на этот проклятый дефолт не напасешься. К слову, зачастую цены задирались необоснованно. Власть попыталась заставить их снизить, по торговым точкам отправились с проверками налоговики. Только мало от этого было толку.

А жизнь между тем давала трещины по всем направлениям. Так, в ту пору Калининград еще не был избалован визитами столичных звезд. И 23 августа популярный актер Александр Абдулов (ныне, увы, покойный) собирался выступить у нас в городе с моноспектаклем. Ожидался аншлаг. Но 18-го числа устроители визита вдруг дали отбой. Дело в том, что гонорар Абдулова должен был соответствовать определенной сумме в долларах. Организаторы же после обвала рубля могли заплатить только по старому курсу. Да и вообще, народу стало уже не до зрелищ – добыть бы хлеба…

Премьерская чехарда

Новости, поступающие из Москвы, усиливали беспокойство (если не сказать – панику) на местах. Было совершенно ясно, что «наверху» попросту не знают, что предпринять. Борис Ельцин, который еще вчера нарадоваться не мог на своих «младореформаторов», отправил правительство в отставку. Увольнение молодого да раннего премьера Кириенко и его команды протеста у населения не вызвало.

Однако кого Ельцин решил поставить взамен? Виктора Черномырдина, который четыре года «премьерил» до Кириенко и доверия не вызывал – в первую очередь у депутатов Государственной думы, которые должны были утвердить его кандидатуру. В итоге Черномырдина отвергли, а кризис продолжался.

Спустя всего три недели после объявления дефолта минимальный курс продажи американской валюты в Калининграде был уже 19 рублей и 40 копеек за один доллар США! Тем временем в столице на пост премьера выдвинули новую кандидатуру – Евгения Примакова…

После объявления о дефолте обменные пункты валюты в городе дружно закрылись.

«Не больше двух в одни руки»

Даже тем, кто до 17 августа 1998-го бедствовал (или считал, что бедствует), прежняя жизнь стала казаться чуть ли не утраченным раем. Ведь в одночасье стало гораздо хуже. Один за другим лопались банки, пустели или вовсе закрывались магазины, обесценивались деньги. Все меньше становилось на улицах машин: владельцы ставили их на прикол – в общественном транспорте ездить экономичнее. На рынках и оптовых базах выстраивались длинные очереди за самым дешевым товаром.

– Больше двух в одни руки не давать! – классическую фразу эпохи развитого социализма в те дни снова нередко можно было услышать.

А когда дешевый товар заканчивался те, кому не досталось, могли и драку затеять.

Так в тот период жила (точнее, выживала) основная масса калининградцев. Впрочем, точно так же существовал простой народ по всей необъятной России. Чуть легче стало лишь к Новому, 1999-му году, когда страна мало-помалу начала выходить из кризисного пике.

С той поры минуло уже 20 лет. Однако до сих пор для многих россиян термин «дефолт» – одно из самых страшных слов.