Помидоры и барельефы: Алиханов проверил, как выполняются его поручения в Гусеве и Черняховске

СЕГОДНЯ 22:26 2018-08-17T22:27:06+03:00

На этой неделе губернатор проконтролировал ремонт домов и тротуаров, посмотрел, как растут овощи в новых теплицах и посетил гусевский детский сад

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В четверг губернатор Антон Алиханов отправился на восток Калининградской области, чтобы проверить, как выполняются его поручения. В частности, главу региона заинтересовало, решился ли в Гусеве вопрос с трудоустройством воспитателей из закрывшегося детского сада, также он захотел узнать, чем собираются накормить калининградцев гусевские предприниматели и каким образом в Черняховске сохранят облик исторических зданий в ходе капремонта. Кроме того, Антон Алиханов намеревался проконтролировать ремонт тротуаров и дворов в двух муниципалитетах.

Воспитателей пристроили

В Гусеве делегация первым делом двинулась в детский сад №6, открывшийся в феврале 2016 года. После краткого осмотра помещений, игровых комнат, спортзала и музыкального класса выяснилось, что сегодня дошкольное учреждение посещают 255 дошколят. Правда, по словам депутатов местного совета, довольно сложно определить, сколько в сад пойдет детей военнослужащих, так как Минобороны не предоставляет таких данных. Министр образования Светлана Трусенева пообещала этот вопрос утрясти, и депутаты тут же закинули удочку по поводу будущего расширения детсада, так как в ближайшее время понадобятся новые места в ясельных группах. Что же касается воспитателей детского сада «Звездочка», находившегося в здании довоенной постройки и закрывшегося в конце прошлого года, то, по словам главы администрации Гусевского городского округа Александра Китаева, вопрос с их трудоустройством уже решен.

Антон Алханов проводит совещание возле детсада в Гусеве.Фото: Иван МАРКОВ

Под сенью больших теплиц

Далее колонна автомобилей с чиновниками и журналистами отправилась за город, где в июле этого года появилось тепличное хозяйство, уже ставшее крупнейшим на востоке области. По словам гендиректора ООО «Тепличный комплекс» Хани Ганбарова, тепличное хозяйство, в котором выращиваются огурцы и помидоры, занимает площадь в 9 гектаров. Первые теплицы уже успели дать в этом году 118 тонн огурцов и 590 килограммов томатов, а в перспективе хозяйство планирует давать овощи круглогодично.

Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова рассчитывает, что теплицы Ганбарова позволят обеспечивать свежими овощами восток области. Кроме того, по ее словам, логистические затраты тут будут значительно ниже, чем при доставке огурцов и помидоров из того же Гвардейска, Калининграда или Гурьевского района, не говоря уже о ввозимых продуктах из-за границы.

К слову, оптовая цена на огурцы из гусевских теплиц на сегодняшний день составляет 10 рублей за килограмм, цена же на помидоры – 30 рублей за кило (в рознице цены составляют 15 и 60 рублей соответственно).

- У нас есть тепличные комплексы под Калининградом, в Гвардейском округе, - заявил Антон Алиханов, осмотрев тепличное хозяйство. - Этот проект нам нужен в первую очередь для того, чтобы обеспечивать потребителей на востоке региона. Я думаю, что мы к этим трем проектам сможем получить еще несколько небольших, с помощью которых постепенно обеспечим региональную потребность в овощах.

Барельефы заставили раскошелиться

В том же Гусеве, а следом и в Черняховске губернатор осмотрел тротуары, которые построили за это лето по программе конкретных дел. Например, в Черняховске в этом году из крупноформатной плитки местного производства построен тротуар на улице Курчатова, а в Гусеве в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» власти занимались благоустройством целого квартала, который включает в себя улицу Ульяновых, улицу Менделеева, Победы и Железнодорожную.

Далее глава региона проконтролировал, как проводится капремонт многоквартирных жилых домов в историческом «Театральном» квартале Черняховска. Тут директор регионального фонда капитального ремонта Оксана Астахова обратила внимание Алиханова на то, что многие дома имеют барельефы, которые жители просят сохранять. В итоге, суммы средств, предусматривающей типовой ремонт с утеплением фасада, тут не хватает.

- Каждый барельеф требует к себе отдельного внимания, - сообщила Астахова. – Немножко подштукатурить его не получится, так как его надо заново заливать, а это уже других средств стоит.

Дополнительные средства на ремонт 12 домов Антон Алиханов пообещал найти, фонду же капремонта он посоветовал «не тормозить сроки сдачи».

К слову, всего в план капремонта в Черняховском городском округе на 2018 год включены тридцать домов общей площадью 15,6 тысячи квадратных метров. Общая стоимость работ по их ремонту составит 96,5 миллиона рублей.