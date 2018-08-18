Гришковец с дочкой, Вдовиченков с женой: В Калининграде открылся кинофестиваль «Короче-2018»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-18T02:01:20+03:00

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Шестой кинофестиваль «Короче» открылся в Калининграде в пятницу, 17 августа красной дорожкой у кинотеатра «Заря». Одним из первых на праздник приехал Евгений Гришковец с дочерью Наташей. Писатель рассказал, что половину лета был занят: ездил по стране со спектаклем «Предисловие» и снимался в кино.

- Я снимался в многосерийном фильме «Обычная женщина» у Бориса Хлебникова. Играл главную мужскую роль, мужа главной героини, которую исполняет Анна Михалкова, - рассказывает Евгений Гришковец. – Съемки проходили в Москве. От работы с Борей у меня прекрасные впечатления. Он очень интересный и вдумчивой режиссер. Человек, который не может заниматься съемками, казалось бы, сериала, не занимаясь творчеством! Он решал сценарные сложности и недоделки прямо на площадке и это было так интересно! Мне же интересно было быть просто актером. Я ничего от себя не предлагал, просто выполнял задания режиссера. Иногда была импровизация. Он просил что-то, мы пробовали, и он выбирал из того, что получалось. Думаю, кино выйдет любопытным.

Что ж, посмотрим. По крайней мере эта работа Хлебникова уже отметилась на конкурсе сериалов во Франции. Впервые отечественный сериал участвовал в таком состязании вместе с работами из Америки и Европы. Анна Михалкова там получила приз за главную женскую роль.

Актриса Катерина Шпица («Экипаж», «Поддубный», «Метро») призналась, что совсем скоро зрители увидят криминальный ситком «Полярный 17», в котором она сыграла вместе с Михаилом Пореченковым. Создателем новой комедии стал режиссер легендарной «Бригады». Алексей Сидоров.

Катерина Шпица.Фото: Александр КАТЕРУША

- Даже отдых у меня был связан с работой. У меня была рабочая неделя в Крыму, вторую неделю удалось посвятить отдыху. Уже который год я без классического отпуска, - сказала актриса. В день перед открытием фестиваля «Короче» Катерина успела погулять по острову и посмотреть на могилу Канта.

Фестиваль «Короче» вновь утвердил себя в статусе самого звездного в Калининградской области. Среди гостей фестиваля были режиссер Алексей Учитель, актрисы Анна Банщикова, Алена Бабенко, экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана, супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Светлана Дрыга, Анна Чурина, Олеся Судзиловская, Екатерина Семенова, Алика Смехова и другие.

Звездные супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.Фото: Александр КАТЕРУША

Вдова известного режиссера Алексея Балабанова, художник по костюмам Надежда Васильева рассказала «КП», что все лето провела на съемках детского фильма «Конек-горбунок», продюсером которого выступает Сергей Сельянов.

Надежда Васильева и Алексей Учитель (справа).Фото: Александр КАТЕРУША

- Это фильм с большими актерами, с большим бюджетом, с огромной компьютерной графикой и с большим количеством костюмов, - говорит Надежда и уточняет, что костюмы для фильма делают по мотивам иллюстраций русского художника и театрального оформителя Ивана Билибина. – Это костюмы с механизмами, они двигающиеся, есть костюмы-трансформеры. С одной стороны, это русская история, с другой стороны, чтобы было интересно детям, они осовременены. Все сделаны руками от начала до конца, с помощью 3-D принтера, лазерной резки, больших швейных и вышивальных машин.

Режиссер Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда №17», «Звезда»), который в этом году вошел в состав жюри фестиваля, рассказал о своей новой работе.

Режиссер Николай Лебедев.Фото: Александр КАТЕРУША

- Это новая экранизация произведения «Мастер и Маргарита». У меня лето было жаркое, осень будет жаркой и предстоящие 2,5 года будут насыщенными. Сейчас идет полным ходом подготовка к картине. Съемки начинаются с февраля или марта, - говорит режиссер.

Тем временем гости собрались в зале кинотеатра «Заря».

- У нас классный фестиваль, он шестой, мы сделали его не только для себя, а для города Калининграда: прекрасного, овеянного ветрами. Между Востоком и Западом, и оттуда дует и отсюда дует, что способствует творчеству и прочищению мозгов. Это очень хорошее место для фестиваля! - сказал со сцены президент фестиваля «Короче» Сергей Сельянов.

Сергей Сельянов.Фото: Александр КАТЕРУША

Участников и зрителей поздравил губернатор Антон Алиханов.

Фильмом открытия стала картина «Училка: Испытание» режиссера Алексея Петрухина с Андреем Мерзликиным и Ириной Купченко в главных ролях. Лента рассказывает о захвате заложников во время премьеры музыкального спектакля. В съемках принимали участие реальные участники трагедии «Норд-Оста».

Тем же вечером в Центральном парке Калининграда состоялся бесплатный показ фильма «Экипаж» Николая Лебедева.

Профессиональному жюри во главе которого стоит продюсер Игорь Толстунов, предстоит через три дня выбрать из фильмов основной конкурсной программы фестиваля победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

В этом году на участие в фестивале были поданы 1503 заявки из 49 регионов России и 43 стран. В основную конкурсную программу этого года были отобраны 37 фильмов. Подавляющее большинство их – из Москвы и Санкт-Петербурга. По одной картине из Сыктывкара, Якутска и Лондона.

Помимо основной, в рамках «Короче» зрители смогут увидеть и разнообразные внеконкурсные программы. Так, в Центральном парке состоятся специальный показ полнометражного фильма, снятого на основе фильма-победителя фестиваля «Короче» - «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». В кинотеатре «Заря» авторы представят картины «Сердце мира» и «Слоны могут играть в футбол».

Еще будут секции фильмов об эмпатии и любви к другим людям, о решении всех вопросов при помощи темных алгоритмов, для детей и семейного просмотра и так далее.

Подробную программу смотрите на сайте фестиваля «Короче».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калининграде прошла всероссийская премьера клипа Монеточки на песню «90»

В Калининграде в пятницу, 17 августа, в рамках кинофестиваля «Короче» состоялась премьера видеоклипа Михаила Идова «90» на песню Монеточки. Ролик показали в кинотеатре «Заря».

Снимал клип оператор Евгений Привин, который ранее работал над фильмами «Жмурки» и «Я остаюсь». Само видео сделано в духе фильма «Брат» Алексея Балабанова. По сути, Монеточка играет в клипе Данилу Багрова. Она раненая едет на трамвае, ходит по набережной Невы в Петербурге и пьет сырое яйцо из холодильника, точь в точь как это делал герой балабановского «Барата».

Видео было снято за один день в Санкт-Петербурге.

Вместе с Монеточкой в клипе снялась певица Гречка, певица Татьяна Буланова, лидер группы «Tequilajazzz» Евгений Федоров и другие культовые фигуры 90-х.

Отметим, зрители увидели клип Монеточки раньше официального релиза, который намечен только на 21 августа.

Организаторы фестиваля отмечают, что в субботу 18 августа клип Монеточки «90» можно будет увидеть в рамках спецпоказа в Центральном парке Калининграда.

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