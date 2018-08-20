Надежда убивает последней: Душительницу мужа приговорили к году исправительных работ

СЕГОДНЯ 14:49 2018-08-20T14:49:25+03:00

Расправившись с бывшим мужем, Надежда отвезла его тело на тачке в поле и утопила в мелиоративной канаве. Кадр со следственного эксперимента. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

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Любовь и быт

Почти по Толстому, Льву нашему Николаевичу: счастливая семья Надежды и Андрея Дубравиных (фамилия изменена – Ред.) мало чем отличалась от других молодых семей. В июле 2000 года 19-летняя Надя влюбилась в красавца-контрактника, служившего в одной из воинских частей Черняховска. По-быстрому вступив, как это сейчас называется, в гражданский брак, пара обосновалась в доме отца Андрея в поселке Васильевка Озерского района.

Официально зарегистрировать отношения решили, когда гражданская жена забеременела. Весной 2001-го на свет появилась первая дочь, а через год с небольшим - вторая. Надя занималась воспитанием детей и домашним хозяйством, Андрей, уволившись с военной службы, стал работать водителем молоковоза.

Нелады в семье начались еще до рождения второго ребенка. И тут, вопреки литературному классику, причина была вполне типичной – муж пристрастился к спиртному. Во хмелю мог поколотить жену, несколько раз даже угрожал ей ножом. Надя дважды обращалась в полицию по поводу побоев, но каждый раз до возбуждения уголовного дела не доходило: молодая женщина забирала заявления, надеясь, что супруг образумится, и все у них опять будет хорошо. Когда становилось совсем уж невтерпеж, на время переселялась к сестре Андрея или к его племяннице – возможно, чтобы дать понять мужу, что в одиночестве жить ему будет плохо. Но ведь Андрей был не один, а с верной подругой – водкой…

Есть ли жизнь после развода

Осенью 2016 года Надя, наконец, подала на развод. Но даже после расторжения брака из дома Андрея не ушла – было просто некуда. Но была надежда, что уже бывший теперь муж хотя бы не осмелиться поднять на нее руку.

А вообще отношения между экс-супругами сложились довольно странные. Фактически они продолжали, выражаясь языком протокола, сожительствовать, но при этом Андрей легко мог позволить себе не прийти домой ночевать, а у Надежды завязались отношения с другими мужчинами. Правда, свои новые знакомства она старалась не афишировать, ибо сожитель был страшно ревнив и плевать хотел на штамп о разводе в паспорте. Да и любовные романы до поры были сугубо виртуальными.

Желая, несмотря на наличие сожителя и двух детей, начать жизнь с чистого листа, Надежда зарегистрировалась на популярном интернет-сайте знакомств. Вскоре у нее завязалась переписка с неким Сергеем из соседнего Гусевского района. А потом на горизонте появился Эдуард из города Светлый. Виртуальные отношения в последующем переросли в реальные, причем встречаться Надя умудрялась параллельно с обоими приглянувшимися мужчинами. Предполагалось, что Андрей об этих любовных похождениях ничего не знает. Но он, видимо, все-таки, о чем-то догадывался, как показали последующие события.

Последний скандал

В середине мая прошлого года супруги-сожители сажали картошку в поселке Мальцево Озерского района, где жила сестра Андрея. Закончив работу, он сел на велосипед и со словами «Раз посадили, это надо обмыть!» отбыл в неизвестном направлении, но с известной целью. Надя отправилась домой в Васильевку.

Бывший муж объявился около часа ночи, протопал прямиком в спальню и принялся упрекать бывшую жену в том, что она-де ведет разгульный образ жизни и изменяет ему с кем ни попадя. Потом, видимо, утомившись, объявил, что идет в баню мыться.

- Белье чистое мне принеси и полотенце! – приказал он Наде.

Выполнив требование, та хотела было вернуться в дом, но Андрей не дал, заявив, что у них еще есть о чем поговорить. Разговор, конечно, велся в прежнем ключе, и мужчина постепенно взвинтил себя до крайней степени. Уже на рассвете, когда они вместе выходили из бани, Андрей вдруг схватил Надю за футболку, развернул и дважды ударил головой о стену, а когда женщина упала, еще добавил кулаком по спине и принялся пинать в живот.

- Таких с…, как ты, надо бить и добивать! – приговаривал озверевший Дубравин, как вдруг неожиданно поскользнулся на поливочном шланге и сам потерял равновесие.

Позже на допросах Надя уверяла, что помнит лишь то, что у нее каким-то образом оказался обрывок шпагата. Окончательно пришла в себя от того, что онемели руки. Как выяснилось, от неимоверного усилия – в руках она сжимала концы пресловутого шпагата, обвивавшего шею Андрея. А тот уже не подавал признаков жизни…

Концы в воду

Осознав, что задушила бывшего мужа, Надя решила спрятать труп. Однажды виденный кинофильм подсказал, как нужно действовать. С трудом взвалив мертвеца на садовую тачку, женщина отвезла его к мелиоративной канаве, что тянулась в поле метрах в четырехстах от дома. Во дворе нашла кирпич, привязала его к бечевке, которая так и оставалась на горле Андрея. После чего столкнула тело в канаву. В дом успела вернуться вовремя – девочки только что проснулись.

Заметая следы, одежду Андрея и его документы Надя сожгла в печке, заодно отправив в огонь платье, которое было на ней в момент убийства, и перчатки, которые использовала при перевозке трупа. Односельчанам говорила, что бывший муж отправился на заработки в Калининград. Для золовки пришлось сочинить более подробную версию. Якобы Андрей пришел пьяным, они поссорились. Андрей велел отдать ему документы, выбежал из дома, при этом сказав, что «уедет, и ни одна милиция не найдет». Когда Надежда вышла следом на улицу, увидела, что он остановил какую-то машину и уехал на ней.

В начале июня, чтобы не попасть под подозрение, Надя была вынуждена написать заявление в полицию о безвестном исчезновении бывшего мужа. В эти же дни со двора пропал имевшийся в хозяйстве конь. Разыскивая его по полю, женщина подошла к той самой канаве и к своему ужасу обнаружила, что мертвец плавает на поверхности воды! Притащив бетонный блок, сбросила его на труп, но блок соскользнул. То же самое произошло и со вторым блоком. Тогда Надя решила поступить расчетливее: сначала положила на труп доску, а уже на нее поместила третий по счету блок, сумев, наконец-то, притопить тело.

Не выдержала мук совести

Еще недели три Надя терзалась муками совести и, наконец, не выдержала. Привела к злополучной канаве свою подругу и все ей рассказала. А потом позвонила сотрудникам угрозыска, сознавшись в убийстве бывшего супруга.

Говорят, пока ждали приезда оперативников, Надя позвонила одному из своих друзей по интернету – тому самому Эдуарду из Светлого. И сказала, что встреч больше не будет:

- Да и вряд ли ты захочешь знаться с убийцей собственного мужа.

Озерский районный суд, рассматривавший уголовное дело по обвинению надежды Дубравиной, в итоге переквалифицировал фигурировавшую в документах статью УК РФ «Убийство» на более мягкую – «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». И назначил подсудимой наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства.

Редакция «КП-Калининград» благодарит региональное Управление Следственного комитета России за содействие в подготовке материала.