Психолог - калининградцам: «Позвольте ребенку не хотеть идти в школу»

СЕГОДНЯ 16:51 2018-08-20T16:51:59+03:00

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- Сейчас накануне учебного года позвольте ребенку еще побыть-пожить в каникулах, - призывает родителей Елена Болдырева. - Не стоит напоминать ему, что скоро учебный год и надо браться за ум. А стоит вместе с ребенком купить те принадлежности, которыми он с удовольствием будет писать (пусть выберет себе сам из того, что является подходящим по цене и качеству). Стоит потихоньку приближаться к школьному режиму (стараться ложиться в 10-11 часов вечера и вставать в 8-9 часов утра). Стоит вместе помечтать (если ребенок не хочет в школу): а было бы здорово, чтобы каникулы продлились еще на месяц! Позвольте ребенку не хотеть идти в школу. И признание этого желания может сотворить чудеса.

- Часто за нежеланием идти ребенка в школу стоит не одна причина. Это могут быть трудности в общении с одноклассниками, отсутствие друзей в школе. А может быть - завышенные ожидания родителей. Например, ребенку не очень дается учеба, а родители ждут от него только отличных результатов. Если ребенок получил 4, а не пять, не стоит задавать вопрос: а чего не пять? Это больно ранит. Можете поинтересоваться: было сложно или не очень, а что вызвало затруднения. Ведь на самом деле в школе важно не то, что ребенок получил, а что понял, и заинтересован ли в том, чтобы понять то, что изначально вызвало затруднение.

- Сейчас очень модный тренд: ориентация на успех и результат. И если ты не лучший, если ты неуспешный – то ты за бортом. Так сильно обесцениваются усилия ребенка, обесценивается его вклад в учебу, тот вклад, который ему посилен, те способности, которые у него развиты, но не влияют на оценку по математике. Остерегайтесь обесценивания. Оно убивает желание учиться.

- Какие фразы лучше не произносить? «Учись, а то так и будешь дворником работать», «Неужели так трудно выучить?!», «Вон у соседки и дочка, и сынок как учатся, не то что ты!».

- Какие принципы в общении стоит соблюдать, чтобы школа не превращалась в единственную сферу жизни всей семьи? Помнить, что школа, учеба – это еще одна возможность пообщаться ребенку с родителями. И не стоит превращать учебу в поле битвы. Когда ребенок жалуется на что-то или кого-то в школе, меньше всего ему нужны ваши комментарии, указания или замечания. И очень нужны ему ваше внимательное слушание и поддержка.

- Избегайте приказов, угроз в общении с ребенком. Вместо этого ему можно давать выбор. Обычно родители говорят что-то вроде: «Ты еще не закончил делать уроки? Будешь так делать, ты и до следующего года не справишься». Я предлагаю говорить так: «Выполнить домашнее задание по всем шести предметам нелегко. Я могу тебе помочь или ты сам доделаешь, и мы пойдем играть?»