Фестиваль «Короче-2018» в Калининграде: как это было

СЕГОДНЯ 20:35 2018-08-20T20:35:07+03:00

Шестой по счету кинофестиваль продлился три дня. А открылся он звездной дорожкой у кинотеатра «Заря»

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Одним из первых на праздник приехал Евгений Гришковец с дочерью Наташей. Писатель рассказал, что половину лета был занят: ездил по городам со спектаклем «Предисловие» и снимался в кино.

- Я снимался в многосерийном фильме «Обычная женщина» у Бориса Хлебникова. Играл главную мужскую роль, мужа главной героини, которую исполняет Анна Михалкова, - рассказывает Евгений Гришковец. – Съемки проходили в Москве. От работы с Борей у меня прекрасные впечатления. Он очень интересный и вдумчивой режиссер. Человек, который не может заниматься съемками, казалось бы, сериала, не занимаясь творчеством! Он решал сценарные сложности и недоделки прямо на площадке, и это было так интересно! Мне же интересно было быть просто актером. Я ничего от себя не предлагал, просто выполнял задания режиссера. Иногда была импровизация. Он просил что-то, мы пробовали, и он выбирал из того, что получалось. Думаю, кино выйдет любопытным.

Что ж, посмотрим. По крайней мере, эта работа Хлебникова уже отметилась на конкурсе сериалов во Франции. Впервые отечественный сериал участвовал в таком состязании вместе с работами из Америки и Европы. Анна Михалкова там получила приз за главную женскую роль.

Актриса Катерина Шпица («Экипаж», «Поддубный», «Метро») призналась, что совсем скоро зрители увидят криминальный ситком «Полярный 17», в котором она сыграла вместе с Михаилом Пореченковым. Создателем новой комедии стал режиссер легендарной «Бригады» Алексей Сидоров.

- Даже отдых у меня был связан с работой. У меня была рабочая неделя в Крыму, вторую неделю удалось посвятить отдыху. Уже который год я без классического отпуска, - сказала актриса. В день перед открытием фестиваля «Короче» Катерина успела погулять по острову и осмотреть могилу Канта.

Фестиваль «Короче» вновь утвердил себя в статусе самого звездного в Калининградской области. Среди гостей фестиваля были режиссер Алексей Учитель, актрисы Анна Банщикова, Алена Бабенко, экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана, супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Светлана Дрыга, Анна Чурина, Олеся Судзиловская, Екатерина Семенова, Алика Смехова и другие.

Вдова известного режиссера Алексея Балабанова, художник по костюмам Надежда Васильева рассказала «КП», что все лето провела на съемках детского фильма «Конек-горбунок», продюсером которого выступает Сергей Сельянов.

- Это фильм с большими актерами, с большим бюджетом, с огромной компьютерной графикой и с большим количеством костюмов, - говорит Надежда и уточняет, что костюмы для фильма делают по мотивам иллюстраций русского художника и театрального оформителя Ивана Билибина. – Это костюмы с механизмами, они двигающиеся, есть костюмы-трансформеры. С одной стороны, это русская история, с другой стороны, чтобы было интересно детям, они осовременены. Все сделаны руками от начала до конца, с помощью 3-D принтера, лазерной резки, больших швейных и вышивальных машин.

Режиссер Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда №17», «Звезда»), который в этом году вошел в состав жюри фестиваля, рассказал о своей новой работе.

- Это новая экранизация произведения «Мастер и Маргарита». У меня лето было жаркое, осень будет жаркой и предстоящие 2,5 года будут насыщенными. Сейчас идет полным ходом подготовка к картине. Съемки начинаются с февраля или марта, - говорит режиссер.

Фильмом открытия фестиваля была картина «Училка: Испытание» с Андреем Мерзликиным и Ириной Купченко в главных ролях.

Помимо основной, в рамках «Короче» зрители увидели и разнообразные внеконкурсные программы.

Итоги подвели в Центральном парке Калининграда. В номинации «Лучший фильм» отметили работу под названием «Твою мать» 30-летнего режиссера Виктории Рунцовой. Это история о том, как уехать с тещей за диваном в Финляндию и вернуться ни с чем. В ленте сыграли Михаил Трухин (Слава Волков из сериала «Улицы разбитых фонарей»), Нелли Уварова (сериал «Не родись красивой») и другие.

В этом году в основную конкурсную программу этого года отобрали 37 фильмов. Подавляющее большинство их – из Москвы и Санкт-Петербурга.

КОНКРЕТНО

Все победители фестиваля:

Лучший фильм, Гран-при - «Твою мать!», Виктория Рунцова

Лучший режиссер - «Нет», Иван Петухов

Лучший сценарий - «Огонь», Мария Шульгина

Первый диплом - «Затаив дыхание», Алексей Соболев

Второй диплом - «Рикошет», Тимур Джураев

Спецприз - «Меня зовут Махаз» за самобытное творческое решение, Инар Нармания

Спецприз от телеканала ДомКино Премиум - «Четверг», Suro Jr.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калининграде прошла премьера клипа Монеточки

Премьера видеоклипа Михаила Идова «90» на песню популярной певицы Монеточки (Лизы Гырдымовой) состоялась в кинотеатре «Заря» в рамках фестиваля «Короче».

Снимал клип оператор Евгений Привин, который ранее работал над фильмами «Жмурки» и «Я остаюсь». Видео сделано в духе фильма «Брат» Алексея Балабанова. По сути, Монеточка играет в клипе Данилу Багрова. Она раненая едет на трамвае, ходит по набережной Невы в Петербурге и пьет сырое яйцо из холодильника, точь-в-точь как это делал герой балабановского «Брата».

Видео было снято за один день в Санкт-Петербурге. Вместе с Монеточкой в клипе снялась певица Гречка, певица Татьяна Буланова, лидер группы «Tequilajazzz» Евгений Федоров и другие культовые фигуры 90-х.

Отметим, зрители увидели клип Монеточки раньше официального релиза, который намечен только на 21 августа. Сама Монеточка на премьеру, увы, не приехала.