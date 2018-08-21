Добывать биткойны и не платить налоги - светлое будущее Калининграда

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-21T13:03:15+03:00

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Цель - развитие цифровой экономики

Ранее не замеченная в публичной активности Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась с письмом к правительству России и руководителям Калининградской области и Приморского края. В письме - свежая, актуальная идея: превратить созданные недавно офшоры на Октябрьском острове и острове Русский во Владивостоке в криптодолины.

- Мы предлагаем создать на территории Российской Федерации уникальную экономическую платформу – так называемую криптодолину, которая будет привязана к реальной территории с точки зрения реализации отдельных физических функций, а также с точки зрения действия экспериментального законодательства, доступного только на данной территории, - цитирует документ РИА "Новости".

Главная цель авторов идеи - развитие в России цифровой экономики. На территории криптодолины предлагается отменить все налоги по операциям с криптовалютами и токенами, включая их майнинг и обмен ими, а также освободить от подоходного налога, НДС и налога на прибыль все физические и юридические лица, осуществляющие операции с криптовалютами и токенами на территории криптодолин. Эти налоговые и финансовые каникулы предлагается ввести на три года.

- Это позволит не только стимулировать развитие криптовалют и блокчейна в России, но и будет способствовать перестроению отечественной экономики на инновационный путь развития, в том числе за счет расширения кадрового потенциала и увеличения инвестиционной привлекательности нашего государства, - говорят в Ассоциации бизнес-патриотизма.

Только плюсы, минусы не просматриваются

Насколько все это интересно для Калининградской области и реализуемо?

- К криптовалютам можно относиться по-разному, - говорит финансовый аналитик, директор компании "БКС Премьер" Виталий Багаманов. - Кто-то считает, что за этим будущее, кто-то считает, что это пирамида и профанация. В любом случае, это технология, которая имеет место быть. С помощью нее определенные привычные вещи можно желать чуть более эффективно с точки зрения ведения записей, учета. Ключевым элементом инфраструктуры является обработка массива данных, который существует. Для этого и нужны компьютеры, которые эту информацию обрабатывают. За это получают вознаграждение в виде тех или иных криптовалют. Эти элементы инфраструктыры распределены, экономически их выгоднее всего размещать там, где ресурсы для их работы стоят дешевле всего. Если правительство Калининградской области сможет договориться относительно тарифов на электроэнергию, а в Калининграде они кстати, не самые высокие, поработать с энергетическими компаниями, чтобы разместить на их мощностях с низкими тарифами и низкими расходами всю эту инфраструктуру, то это будет выгодно. Любой новый бизнес – новые рабочие места, новые объемы поступления в экономику. В конечном счете выигрывают все.

- Что еще это может дать региону?

- Все, что связано с высокими технологиями, - это достаточно перспективные направления с точки зрения развития экономики. Это то, в чем будет происходить быстрое развитие. И оно происходит и сейчас. И в будущем может быть много хороших историй. Тем более это, как правило, не всегда проекты, подразумевающие большие объемы инвестиций. Если в Калининградской области удастся создать кластер компаний, работающих в сфере высоких технологий, пусть и начнем мы с криптовалюты, это будет выгодным направлением специализации региона.

- Действительно ли есть потребность в России создавать криптодолины?

- Если разобрать на плюсы и минусы, минусов я вообще не вижу. Технология есть, больше количество людей этим занимаются в России и в мире. Если можно сделать, чтобы это привлекало инвестиции, создавало новые рабочие места в регионе, то почему бы нет?

А вдруг биткойн рухнет?

- Кстати, а что с биткоином? Может он скоро рухнет и игра вообще не стоит свеч.

- Смотря для кого! С точки зрения перспектив – да кто его знает. Прогнозы - это неблагодарное дело. Что касается криптовалют, то здесь и опереться не на что, - продолжает Виталий Багаманов. - Сколько будет стоить биткойн? За ним нет формальной материальной составляющей, которая играла бы роль в его ценообразовании. Это сложная история - прогнозировать его стоимость. Скорее всего он не исчезнет. Он по-прежнему является одним из лидеров в секторе криптовалют. У него заметная роль среди всего многообразия криптовалют. Он толчно будет что-то стоить.

Теперь с точки зрения игроков этого рынка. Многие начинали заниматься майнингом, а применительно к Калининграду мы говорим именно о майнинге. Это когда ставишь компьютер, видеокарту, специальный сервер, подключаешь в сеть и к интернету, устанавливаешь специальную программу, которая занимается постоянно обработкой алгоритмов и как вознаграждение тебе приходит криптовалюта. Каждый в этот бизнес вовлечен по-своему. Кто-то ставит дома один компьютер. Кто-то делает это профессионально и вкладывается серьезно. Но технология становится все сложнее. В домашних условиях это уже практически не перспективно и не очень выгодно уже сейчас, вне зависимости от того, сколько будет стоить биткоин. Потому что постоянно растет сложность алгоритма расчета, для этого требуется все более мощное железо. Заниматься этим сейчас обывателю или нет – это вопрос неоднозначный. Тем, кто занимается серьезно – это уже предпринимательство. Они просчитывают риски и понимают, что вкладывают средства в оборудование, рассчитывая сроки окупаемости. Весь бизнес вряд ли в один момент закроется и исчезнет. Хотя и это возможно, если окажется, что биткоин ничего не стоит. Тогда это будет не выгодно никому. Честно говоря, в это верится с трудом. Потому что истории криптовалют не один год. Какое-то будущее у них есть и игроки с точки зрения майнинга по-прежнему будут в прибыли. Вероятны изменения: мелкие игроки будут вымываться, а крупные объединяться. Как раз таки за счет криптодолин, которые могут появиться в Калининграде и которые будут выгодны.