«Смотрите, вроде ногами пошевелила»: Как в Пионерском спасали отчаянную купальщицу

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-21T14:39:14+03:00

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«Сидели барышни на пляже, вроде выпивали»

В понедельник около семи часов вечера народ беззаботно прогуливался по набережной курортного Пионерского. Редкие отчаянные головы лезли в бушующее море, без преувеличения, рискуя жизнью. Ведь купание было запрещено, а в районе спасательного поста, недалеко от правительственной резиденции «Янтарь» вообще с весны введен тотальный запрет на морские купания. Здесь идут берегозащитные работы, забивают буны, а экскаваторы, выбирая грунт с прибрежного дна, нарыли коварных ям. Но, как говориться, некоторым закон не писан.

Вдруг раздались отчаянные крики о помощи. Было видно, что в нескольких десятках метров от пляжа, человека утягивает на глубину, как раз неподалеку от спасательного поста. Утопающей пытается помочь другая купальщица, но и ее то и дело накрывают волны. До трагедии остались минуты. Кто-то звонил по мобильному в службу спасения, кто-то просто застыл в ступоре, но броситься в бурное море никто не решился.

На спасательном посту в этот момент сотрудников не было. Моторная лодка спасателей находилась в районе Пионерского порта, но как только поступил сигнал, моторка на всей скорости пошла к месту бедствия.

А очевидцы, волнуясь, рассказывали банальную предысторию.

- Сидели барышни на пляже, вроде выпивали. Одна вон мощная дама, крупных форм, вторая, напротив, совсем девчонка на вид, маленькая, тонкая. Разогрелись, полезли в воду! Ну маленькую и понесло, с головой не раз накрыло. Вторая пыталась помочь - рванула за ней, - рассказывал мужчина в красной рубашке, он же первым в 18.50 вызвал «скорую».

«Да где же врачи?»

Тем временем к берегу прилетела по волнам лодка спасателей - девушку достали из воды. Она не подавала признаков жизни: лицо серое, руки-ноги висят как плети. Девушке оказали первую помощь, начали откачивать. Смотреть на это было ужасно. Никто, казалось, не надеялся на добрый исход. Тело несчастной неподвижно лежало на мокром песке, рядом на коленях сидела подруга, обнимала, гладила по голове и рукам.

А люди с нетерпением ждали прибытия медиков. Но «Скорая помощь» все не ехала.

- Да где же они запропастились. Двадцать минут уже прошло после вызова. Из Калининграда едут? Ведь погибнет девчушка! – переживал мужчина в красной рубашке.

Спасатели тем временем накрыли девушку своими жилетами, какими-то теплыми вещами, что попалось под руку. И тут в толпе послышался ропот:

- Вроде ногами пошевелила…

Спасатель Алексей Сято.Фото: Ольга Гончарова

Один из спасателей, крепкий, отлично сложенный парень Алексей Сято обнадежил:

- Жива девчонка! Приходит в сознание. Но надо срочно госпитализировать.

Наконец на спуске к морю показалась медицинская карета. Спасатели и добровольцы спустились на пляж. Переложили пострадавшую на носилки и перенесли в «скорую». Завывая «сиреной», машина поехала в больницу.

- Думаю, все будет нормально, - сказал Алексей Сято. - Главное, подруга успела помочь, ухватить и потянуть к берегу. Ее к награде надо представить, за спасение утопающих. Иначе, мы бы вытащили уже покойницу, просто бы времени не хватило. Сегодня вообще не наше дежурство, просто оказались рядом. Не раз оказывался в такой ситуации, спасал людей в море, даже когда не работал в службе спасения. Но, знаете, люди сами виноваты в подобных трагедиях. Не надо пить, переоценивать свои силы, бросать детей без присмотра.

КОНКРЕТНО

По информации МЧС, за период купального сезона-2018 года в Калининградской области погиб 31 человек. Больше всего жертв приходится на побережье Балтийска, где господствуют разрывные течения. Нередко, тела утопленников находят спустя несколько дней. Так, 13 августа, на 47-м километре Куршской косы отдыхающие нашли труп мужчины. Это 19-летний калининградец, который пропал 5 августа во время купания в поселке Мечниково под Балтийском.