2018-08-21T19:08:22+03:00
Общество

Под Калининградом у воинского захоронения построили стоянку, на которой невозможно припарковаться

Во время ремонта дороги рабочие установили тротуарное ограждение, заблокировавшее въезд.
Иван МАРКОВ
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Под Калининградом у воинского захоронения построили стоянку, на которой невозможно припарковатьсяПод Калининградом у воинского захоронения построили стоянку, на которой невозможно припарковатьсяФото: Александр Панфилов
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В 2013-2014 годах, в преддверие 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, правительство Калининградской области развернуло широкомасштабную деятельность по приведению в порядок воинских захоронений. В частности, к 1 октября 2014 года была благоустроена и братская могила в поселке Междуречье, в которой похоронены 90 советских воинов (из них двое неизвестных). Рядом с могилой, расположенной на высоком склоне рядом с федеральной трассой, специально было выделено место под автомобильную парковку. Правда, через пару лет рядом с парковкой появились рабочие, установившие специальные столбики, благодаря которым въезд на парковку оказался перекрыт. Но и на этом дорожники решили не останавливаться, установив вдоль парковки еще и цинковое тротуарное ограждение. Заметил странное благоустройство калининградец Александр Панфилов.

Рядом с могилой, расположенной на высоком склоне рядом с федеральной трассой, специально было выделено место под автомобильную парковку. Фото: Александр Панфилов

Рядом с могилой, расположенной на высоком склоне рядом с федеральной трассой, специально было выделено место под автомобильную парковку.Фото: Александр Панфилов

- Несколько лет назад рядом сделали небольшую парковку, чтобы гости могли спокойно оставить авто и подняться наверх, - пишет Панфилов. – Вроде, все хорошо, но потом что-то пошло не так. Вероятно, чтобы новоявленная площадка за госсчет не испортилась раньше времени, ее полностью блокировали столбиками. Кто-то не согласился с этим и один столбик все же убрал – места как раз хватало для проезда машины. Такую наглость пресекли еще одним забором, теперь уже глухим, чтобы наверняка предупредить вторжение. Так что сейчас, если вы решите посетить мемориал, есть два варианта: либо остановиться на въезде в чей-нибудь двор, либо у пивного ларька в центре.

Ситуацию с парковкой, на которой невозможно припарковаться, «Комсомолке» прокомментировал глава администрации Черняховска Сергей Булычев.

- Федеральное дорожное управление, которое производило тут ремонт дороги, не всегда учитывает такие особенности, - заявил Булычев. – С местной администрацией дорожники не посоветовались, и сейчас мы находимся с ними в состоянии переписки по этому вопросу. Надеюсь, ситуацию удастся исправить.

Интересно, что по смете, опубликованной на сайте госзакупок, на строительство парковки было потрачено 514 511 тысяч рублей. С учетом НДС эта сумма составляет около 607 тысяч рублей. Таким образом, пока получается, что больше полумиллиона рублей из областного и муниципального бюджета было потрачено впустую.

В Междуречье братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 года, образовалась в ходе боевых действий. Памятник на ней был установлен в 1949 году, а ремонтно-реставрационные работы производились в 1978 и 2000-х годах. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 братская могила советских воинов получила статус объекта культурного наследия местного значения.

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