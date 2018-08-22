Рокеры в городе: В Калининграде пройдет фестиваль K!NROCK'18

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-22T11:55:58+03:00

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Фестиваль K!nRock («Калининград In Rock») проводится нашем городе с 1994 года и состоится уже в 18-й раз в своей истории. Стартовав в 1994 году в форме выступления исключительно местных молодежных рок-групп, уже к 1998-му фестиваль получил статус международного.

В 2015 году фестиваль был включен в Национальный календарь культурных событий России, а в этот раз география проведения отборочного марафона вышла за пределы нашей страны. «K!nRock» остается ориентирован на открытие новых имен, потому более половины лайн-апа фестиваля составляют лауреаты отборочных конкурсов. Выступления тяжелых команд сменяются лайтовыми, а представители новомодных направлений зачастую соседствуют с ветеранами рок-сцены. Единственное, что всех их объединяет - рок, исполняемый исключительно вживую. Фестиваль объединяет любителей самых разных стилей и направлений рок-музыки всех возрастов. Зачастую на концерты приходят семьями, а посещаемость в последние годы составляет в среднем 20 000 человек.

В этом году общественный международный фестиваль под открытым небом "K!nRock'18" вновь приглашает калининградцев и гостей города в сквер на Моспроспекте, где будут выступать порядка 40 рок-исполнителей из России, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии и Эстонии. Хэдлайнерами станут финалистка "Голоса", солистка группы "Слот" Дарья Ставрович со своей формацией "Нуки", ветераны русской и даже ещё советской рок-сцены легендарная группа "Мастер", неподражаемый "Последний Герой" Иван Демьян, который со своими парнями из группы "7Б" вновь наполнит паруса фестиваля своими "Молодыми ветрами", и Михаил Башаков со своим фирменным приветом для Элис.

Среди зарубежных гостей можно выделить совершивших свой реюнион ветеранов финского треш-метала 90-х группу "Damage", "Sweet Scarlett" из Норвегии и заводные немцы из S.O.A.B. (Sanovabich). Будет выступать легенда латвийской рок-сцены группа "Цемент" во главе со своим лидером, в прошлом председателем рижского рок-клуба Андреем Яхимовичем. Всех не перечислишь.

Время проведения: в пятницу с 16:00 до 23:00, в субботу и в воскресенье - с 13:00 до 23:00. На фестивальной площадке будет организован разнообразнейший фуд-корт, сувенирная ярмарка, парк аттракционов, детская площадка, выставка боевой техники Балтийского флота, палаточный городок и парковка для байков.

Фестиваль проводится под патронатом правительства Калининградской области при содействии мэрии Калининграда и командования Балтийского Флота. Организаторы: Калининградская Рок-Ассоциация, при участии калининградских MC байк клубов West Motors и Others. Генеральный спонсор "Мирамистин". Официальные партнёры: "Запад 39", "Хелз Лайф", "Натурово" и "Котлы и Печи". Инфопартнеры: «Клопс.Ру», «Комсомольская Правда»-Калининград», «Наше Радио», «Балтик Плюс», «Allfest», «Tribuna» и «Orsent TV».

Вход традиционно бесплатный.