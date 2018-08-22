«Наши дети этой красоты уже не увидят»: В Калининградской области снова началась повальная рубка придорожных аллей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-22T12:45:07+03:00

В течение года лесорубы активизировались во всех районах - от Гурьевска до Озерска

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В Калининградской области, где вопрос вырубки придорожных аллей поднимался неоднократно, и где, казалось бы, достигнута договоренность между экологами и правительством области, снова активизировались лесорубы. В течение года под топор попали аллеи в Нестеровском, Озерском, Гурьевском, Зеленоградском, Полесском и других районах области.

Рубят даже аллею, которую власти обещали сохранить

Волна возмущения поднялась, когда в конце прошлой недели активисты из группы «Аллеи Калининградской области» наткнулись на 9 свежих пней на окраине поселка Низовье Гурьевского городского округа. Интересно, что в этом случае вырубка коснулась придорожной аллеи из особого списка (аллею вдоль трассы Ярославское - Низовье собирались признать особо охраняемой природной территорией), более того экологи обнаружили в ней краснокнижных насекомых.

- 19 августа мы собирались обследовать придорожные деревья на трассе, соединяющей поселки Низовье и Ярославское. На месте выяснилось, что буквально пару дней назад неизвестные спилили 9 здоровых деревьев на окраине поселка Низовье, - сообщают активисты. – Среди уничтоженных деревьев оказалась и вековая липа, диаметр ствола которой составлял 130 сантиметров. Более того, в ее сердцевине были обнаружены краснокнижные насекомые, в числе которых специалисты определили редкого жука Отшельника пахучего, занесенного в Красные книги Калининградской области, Российской Федерации и Международного союза охраны природы.

Как уточнила эколог Александра Королева, жук занесен и в Европейский красный список и требует особой охраны, поэтому на месте в минувшие выходные были проведены исследовательские работы, а самих жуков вместе с личинками экологи переселили в другие дуплистые деревья.

Последствия вырубки в поселке Низовье.Фото: Александра Королева

Позже общественники выяснили, что деревья в аллее были вырублены в соответствии с порубочным билетом, выданным администрацией Гурьевского городского округа. Цель вырубки, по словам чиновников, – прокладка тротуара. Причем, это только начало, так как порубочные билеты выданы еще на десятки стволов.

- И это притом, что аллея внесена министерством природных ресурсов и экологии в план создания новых особо охраняемых территорий, - возмущаются активисты.

Тем не менее, ограничиваться одними возмущениями экологи не стали. На место происшествия был вызван наряд полиции и составлен протокол. Сейчас готовится заявление в природоохранную прокуратуру «для привлечения к ответственности тех, кто, нельзя сказать, чтобы не был осведомлен». Дело в том, что еще 11 октября прошлого года заместителем главы Гурьевского городского округа было подписано письмо, в котором инициатива по сохранению аллеи «Ярославское - Низовье» была поддержана.

Рубят по всей области

Конечно, вырубка небольшого участка аллеи в Низовье – далеко не единичный случай. Так, еще весной начался ремонт дороги между поселками Карамышево и Дубрава Озерского района, которую жители называли «веселой» из-за отсутствия асфальта и множества неровностей.

Тут надо отметить, что еще в апреле этого года муниципальные власти пообещали, что дорожники не тронут придорожные деревья и что реконструкция коснется только дорожного полотна и кюветов. Правда, с оговоркой: «уберут только опасные деревья». Тем не менее, в середине августа краевед Александр Панфилов, проезжавший по уже отремонтированной трассе, сообщил, что аллея снесена практически подчистую. Судя по сфотографированным пням, большая часть спиленных деревьев была вполне здорова.

"Лысая" дорога между поселками Карамышево и Дубрава в Озерском районе. Раньше здесь была аллея.Фото: Александр Панфилов

Неоднократно СМИ писали и про вырубку аллеи на старой светлогорской трассе, одной из красивейших в регионе. Ее спасти не удалось. Буквально на днях был вырублен небольшой участок липовой аллеи в центре поселка Саранское. Ранее активисты сообщали, что в начале года регион лишился многокилометрового участка аллеи между поселками Железнодорожный и Крылово Правдинского района.

- Проблема в том, что компенсационные средства за вырубку придорожных деревьев, которые получает муниципалитет, не идут на высадку новых аллей, - говорит представитель группы «Аллеи Калининградской области» Анна Алимпиева. – Эти деньги просто растворяются в местных бюджетах. Таким образом, наши дети этих красот уже точно не увидят.

«Остановить рубку часто невозможно»

Во вторник ситуацию с возобновлением вырубок прокомментировал «Комсомолке» министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин.

- Да, я знаком с этой ситуацией, - заявил Ступин. – Действительно, списки аллей, которые необходимо сохранить, составлены и переданы общественниками в министерство экологии и природных ресурсов. Мы эти списки уже разослали в администрации муниципалитетов, но вырубки, как мы видим, продолжились. Как правило, эти вырубки проходят по предписаниям ГИБДД или дорожников при расширении проезжей части. Есть уже отторгованные муниципалитетами проекты, внести изменения в которые часто невозможно. Министерство планирует совместно с общественниками провести ревизию планов по реконструкции дорог, чтобы иметь возможность предотвратить вырубки.

Напомним, еще в середине марта этого года Ступин сообщил, что мораторий, наложенный губернатором Антоном Алихановым на вырубку деревьев в регионе, не оформлен документально, поэтому его довольно сложно применять в качестве устрашения лесорубов.

- Я не могу сказать, что этот мораторий оформлен каким-то документом, просто было проведено несколько совещаний в правительстве Калининградской области и администрации, и решили, что город совместно с общественниками пересмотрит все порубочные билеты, выданные на вырубку зеленых насаждений, — заявлял Ступин.