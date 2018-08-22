«Еще чуть-чуть, и понятие «пожилой человек» уйдет из обихода»

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-22T14:16:00+03:00

Почему пенсионеры Калининграда и Светлого просят авторов проекта «Лучшие годы» из Гурьевска открыть академии серебряного возраста в их городах

Изменить размер текста: A A

Денис Бельский. Филолог и журналист. 15 лет отработал журналистом. Прошлым летом открыл некоммерческую организацию «Центр общественных инициатив». И спросил в администрации Гурьевска – чем может быть полезен?

Вытащили из одиночества

- Мне сказали, что для округа важно поддерживать людей серебряного возраста, и мы начали! - делится Денис Бельский. – В этом году у нас состоялся первый учебный семестр академии «Лучшие годы». 48 выпускников (на старте программы было 100 желающих поучиться. – Ред.) получили зачетки и значки академистов. Ближайшей осенью мы запускаем проект «Лучшие годы» в Большом Исаково Гурьевского городского округа, Светлом и Калининграде.

Казалось бы, сколько курсов, школ, тренингов, мастер-классов проводится в Калининграде для жителей старшего возраста, но почему такой интерес именно к проекту «Лучшие годы»?

- На мой взгляд, все удачно сложилось для успешного старта проекта, - объясняет Денис. – Власти Гурьевска, моя личная мотивация быть полезным конкретным людям, готовность социальной, культурной сфер округа, поддержка муниципальных учреждений округа, развивающиеся волонтерское движение в Калининградской области – все вместе дало такой хороший результат. Оглянитесь, мы работаем на фоне обсуждения повышения пенсионного возраста в России, в период расцвета серебряного волонтерства, изменения отношения к старости в принципе.

К слову, первый год существования проекта показал: более 50% слушателей – это те, кто ни разу после выхода на пенсию не посещал занятий ни в каком виде.

- Одну из важных задач мы решили – мы вытащили людей из состояния одиночества, из депрессии, из дома наконец! – говорит Денис Бельский.

- Вы чувствуете, что в обществе уже не принято произносить слово «инвалид»? – вдруг спросил меня Денис. – Сегодня мы таких людей называем – с ограниченными возможностями здоровья, особенные. На мой взгляд, еще чуть-чуть, и уйдут из обихода слова: «пожилой», «старик».

Как устроен учебный процесс

По словам руководителя проекта, в минувшем семестре академия работала по семи разным направлениям.

- Каждый студент должен был прослушать курс лекций по каждому из них обязательно, - объясняет руководитель. – Изучали вопросы кредитования и права потребителя, психологию и литературу, учились основам парикмахерского искусства и занимались на тренажерах. В новом учебном году план занятий будет иным, у слушателей будет право выбирать занятия по интересам. Среди дисциплин: «Юридическая грамотность» и «Современный русский язык», «Дом и уют» и «Компьютерная грамотность, «Полюби себя» и «Изобразительное искусство», «ЖКХ» и «Альтернативная медицина», «Духовное развитие» и «Приусадебный участок», «Иностранный язык» и «Танцы». А лекции читают волонтеры, среди которых – бизнесмены, библиотекари, врачи, священники.

С 1 октября стартует новый учебный цикл. И все занятия для слушателей проходят бесплатно.

- У нас радость! – делится автор проекта. – На учебный год 2018-2019 средства есть. Мы выиграли Президентский грант, чуть меньше 450 тысяч рублей. Более того, власти Гурьевска приняли решение, что, начиная с 2019 года, бюджет будет выделять деньги для развития нашей академии. Конечно, я привлекаю и спонсоров. Делаю все для того, чтобы слушатели занимались бесплатно. Потому что финансовые возможности у всех разные. Для одного выложить за экскурсию 500 рублей – не проблема, а для другого и 300 рублей – большая сумма. Не хочу, чтобы участники академии отсекались по такому критерию.

В этом году у нас состоялся первый учебный семестр академии «Лучшие годы».Фото: Предоставлено героем публикации

Это осенью в социальной программе «Лучшие годы» активно заработают еще два направления – волонтерское и центр социального предпринимательства и переквалификации.

- Стать серебряными волонтерами хотят очень многие участники нашего проекта, интерес к такому виду деятельности подогрел прошедший чемпионат мира по футболу, - рассказывает Денис Бельский. – А партнером в этой работе для нас стал Центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области. Что касается центра социального предпринимательства и переквалификации, то его главная задача - дать новые профессиональные навыки нашим студентам, помочь тем, кто занимается прикладным творчеством и продает свои поделки, использовать интернет в профессиональных целях, получить патент, вести бухгалтерию, отчислять налоги, легализоваться и стать предпринимателем – все это сегодня возможно. И не говорите, что пенсионером здесь не место! Вы даже представить себе не можете, сколько в наших слушателях энергии, желания научиться новому.

Что говорят слушатели

- После выхода на пенсию круг общения сузился и довольно быстро, - делится одна из слушательниц академии Валентина Нефедова. – Семья, дети, внуки, огород, дом. Сюда, в академию, меня привела подруга, и я не жалею. Могу сказать, что этот опыт изменил мою жизнь. Самое главное – изменился круг общения, я стала увереннее чувствовать себя. В разных ситуациях: в общении, и при обращении в больницу, банк, по вопросам ЖКХ. По-другому смотрю на себя, на жизнь.

- Когда я вышла на пенсию, впала в депрессию, - рассказывает еще одна выпускница первой волны Галина Гонарь. – Много лет проработала экономистом, всегда среди людей. Привыкла к девяти утра бежать, как все, на работу. А тут… Смотрю в окно: люди спешат по делам, а мне никуда не надо. Это очень тяжелое состояние. Не пожелаю никому. И какая большая удача, что сегодня развивается такое направление как поддержка пенсионеров. Стыдно ничего не знать! Я так считаю. Время меняется, законы меняются, стандарты жизни меняются, все время что-то новое. Я здесь и прекрасно себя чувствую.

Галина Гонарь призналась, что ее супруг – Николай Емельянович в следующем году отметит 80-летие. И он также стал слушателем академии.

Интересуемся, какое из новых направлений центра хотели бы выбрать для саморазвития?

- Серебряное волонтерство, - в один голос твердят собеседницы.

- А сколько планируете учиться в академии?

- Мы шутим, что в академии есть бакалавриат, магистратура и аспирантура, - смеются участницы проекта. – Нам еще учиться, учиться и учиться. К счастью, никаких ограничений для этого нет. Зато есть здоровье, желание и время!

- Что вы можете сказать вашим ровесницам, кто скептически относится к подобным занятиям, считают, что человек таким образом убивает время…

- Тот, кто так рассуждает, просто не знает, что такое академия «Лучшие годы», - говорит Валентина Нефедова.